Hirschberg. (ans) So richtig Faschingsfreude kommt gerade angesichts der steigenden Corona-Zahlen sowieso nicht auf. In Hirschberg wird aber auch nicht am 11. November gefeiert; die Veranstaltungen nehmen traditionell erst im Februar oder März an Fahrt auf. Doch ob 2022 überhaupt etwas läuft, ist mehr als fraglich. In der Gemeinde gibt es keinen Karnevalsverein, die Veranstaltungen stemmen die Katholischen Pfarrgemeinden beziehungsweise Frauengemeinschaften und andere Vereine. Die RNZ hat sich bei ihnen umgehört. Der Tenor: Es sieht in der Gemeinde nicht gut aus für feierfreudige Narren.

> Gemeindefasching in Leutershausen: Wenn die Katholische Pfarrgemeinde Leutershausen einlädt, steppt normalerweise der Bär im Martinssaal. Doch wie schon 2021 sagt der Veranstalter auch 2022 das närrische Treiben ab. "Unter den aktuellen Bedingungen macht es einfach keinen Sinn", bedauert der Präsident des katholischen Gemeindefaschings, Simon Kolb. Er habe sich diesbezüglich auch mit der Präsidentin der katholischen Frauenfastnacht, Heidi Schmitt, abgestimmt. "Es ist jetzt die zweite Absage in Folge, und das zweite Mal, dass ich nicht antreten kann", so Kolb über eine weitere Besonderheit. 2019 hatte Franz Götz den Stab an ihn übergeben, der erste Gemeindefasching unter Kolbs Leitung sollte dann eigentlich 2020 gefeiert werden. Dem war dann aber pandemiebedingt nicht so.

Stattdessen rief Simon Kolb aber einen Youtube-Kanal und einen Facebook-Auftritt für den Heisemer Gemeindefasching ins Leben. "Vielleicht machen wir da diesmal erneut was", überlegt Kolb laut. Eines ist aus seiner Sicht jetzt schon sicher: Bei so einer langen Probezeit könnten die Büttenreden 2023 "einfach nur gut" werden, witzelt der Präsident.

> Katholische Frauenfastnacht Leutershausen: Wie schon in diesem Jahr fällt die Veranstaltung auch im kommenden Jahr aus. "Das Risiko ist einfach zu groß", sagt Präsidentin Heidi Schmitt. Auch wenn sie es sehr bedauern würde. "Wir wüssten aber gar nicht, wie wir es handhaben sollten." Zwischen Lützelsachsen und Dossenheim würde ja gerade alles abgesagt. Hier müsse nun mal die Vernunft siegen. Zudem sei auch nicht klar, in welchem Umfang der Martinssaal zur Verfügung stünde, der ja Teil des Umbauprojekts des katholischen Gemeindezentrums St. Martin ist.

Nun hoffe man darauf, 2023 wieder richtig feiern zu können. Die katholischen Frauen wollen dennoch bis dahin kleinere Veranstaltungen wie Frauenfrühstück oder Adventsgottesdienst und im kommenden Jahr einen Ausflug an den Bodensee veranstalten.

> Katholische Frauenfastnacht Großsachsen: Vor ein paar Wochen fiel bei der Vorstandssitzung die Entscheidung: Auch in Großsachsen wird aufgrund der steigenden Corona-Zahlen 2022 keine Frauenfastnacht gefeiert. "Selbst wenn wir feiern dürften, hätten wir gar nicht genügend Personal, um ein Hygienekonzept umzusetzen", sagt Gaby Eschwey vom Kfd-Vorstandsteam. Außerdem sei es derzeit nicht machbar, die Tänze einzustudieren, einfach weil im Gemeindehaus keine großen Gruppen zulässig sind. Es gibt nun aber Überlegungen, erneut eine Spendenaktion zu starten, geht doch sonst der Erlös der Frauenfastnacht an soziale Einrichtungen.

> Kinderfasching: Mit dem Organisieren wäre 2022 eigentlich der Fußballverein Leutershausen dran. "So, wie die Pandemielage momentan aussieht, glauben wir nicht daran, dass ein Fasching umsetzbar ist", sagt Zweiter Vorsitzender Jürgen Drefs, der den FVL kommissarisch führt.

> Rathaussturm: Normalerweise stürmen die Apfelbachhexen am "Schmutzigen Donnerstag" das Rathaus. Ob der Rathaussturm aber Ende Februar 2022 stattfindet, sei bisher noch nicht entschieden, teilte die Hauptamtsleiterin der Gemeinde, Anna Dorothea Richter, auf RNZ-Anfrage mit.