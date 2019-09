Hirschberg. (ans) Die Grüne Liste Hirschberg (GLH) fordert, auf Hirschberger Kinderspielplätzen das Rauchen jeglicher Art, also auch von E-Zigaretten, zu verbieten und entsprechende Schilder dort anzubringen, etwa im Eingangsbereich oder bei den Sitzbänken. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die GLH-Fraktion werde einen entsprechenden Antrag in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen einbringen.

Sie argumentiert mit der Bedeutung des Nichtraucherschutzes, vor allem für Kinder. "Zigarettenrauch ist stark gesundheitsschädlich, herumliegende Zigarettenkippen bergen insbesondere für Kleinkinder ein hohes Risiko, wenn sie verschluckt werden - wie durch Vergiftung oder Ersticken", schreiben die Grünen. Zudem könnten Kinder durch Beobachtung rauchender Erwachsener zum Rauchen motiviert werden.

In einigen Nachbargemeinden bestehe deshalb seit längerer Zeit ein generelles Rauchverbot auf den Spielplätzen, etwa in Schriesheim und Mannheim. Dieses werde problemlos akzeptiert, sagen die Grünen.

Die GLH möchte zudem, dass die Gemeinde prüft, an welchen Stellen Fußgängerüberwege fehlen und diese dann möglichst bald realisieren. "Vor allem aber sollten die Experten zum Thema, nämlich die Menschen, die im Ort wohnen und zu Fuß unterwegs sind, gehört werden", finden die Grünen.

Das Land möchte den Fußgängerverkehr generell stärken. Ziel sei es dabei, den Anteil des Fußverkehrs an allen zurückgelegten Wegen in Baden-Württemberg auf 30 Prozent zu erhöhen und den Fußgängerverkehr sicherer zu machen. Anders als früher dürften Zebrastreifen jetzt auch dort eingerichtet werden, wo weniger als 50 Fußgänger, aber besonders Schutzbedürftige Straßen an einer bestimmten Stelle regelmäßig überqueren. Zu den besonders Schutzbedürftigen zählen Kinder, mobilitätseingeschränkte und ältere Menschen. Wer einen Standortvorschlag für einen Zebrastreifen hat, kann eine Mail an kontakt@gruene-liste-hirschberg.de schreiben.