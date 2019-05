Hirschberg. (ans) Jetzt steht es schwarz auf weiß geschrieben: Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt (parteilos) und Erster Kriminalhauptkommissar Christian Würz (CDU) haben am Samstagmorgen ihre Bewerbungen für das Bürgermeisteramt eingeworfen. Gut gelaunt plauderten sie dabei mit den Fotografen. Würz ließ seinen DIN-A4-Umschlag um 8.30 Uhr in den Rathaus-Briefkasten gleiten, Gänshirt um 9.30 Uhr. Bis Montag, 24. Juni, 18 Uhr, haben Interessenten noch die Möglichkeit, sich zu bewerben. Gewählt wird am Sonntag, 21. Juli.