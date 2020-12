Hirschberg-Großsachsen. (ans) Das Virus hat nun auch das Seniorenzentrum am Turm erreicht: Wie die Pressesprecherin der Evangelischen Heimstiftung, die die Einrichtung betreibt, Alexandra Heizereder, bestätigte, ist es dort zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Schon Ende vergangener Woche wurde bei den Routine-Testungen festgestellt, dass es positive Fälle gab. Das Gesundheitsamt ordnete eine Kompletttestung der Einrichtung, in der 49 Menschen leben, an. Neun Bewohner und fünf Mitarbeiter wurden (Stand Dienstagmittag) positiv getestet. Da die Bewohner laut Heizereder einem Wohnbereich angehören, wurde dieser geschlossen. Besuche anderer Bereiche beziehungsweise Bewohner sind weiterhin nach Testung möglich.

Sieben der neun Bewohner gehe es "den Umständen entsprechend", zwei mussten allerdings in ein Krankenhaus gebracht werden. Diejenigen infizierten Senioren, die in der Einrichtung bleiben, werden auf dem Zimmer versorgt von Mitarbeitern mit Schutzausrüstung, die sich getrennt von den anderen bewegen. Wann die Quarantäne aufgehoben wird, konnte Heizereder nicht sagen, weil sich die Vorgaben diesbezüglich immer mal wieder ändern würden. Die Heimstiftung befinde sich aber in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. In ihren Einrichtungen werden Mitarbeiter täglich, Bewohner zweimal in der Woche und Gäste immer vor Betreten der Einrichtung getestet. Und doch hat es nun das Seniorenzentrum am Turm getroffen.