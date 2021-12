Von Annette Steininger

Hirschberg. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderats am Dienstag hatte es in sich: nicht nur in der Länge von fast vier Stunden. CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Würz meldete sich mit einer Anfrage an die Verwaltung zu Wort, die er nicht nur im Namen der Christdemokraten, sondern auch der Fraktionen von Freien Wählern, SPD und FDP vortrug.

Vor über 1,5 Jahren, im März 2020, hatten diese einen Antrag an die Gemeindeverwaltung gestellt, mit dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg und dem Regierungspräsidium Karlsruhe die Möglichkeiten zu erörtern, um eine Ortsumfahrung von Großsachsen zeitnah zu realisieren. Die GLH befand sich nicht unter den Antragstellern, bekanntlich ist sie gegen die Ortsrandstraße. Im Mai 2020 erhielt die Verwaltung durch die Gemeinderatsmehrheit dann den Auftrag, die Gespräche aufzunehmen, über Fördermöglichkeiten wie auch einen Autobahnanschluss Weinheim-Süd mit den Behörden zu sprechen.

Diese sollen inzwischen auch stattgefunden haben, die Öffentlichkeit ist allerdings über das Ergebnis noch nicht informiert. "Wir vier Fraktionen bitten daher um einen öffentlichen Bericht", trug Würz das Anliegen vor. Nach Möglichkeit solle dies zum Jahreswechsel erfolgen. Die Fraktionen wünschten sich zudem Informationen darüber, wie ein möglicher Grunderwerb aussehen könnte, und wollen Informationen zu einer Bürgerbeteiligung sowie zur Zeitschiene.

Das sei in der Tat ein nicht unwichtiges Thema, sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt. Er bat um Verständnis, die Thematik nicht gleich in der nächsten Sitzung behandeln zu können, sagte aber zu, dass die Verwaltung die entsprechenden Unterlagen zusammenstellen werde und "frühestens Ende Januar" mit einem Bericht auf den Gemeinderat zukommen werde. Wichtig sei auch, die Bürger hier mitzunehmen; in welcher Form müsse noch entschieden werden. Auf Gänshirts Vorschlag hin gab es nickende Zustimmung der vier Fraktionen.

Bürgermeister Ralf Gänshirt. Archivfoto: Dorn

Kaum hatte aber der Bürgermeister Luft geholt, kam schon die nächste Anfrage, dann von Oliver Reisig (FDP) im Namen von drei Fraktionen: So hatten FW, CDU und FDP im Juli 2020 den Antrag gestellt, dass die Verwaltung einen Grundsatzbeschluss zu einem Neubaugebiet mit bezahlbarem/preisgedämpftem Wohnraum unterhalb der B 3 erarbeiten und dem Gemeinderat zeitnah vorlegen soll. Zwar fasste der Gemeinderat Ende September 2020 tatsächlich einen entsprechenden Grundsatzbeschluss, passiert ist aber seitdem nicht viel. Angesichts der Wohnungsnot, die auch in der FDP-Jahreshauptversammlung zur Sprache kam, findet Reisig, dass man dies nun endlich angehen solle. "Das Thema ist brisant, wir müssen etwas tun."

Der Bürgermeister sah die Dringlichkeit: "Sie rennen damit bei mir offene Türen ein." Er versprach, dass man das Thema angehen werde, wollte aber die ersten Gespräche mit der Landsiedlung abwarten, die sich an dem Abend vorgestellt hatte (siehe weiteren Bericht auf Seite 7). Der Bürgermeister sprach auch das Leerstandskataster an, das in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt.

Auch wenn man sich darauf verständigt hatte, Anträge aufgrund der Belastung durch die Vorarbeiten für die Gewerbegebietserweiterung ruhen zu lassen, äußerte er Verständnis für die Anliegen der Fraktionen.> siehe Kommentar