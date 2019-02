Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Zunehmend befasst sich auch der Kreistag mit der Verkehrsproblematik in Großsachsen. Bereits zu den Haushaltsberatungen im Dezember lag dem Kreistag ein Antrag der FDP-Fraktion vor, in dem diese 100.000 Euro wollte, um damit die Machbarkeit einer Umgehung Großsachsens in Form einer "Kreisverbindungsstraße Weinheim - BAB" planerisch und finanziell zu prüfen. Auch sprachen die Liberalen in diesem Antrag die Möglichkeit eines Bürgerforums an, das Lösungswege erarbeiten könnte.

Nun lag dem Ausschuss für Umwelt, Technik und Wirtschaft des Kreistags erneut ein Antrag der FDP vor, in dem sie fordert, dass der Rhein-Neckar-Kreis mit den Gemeinden Hirschberg, Weinheim und Heddesheim Gespräche aufnehmen soll, mit dem Ziel, ein Bürgerforum zur Verbesserung der Verkehrssituation rund um Großsachsen einzurichten.

Landrat Stefan Dallinger hatte bereits im Vorfeld der Ausschusssitzung am Dienstag die Stellungnahmen der Bürgermeister der drei Gemeinden eingeholt. Weinheims Erster Bürgermeister Torsten Fetzner und Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just begrüßen durchaus die Einrichtung eines Bürgerforums zu dieser Problematik, jedoch halten sie den jetzigen Zeitpunkt für falsch.

Nach Ansicht Fetzners müssten zunächst die realistischen Möglichkeiten fachlich fundiert dargelegt werden. Just verweist darauf, dass sich der Hirschberger Gemeinderat dafür ausgesprochen hat, eine Verkehrskommission zu bilden, die aus Vertretern der von der Problematik betroffenen Gemeinden besteht, um ein Entwicklungskonzept zur Entlastung des innerörtlichen Verkehrs zu erarbeiten.

Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler sieht derzeit keine Notwendigkeit für ein Bürgerforum zur Verbesserung der Verkehrssituation rund um Großsachsen unter Beteiligung Heddesheims. Vielmehr sei zunächst Hirschberg gefordert, Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Ansonsten weist er die FDP-Fraktion darauf hin, dass auch Heddesheim seit 40 Jahren auf eine dringend benötigte Umgehungsstraße wartet.

Der Landrat sah mit diesen Antworten den Antrag der FDP als erledigt an. Nicht so Dietrich Herold (FDP). "Ein Bürgerforum macht Sinn", betonte er und zitierte Bürgermeister Just, der gesagt habe: "Man muss aus Betroffenen Beteiligte machen." So könnten durch ein Bürgerforum frühzeitig Vorschläge der Bürger in den Entscheidungsprozess miteinfließen. Unterstützung bekam er von Roland Fink (Grüne), der es ebenfalls als sinnvoll erachtete, die Bürger frühzeitig einzubinden. "Unser Bestreben muss es sein, die Verkehrssituation in Großsachsen zu verbessern", betonte er.

Dallinger sah zum jetzigen Zeitpunkt den Rhein-Neckar-Kreis aber keinesfalls gefordert. Vielmehr seien die betroffenen Gemeinden an der Reihe. "Ihr müsst sagen, was ihr wollt", formulierte Dallinger den Arbeitsauftrag an die Kommunen. Sollte dann der Kreis um Hilfe gebeten werden, werde sich dieser in den weiteren Prozess einbringen.

Der Hirschberger Kreisrat Christian Würz (CDU) schloss sich der Ansicht des Landrats an. Planungen zu verschiedenen Varianten einer Umgehungsstraße gebe es bereits. "Lassen sie es bei den Gemeinden, die es betrifft", sah auch er keine Notwendigkeit, dass der Kreis nun aktiv werden sollte. Letztlich wurde auch nicht über den FDP-Antrag abgestimmt, da der Kontakt zu den Gemeinden hergestellt wurde.

Eine weitere Variante brachte noch der Hirschberger Fritz Bletzer (Freie Wähler) ins Spiel. So könne man auch eine Notabfahrt beziehungsweise Zufahrt zur Autobahn über den Autobahnparkplatz "Fliegwiese" zur Muckensturmer Straße machen, schlug er vor.