Hirschberg. (ans) Die Gemeindeverwaltung sucht zum "nächstmöglichen Zeitpunkt" einen neuen Gemeindebüchereileiter. Und die beliebte aktuelle Stelleninhaberin, Monika Dambier-Englert, bestätigt es auf RNZ-Nachfrage: "Ja, ich gehe in den Ruhestand." Bis es aber endgültig so weit ist, dauert es noch. Offizieller Renteneintritt für die derzeit 64-Jährige ist November 2019; voraussichtlich im Juni hört sie aber schon auf.

Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt erläuterte, dass aber jetzt schon ein Leiter gesucht wird, damit er von Dambier-Englert eingearbeitet werden kann. Bei der Leitung der Gemeindebücherei handelt es sich um eine auf 20 Stunden pro Woche ausgelegte Teilzeit-Stelle. Dambier-Englert selbst hatte zuletzt auf 15 Stunden reduziert, auch weil sie stolze Oma von vier Enkeln ist.

Es fällt ihr aber ganz und gar nicht leicht aufzuhören, und es klingt wie ein kleiner Trost für sich selbst, wenn sie sagt: "Jeder Lebensabschnitt hat seine Zeit." Einen großen Abschnitt in ihrem Leben hat jedenfalls die Gemeindebücherei eingenommen: Dort arbeitet sie seit 1993, seit 1999 ist sie die Leiterin. Außer ihr gibt es drei weitere festangestellte Mitarbeiterinnen und ein paar wenige Ehrenamtliche. Ihr Team schätzt sie sehr, aber auch den "super Kontakt" zu den Lehrern, mit denen sie gerne zusammenarbeitet. Und natürlich zu den Kindern und allen weiteren Büchereimitgliedern. So ganz gehen will sie auch nicht: "Wenn die Gemeinde einverstanden ist, würde ich gerne die zweimal monatliche Schülerausleihe weitermachen."

Was sie auch umtreibt: Beim Kami-shibai-Theater, das die Gemeindebücherei einmal pro Monat anbietet, wären noch ehrenamtliche Helfer willkommen. Interessenten können sich in der Bücherei melden: Telefon 0 62 01/ 50 80 25 (Leutershausen) oder Telefon 0 62 01/ 59 22 68 (Großsachsen).