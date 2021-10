Von Max Rieser

Hirschberg. Die neue Coronaverordnung des Landes ist am 15. Oktober in Kraft getreten. Sie eröffnete Pflichten, aber auch Möglichkeiten für Gewerbetreibende. Ungeimpfte Angestellte, die mit Kundenkontakt arbeiten, müssen ab sofort zweimal die Woche getestet werden. Wenn Geschäfte oder Lokale überprüfen, ob ihre Gäste die "2G-Regel" (geimpft oder genesen) erfüllen, entfällt dafür die Maskenpflicht. Für wen ist diese Regelungen aber relevant, wer wendet sie in Hirschberg überhaupt an? Die RNZ hat sich bei Restaurants und Geschäften umgehört.

Raumausstattung Bock: Inhaber Andreas Well, der auch Vorsitzender des Ortsverbandes des Bundes der Selbstständigen (BDS) ist, sagt: "Bei mir im Betrieb sind alle geimpft", daher entfallen für ihn die Tests. Das "2G-Optionsmodell" sei für ihn keine Alternative. Alle Beschäftigten trügen Mundschutz, und es werde immer ausreichend Abstand gehalten. Generell für den BDS könne er nicht sprechen, da von "aktivem Coronaleugner bis zu stillschweigendem Pragmatismus" alles dabei sei.

Gasthof und Pension "Zum Löwen": Christian Gölz berichtet, dass sich eine Umstellung von der "3G-Regel" (geimpft, getestet, genesen) auf das "2G-Optionsmodell" für seinen Betrieb nicht wirklich lohne. Was ihn nervt, sei, dass es nicht "einfach eine einheitliche Regel für alle gibt und wir das entscheiden müssen". Da alle Angestellten mit Gästekontakt im "Löwen" bereits geimpft sind, muss er sich ebenfalls um die Testungen nicht kümmern.

Gasthaus "Zur Rose": Da die "Rose" noch bis Freitag geschlossen hat, hat sich Inhaber Hermann Stöhr, noch nicht intensiver mit den Regelungen beschäftigt. Die Impfung sei für seine Angestellten Pflicht und somit seien die Tests kein Thema. Stöhr scheut ebenfalls eine generelle Zutrittsbeschränkung nach "2G-Regel".

"Ihre Blumenecke": Für den "Ein-Frau-Betrieb" von Marliese Schröder-Mohr sind nach ihren Angaben beide neuen Regelungen unwichtig. Dass nur zwei Personen in ihr Geschäft dürften, sei eine Regel, die sie gleich zu Beginn der Pandemie eingeführt habe und die seitdem gut funktioniere: "Das behalte ich so bei", berichtet Schröder-Mohr.

Eine Kontrolle am Eingang zwecks Wegfall der Maskenpflicht sei für sie kaum zu stemmen. Ihre Adventsausstellung lässt sie deshalb in diesem Jahr ausfallen: "Dafür bin ich dann zu klein, um jeden nach seinem Nachweis zu fragen", findet Marliese Schröder-Mohr. Die Kunden könnten von außen durchs Schaufenster sehen und müssten die Maske dann nur für den kurzen Aufenthalt im Laden aufsetzen.

Edeka Zeilfelder: "Das wäre technisch gar nicht machbar", schätzt Volker Zeilfelder ein. Der personelle Aufwand sei für seinen Betrieb viel zu groß, um am Eingang zu kontrollieren, wer geimpft oder genesen sei. Der Erste tue sich aber immer schwer, gerade wenn es darum gehe, Kunden abzuweisen, sagt Zeilfelder. Für kleinere Geschäfte wie Brillenläden hält er den optionalen Wegfall der Maskenpflicht allerdings für eine gute Möglichkeit.

Edeka Kuzu: Von der Edeka-Zentrale sei das Optionsmodell für die Märkte nicht angedacht, erklärt Betreiber Tarik Kuzu. Auch er sagt, dass der Aufwand in keinem Verhältnis dazu stehen würde, einige Minuten die Maske zu tragen: "Das ist ganz schwer umzusetzen." Solange die Gesetzeslage nicht "glasklar sagt, dass wir die Regeln aufheben können", würde alles vorerst weiterlaufen wie gehabt.

Kuzus Mitarbeiter seien alle doppelt geimpft. Für neue Aushilfen, für die das nicht gelte, habe er von Anfang an zweimal die Woche einen Schnelltest bereitgestellt: "Das funktioniert gut", sagt er.