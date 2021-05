Hirschberg. (RNZ) Zusätzlich zu den bisherigen Optionen bietet die Gemeinde Hirschberg in Kooperation mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auch eine Testmöglichkeit ab dem kommenden Samstag, 29. Mai, jeweils an Samstagnachmittagen an. Die Gemeindeverwaltung hat dazu in einer Pressemitteilung die wichtigsten Informationen zusammengestellt und beantwortet häufige Fragen.

Wann und wo werden die Tests angeboten?

Ab Samstag, 29. Mai, 15 bis 17 Uhr, Alte Turnhalle Großsachsen. An der Alten Turnhalle stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Es ist aktuell keine vorherige Terminvereinbarung nötig. Das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske ist jedoch erforderlich.

Welche Unterlagen muss man mitbringen?

Gemeinde und DRK bitten darum, folgende Unterlagen mitzubringen: ein amtliches Ausweisdokument (zum Beispiel Personalausweis, Reisepass) und das ausgefüllte Testformular, da ohne Personendaten keine Testung möglich ist. Das Formular findet man zum Download als PDF auf der Gemeindehomepage www.hirschberg-bergstrasse.de. Alternativ ist es auch vor Ort zum Ausfüllen erhältlich. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 18 Jahren sowie Personen, die unter Betreuung stehen, sollte die Einverständniserklärung einer personensorge- beziehungsweise vertretungsberechtigen Person mitgebracht werden. Auch dieses findet sich zum Download als PDF auf der Gemeindehomepage www.hirschberg-bergstrasse.de. Mitbringen sollte man außerdem eine medizinische oder FFP2-Maske, die vor und nach dem eigentlichen Test zu tragen ist.

Wie ist der Ablauf und was passiert bei einem positiven Test?

Die Tests werden von geschulten Personen des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverein Hirschberg, abgenommen. Das Ergebnis erfährt man noch vor Ort. Die Auswertung des Tests dauert 15 bis 20 Minuten. Im Falle eines positiven Ergebnisses muss man sich umgehend in Quarantäne begeben und im Anschluss zur Kontrolle einen PCR-Test durchführen lassen. Der PCR-Test kann nicht in der Teststation in der Alten Turnhalle vorgenommen werden. Daher werden die Daten aus dem Testformular in diesem Falle an das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises gemeldet, welches das weitere Vorgehen bestimmt.

Wer ist zur Nutzung berechtigt?

Das Angebot gilt nicht für Personen mit Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 oder für Kontaktpersonen von Infizierten. Diese sollten sich an die Info-Hotline des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises unter Telefon 06221/5221881 oder an den Hausarzt wenden. Kinder unter sechs Jahren können nicht getestet werden. Deren Eltern sollten Kontakt mit ihrem Haus- beziehungsweise Kinderarzt aufnehmen.

Info: Für weitere Informationen kann man sich an den Bürgerservice der Gemeinde Hirschberg unter der Telefonnummer 06201/59800 oder per Mail an gemeinde@hirschberg-bergstrasse.de wenden.