Von Annette Steininger

Hirschberg. "Niemals aufgeben. Heute wird es hart, morgen wird es schlimmer, aber übermorgen wird die Sonne scheinen." Dieses Mut machende Zitat des chinesischen Unternehmers Jack Ma hat das Gasthaus "Zum Löwen" in Leutershausen auf seiner Facebook-Seite gepostet, wohl wissend, dass noch nicht übermorgen alles wieder gut ist. Aber die Gastronomen und Betriebe in Hirschberg kämpfen gegen die Corona-Krise, zeichnen sich durch Ideenreichtum aus, sind aber auch mitunter verzweifelt. Viele setzen nun auf Liefer- oder Abhol-Service. Die RNZ hat sich umgehört.

Wie es der Chefin im Hotel Krone geht? "Beschissen", fasst Sabine Grüber deutlich die Situation zusammen. Seit 20 Jahren zahlt sie in eine Betriebsausfallversicherung ein, die ihr zunächst zugesagt hat zu zahlen und dies nun am Montag widerrufen hat. "Da muss die Regierung doch was tun und nicht immer nur von Hilfen reden", findet sie.

Natürlich könne sie klagen, "aber was bringt mir das dann in zwei Jahren noch, wenn ich dann insolvent sein sollte?", fragt sie sich. Die Situation sei alles andere als lustig. "Ich habe hier 45 Leute mit Familie."

Inzwischen hat Grüber Kurzarbeit angemeldet. Einziges Ziel sei es jetzt zu überleben. Noch öffnet der Betrieb, der Hotel und Restaurant umfasst, auch nach 18 Uhr (Stand Dienstagmittag). Es kämen aber wenig Gäste ins Restaurant, auch Hotelgäste hat sie kaum noch. Dabei beachtet sie alle Vorgaben und hat die Tische entsprechen auseinandergestellt.

Um die Ausfälle zumindest teilweise zu kompensieren, bietet das Hotel Krone Speisen zum Abholen an. Grüber bittet darum, einfach anzurufen und nachzufragen, was es gibt. Bewusst habe sie sich dazu entschlossen, keinen Lieferservice anzubieten, um eventuelle Ansteckungsrisiken zu vermeiden. "Falls aber jemand nicht laufen kann, soll er sich einfach melden. Dann bringen wir das Essen auch vorbei", versichert Grüber.

Edeka-Chef Volker Zeilfelder verzeichnet dagegen eine große Nachfrage – vor allem nach Klopapier. Große Hamsterkäufe blieben bei ihm aber aus, und die Regale werden immer wieder nachgefüllt. Foto: Kreutzer

Das Gasthaus "Zum Löwen" in Leutershausen öffnete vorerst letztmals am Dienstagabend. Juniorchef Christian Gölz hatte zunächst überlegt statt abends mittags zu öffnen, aber das war dann doch nicht möglich. "Das vergangene Wochenende ging noch von der Nachfrage", sagt Gölz. Aber große Feiern wie Geburtstage mit insgesamt 300 bis 400 Personen seien alle abgesagt worden.

In der Pension mit 15 Zimmern, die auch zum Betrieb dazugehört, sei die Belegung derzeit bei zehn Prozent, sagt Juniorchef Christian Gölz, "Sonst sind wir zu dieser Zeit zu 100 Prozent belegt." Um das Personal weiter bezahlen zu können, arbeitet das Gasthaus "Zum Löwen" derzeit fieberhaft daran, schnellstmöglich einen Abhol- und Lieferservice anbieten zu können.

Schon etwas weiter ist die "Seelenfutter Manufactur" in der Bahnhofstraße. Zwar ist das Bistro mit Laden seit Montag und voraussichtlich bis 31. März geschlossen, aber Inhaber Eric Washeim hat schon einen Lieferservice eingerichtet. Seit Donnerstag sei das Geschäft extrem zurückgegangen, so Washeim.

Nun kann man also sein "Seelenfutter" bestellen. Dazu gehören Antipasti, frische Gnocchi, aber auch Wein, Käse und Wurst. Auch frisches und halbgebackenes Brot sowie Obst und Gemüse bekommt man bei ihm. Zudem ist Washeim eine Kooperation mit dem gegenüberliegenden Getränke Ost eingegangen, der einen "Drive-in" für seine Getränke hat. Bei Ost kann man nun auch "Seelenfutter" zum Mitnehmen erwerben oder seine vorherige Bestellung mitnehmen.

Das Gasthaus "Zur Bergstraße" in Leutershausen bietet auch einen Abhol- und Lieferservice an, aber ausschließlich abends. Bis 18 Uhr hat das Gasthaus an sich geöffnet. In Großsachsen wirbt das Wirtshaus "Zum weißen Lamm" mit einem Abholservice ab 18 Uhr.

Während die Gasthäuser mit leeren Plätzen zu kämpfen haben, hat der Großsachsener Edeka-Markt am vergangenen Wochenende einen richtigen Ansturm erlebt. "Über 20 Prozent mehr Kundschaft", schätzt Chef Volker Zeilfelder. Das hatte zur Folge, dass Mitarbeiter Überstunden schoben. "Die sind einmalig", ist Zeilfelder dankbar – und setzte einen rührenden Dankes-Post auf seine Facebook-Seite. Auch das gibt’s in diesen harten Zeiten.