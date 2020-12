Um diese zehn Hektar große Ackerfläche südlich des bestehenden Gewerbegebiets in Hirschberg geht es beim Bürgerentscheid. Foto: Dorn

Hirschberg. (zg/ans) Mittlerweile macht sich eine gewisse Routine breit bei den Online-Mitgliederversammlungen der Grünen Liste Hirschberg. Gleichwohl stimmten die Mitglieder am Mittwoch ab, damit diese Art Zusammenkünfte wieder in persönlicher Anwesenheit aller stattfinden können.

Zweimal war der Termin für die Jahreshauptversammlung 2019 der GLH aufgrund der Corona-Beschränkungen bereits verschoben worden. Nun ließ der Vorstand online darüber abstimmen, die beiden Jahreshauptversammlungen 2019 und 2020 mit Vorstandsberichten und Neuwahlen auf einen gemeinsamen Termin 2021 zu terminieren. Einstimmig beschlossen die Mitglieder, beide Jahreshauptversammlungen am 24. März 2021 in der Alten Synagoge als Präsenzveranstaltung abzuhalten. Immer vorausgesetzt, die Regeln des Gesundheitsschutzes lassen dies dann zu. Das teilte die GLH in einer Pressemitteilung mit.

Zweites wichtiges Thema des Abends war die zehn Hektar umfassende Erweiterung des Gewerbegebietes, die die Mehrheit des Gemeinderates mit den Stimmen von Freien Wählern, CDU, FDP und Bürgermeister im Sommer in einem Aufstellungsbeschluss entschieden hatte. Bei einem Bürgerentscheid am 14. März 2021 können die Hirschberger entscheiden, ob dieser Beschluss aufgehoben werden soll.

Zu Beginn der Diskussion sprachen sich die Mitglieder der GLH einstimmig dafür aus, beim Bürgerentscheid für ein "Ja" zu werben. Die Grüne Liste Hirschberg lehnt eine Erweiterung des Gewerbegebietes um zehn Hektar ab. Mitglieder, Vorstand und Fraktion hätten das in großer Einigkeit bekräftigt, heißt es in der Pressemitteilung.

"Es ist ja nicht allein die handstreichartige und von allen verabredeten Konsenslinien abweichende Durchsetzung einer maximalen Flächenversiegelung, der hier unbedingt widersprochen werden muss. Es ist auch die vollkommen aus der Zeit gefallene Begründung für die massive Erweiterung des Gewerbeparks – angesichts von Endlichkeit der natürlichen Ressourcen, Klimakrise und eines völlig veralteten, eindimensionalen und dazu noch völlig fantasielosen Wachstumsbegriffs der Befürworter der Maximalversiegelung", fand Vorstand Arndt Weidler. "Die Menschen werden sehr schnell merken, dass hier nicht zum Vorteil Hirschbergs, sondern ausschließlich im Sinne gewisser Interessengruppen gehandelt wird", so Weidler weiter. Der Bürgerentscheid sei ein deutliches Signal, dass die Bürger in Hirschberg bei wichtigen, zukunftweisenden Entscheidungen eingebunden werden möchten und nicht von den Mehrheitsfraktionen im Gemeinderat vor vollendete Tatsachen gestellt werden möchten.

Gleichzeitig möchte sich die GLH für den Fall, dass der Bürgerentscheid zugunsten der Vorlage der Initiatoren ausgeht, bestmöglich vorbereiten. "Es ist auch unsere Aufgabe als GLH nicht nur zu formulieren, dass wir keine Erweiterung des Gewerbegebiets wollen, sondern uns auch über die Folgen eines positiven Votums der Hirschberger klar werden", so Fraktionsvorsitzende Monika Maul-Vogt. Daher wurde weiterhin beschlossen, das Thema Gewerbeentwicklung in Hirschberg intensiv im Vorfeld zu bearbeiten, "auch ohne immense zusätzliche Gewerbeflächen auf der ,Grünen Wiese’". Nachhaltige Innenentwicklung, Stärkung von Gewerbe und Handel im Ort, innovative Quartierskonzepte bräuchten Vorrang.

Genau zu diesem Themenkomplex wird die GLH eine Online-Veranstaltung mit Experten im Februar nächsten Jahres anbieten. "Die Diskussion in der Bürgerschaft, in der Verwaltung und im Gemeinderat muss über den 14. März hinausreichen", machte Rembert Boese klar.

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung brachte Egon Müller noch den Vorschlag einer Spende der GLH für die Sanierung des jüdischen Friedhofs im Hemsbach ins Gespräch. Die Mitglieder stimmten zu, dass die GLH 100 Euro für die Sanierung des Friedhofs spendet.