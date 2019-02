Mit diesen Kandidaten und Kandidatinnen startet die Grüne Liste Hirschberg in den Kommunalwahlkampf. Bis auf einige wenige Enthaltungen wurden alle Kandidaten bei der Nominierungsveranstaltung am Sonntag im Anbau der Alten Turnhalle einstimmig gewählt. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Wir können als Grüne optimistisch in den Kommunalwahlkampf gehen", blickte am Sonntag Landtagsabgeordneter Uli Sckerl, der bei der Nominierung der Kandidaten der Grünen Liste Hirschberg (GLH) für die Gemeinderatswahl die Wahlleitung übernommen hatte, positiv gestimmt in die Zukunft. Anlass dazu gab ihm nicht nur, dass Hirschberg zusammen mit Dossenheim und Schriesheim seit vielen Jahren eine "Hochburg der Grünen" sei, sondern auch die Rahmenbedingungen derzeit sehr günstig wären.

So könnten die Grünen laut aktuellen Umfragen zwischen 28 und 33 Prozent der Wählerstimmen bekommen, wenn jetzt der Landtag in Baden-Württemberg gewählt würde. "Ich hoffe, dass ihr Hirschberg noch einmal aufmischt und mehr Sitze im Gemeinderat erringt", gab Sckerl den Kandidaten daher mit auf den Weg.

Claudia Schmiedeberg, die Sprecherin der GLH, war sich zudem sicher, dass sich die Kandidatenliste der Grünen Liste "sehen lassen kann". Außerdem hätte die GLH in den vergangenen Jahren eine durchaus erfolgreiche Gemeinderatsarbeit geleistet. Auf diese ging die Spitzenkandidatin für den Ortsteil Großsachsen, Monika Maul-Vogt, ein. Sie erinnerte an die zahlreichen sozialen Themen, die im Gemeinderat unter anderem auf Anregung der GLH behandelt wurden, wie etwa der soziale Wohnungsbau, die Kindergartengebühren oder der Sozialpass, der es finanziell schlechter gestellten Hirschbergern erlauben könnte, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen.

Hintergrund Großsachsen 1. Monika Maul-Vogt, 59 Jahre, Rechtsanwältin 2. Thomas Herdner, 63 Jahre, Bäckermeister 3. Leonie Mußotter, 20 Jahre, Abiturientin 4. Christine Bruni, 58 Jahre, Fachärztin für Allgemeinmedizin 5. Egon Müller, 66 Jahre, Informatiker 6. Claudia Schneider, 54 Jahre, Erzieherin 7. Joachim Frank, 47 Jahre, Getränketechnologe 8. Martha Krebs, 62 Jahre, Krankenschwester Ersatzkandidatin: Claudia Schmiedeberg, 38 Jahre, Projektkoordinatorin Leutershausen 1. Jürgen Steinle, 59 Jahre, Elektroinstallateur 2. Karl-Heinz Treiber, 62 Jahre, Kunstlehrer 3. Manju Ludwig, 34 Jahre, Historikerin 4. Arndt Weidler, 50 Jahre, Soziologe 5. Claudia Helmes, 51 Jahre, Fachärztin für Innere Medizin 6. Andrea Müller-Bischoff, 62 Jahre, Musiklehrerin 7. Nadja Large, 36 Jahre, Biologin 8. Susanne Alizadeh, 57 Jahre, Industriekauffrau 9. Tobias David, 51 Jahre, Betriebswirt 10. Tobias Barg, 39 J., IT-Projektleiter Ersatzkandidat: Christopher Walkowiak, 38 Jahre, Ingenieur. ze

Beim Thema "Ortsgestaltung" gelte es nun, wichtige Vorentscheidungen zu treffen. So sollte man sich erst einmal überlegen, wie Hirschberg in 20 Jahren aussehen soll. Erst dann sei es möglich, ins Detail zu gehen und darüber zu diskutieren, wie man Baugebiete entwickeln will. Dabei gelte es, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wozu es notwendig sei, den Umgang mit Bodenspekulationen zu klären.

"Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt", zitierte der GLH-Spitzenkandidat für Leutershausen, Jürgen Steinle, ein Motto der Pfadfinder, das ihn in seiner politischen Arbeit begleitet. So ist es ihm etwa wichtig, dass man sich um die Ortskerne in Großsachsen und Leutershausen kümmert.

Ebenso will er sich für eine nachhaltige Energieversorgung einsetzen, weshalb er auch dem Vorstand der Energiegenossenschaft "Hohe Waid" angehört. Die Mobilität der Zukunft nannte er als weiteres wichtiges Thema, das auch in Hirschberg anzugehen sei. So deutete er an, dass in der Gemeinde zukünftig ein Carsharing-Unternehmen Fahrzeuge zur Verfügung stellen könnte.

"Ich will nicht den Holzköpfen das Feld überlassen", begründete Karl-Heinz Treiber seine erneute Kandidatur für den Gemeinderat. Weiterhin verdeutlichte er, dass es Neubaugebiete in Hirschberg ohne sozialen Wohnungsbau mit der GLH nicht geben werde. Und dieser soziale Wohnungsbau müsse effektiv sein. "Es geht nicht, dass nur eine von acht Wohnungen als Sozialwohnung ausgewiesen wird", verdeutlichte Treiber, der auf dem zweiten Listenplatz für Leutershausen kandidiert.

Thomas Herdner, der den zweiten Listenplatz für Großsachsen innehat, blickte schließlich auf seine langjährige kommunalpolitische Erfahrung zurück und fand es spannend, welch verschiedene Themen - angefangen bei der Wasserversorgung der Bevölkerung bis hin zum Bau von Kindergärten - die Gemeinderatsarbeit mit sich bringt.

Keinerlei Erfahrung in der Gemeinderatsarbeit bringt dagegen die jüngste Kandidatin auf der Liste der GLH mit, die 20-jährige Leonie Mußotter. Ihr Engagement in der Politik begründete sie damit, dass sie ihren Enkeln nicht erzählen will, wie "wir in Sachen Europa oder Naturschutz versagt haben".

Die 21 stimmberechtigten Mitglieder der GLH wählten schließlich einstimmig alle Kandidaten. Jeweils eine Enthaltung gab es bei Arndt Weidler, Egon Müller und Joachim Frank.