Hirschberg. (ans) In vielen Kommunen sind bereits Geflüchtete aus der Ukraine eingetroffen. So auch in Hirschberg. Wie Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf RNZ-Anfrage mitteilte, haben sich bisher 30 Personen aus der Ukraine bei der Gemeinde angemeldet. Noch ist der Verwaltung aber nicht bekannt, wie viele Geflüchtete Hirschberg zugewiesen werden. "Da wir noch nicht wissen, wie viele Personen zu uns kommen, prüfen wir alle unsere Möglichkeiten für eine Unterbringung, um vorbereitet zu sein, zum Beispiel perspektivisch auch als Möglichkeit die Alte Turnhalle in Großsachsen", so Richter.

Aber auch privat zur Verfügung gestellter Wohnraum wird benötigt, weshalb die Gemeinde vor einer Woche einen Aufruf gestartet hatte. Laut Richter sind inzwischen elf Angebote eingegangen, und bei zweien konnte die Verwaltung bereits einen Kontakt zu Geflüchteten herstellen. Die Gemeinde ist "sehr dankbar für diese Unterstützung und Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung".

Sie sucht aber weiter Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine. Wer welchen zur Verfügung stellen kann, meldet sich am besten bei der Hirschberger Verwaltung unter der Telefonnummer 06201/598-15 oder via Mail unter hilfe-ukraine@hirschberg-bergstrasse.de.