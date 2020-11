Hirschberg. (ans) Joachim Goldbeck macht bei seinem Gespräch mit der RNZ kein Geheimnis daraus, dass das Unternehmen gern die potenzielle Erweiterungsfläche südlich des bestehenden Gewerbeparks ziehen würde. "Wir würden dort gern ein repräsentatives Bürogebäude bauen", erläutert der Geschäftsführer.

Vor zwei Jahren hat er Goldbeck Solar aus der Goldbeck-Unternehmensgruppe herausgelöst und betreibt dieses nun eigenständig weiter. Das internationale Unternehmen hat sich auf den schlüsselfertigen Bau von Solaranlagen auf gewerblicher, industrieller und großer Ebene spezialisiert. Für Goldbeck Solar läuft es gut – "das Unternehmen wächst, und wir brauchen mehr Platz", sagt Joachim Goldbeck. "Und das Gebäude hierfür würden wir eigentlich gern in Hirschberg bauen."

Aktuell hat Goldbeck Solar 120 Mitarbeiter, 80 davon arbeiten am Hauptsitz in Hirschberg. Bislang ist das Unternehmen im "Gobazentrum" zu finden, wo auch Goldbeck Südwest seinen Sitz hat. Joachim Goldbeck würde mit seinen 80 Mitarbeitern nun gern komplett in ein eigenes Bürogebäude auf der Erweiterungsfläche ziehen. Die dann im "Gobazentrum" frei werdenden Räume könnten von Goldbeck Südwest genutzt werden. "Die werden sich auch freuen, wenn sie etwas mehr Platz haben", weiß Joachim Goldbeck.

Joachim Goldbeck. Foto: Kreutzer



Goldbeck Solar ist jedenfalls gerade dabei, sein Portfolio zu erweitern und wird wohl auch daher wachsen. So geht das Unternehmen Partnerschaften mit Projektentwicklern ein, entwickelt teilweise auch selbst oder übernimmt Finanzierungen im Strombetriebsbereich.

Dafür braucht Goldbeck Solar Platz. "Ich hatte mich schon gefreut, dass es jetzt mit der Erweiterung schneller klappt als gedacht", sagt Joachim Goldbeck. Dann kam allerdings die Bürgerinitiative, die mit ihrem Bürgerbegehren erfolgreich war. "Ein Bürgerentscheid ist ein legitimes demokratisches Mittel", findet Goldbeck grundsätzlich. Ihm ist jetzt aber wichtig, dass man gerade im Wahlkampf an gemeinsame Ziele denkt und nicht nur stur auf seinen Positionen verharrt.

So könnte man ja auch einen Gewerbepark ökologisch wertvoll gestalten und beispielsweise eine Parkanlage darin schaffen, überlegt er laut. Er selbst würde auf seinem Gelände dann auch für begrünte oder blühende Randstreifen sorgen. "Wir sind ein Unternehmen aus dem Bereich Umwelt- und Klimaschutz; es ist doch klar, dass wir nicht einfach nur einen Klotz hinsetzen wollen." Solche Grün- und Blühanlagen könnten aus seiner Sicht einen größeren Mehrwert für beispielsweise Insekten haben als die Äcker, um die es hierbei geht.

Schön würde es Goldbeck finden, wenn sich Hirschberg Gedanken machen würde, wofür es mit einem neuen Gewerbepark stehen möchte. "Beispielsweise für Nachhaltigkeit oder neue Technologien?" Von solch einem Schwerpunkt könnten alle Seiten profitieren, glaubt Goldbeck. Immer vorausgesetzt beim Bürgerentscheid am 14. März finden sich genügend Befürworter.