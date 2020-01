Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sicherheitswachen, Fahrzeug- oder Gartenhausbrände – vielfältig waren die Aufgaben, die die Hirschberger Feuerwehr im vergangenen Jahr zu bewältigen hatte. Bei 89 Alarmierungen waren die Feuerwehrleute gefordert. "Wobei wir von Großereignissen verschont blieben", berichtete Kommandant Peter Braun bei der Jahreshauptversammlung im Hilfeleistungszentrum.

Es gab aber auch einige Einsätze, bei denen die Feuerwehr besonders gefordert war. So brannte es im August wieder einmal in der Abfallumladeanlage der AVR in der Lobdengaustraße. "Mit dem Stichwort F3 Industriebrand wurden wir morgens um 5 Uhr alarmiert. Erinnerungen an 2016 wurden wach, und auch dieses Mal brannte der in der Umschlaghalle gelagerte Restmüll. Eine Brandbekämpfung in der Halle war nicht möglich und so musste mittels Radlader der Müllberg abgetragen und auf dem Hof gelöscht werden", beschrieb der stellvertretende Kommandant, Olaf Sebastian, diesen Einsatz.

"2019 war auch ein Jahr der richtungsweisenden Entscheidungen", sagte Braun. So wurde etwa durch die Gemeinde der Auftrag zur Beschaffung eines Hilfelöschfahrzeugs (HLF 20) vergeben, und das seit den 1990er-Jahren verwendete EDV-System wurde durch das zeitgemäße System "MP-Feuer" ersetzt. Zudem traf man Vorbereitungen für den Einsatz des Digitalfunks, der noch in diesem Jahr angeschafft werden soll.

Hintergrund > Beförderungen: Felix Bauer, Robin Flößer, Benjamin Klein und Waldemar Pfanenstil wurden zu Feuerwehrmännern ernannt. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Claus Kohl befördert, Matthias Laika zum Hauptlöschmeister. > Dienstehrungen: Für 25-jährige Tätigkeit im aktiven Dienst erhielt Michael Göhrig das Feuerwehrehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Silber. Für 40 Jahre im aktiven Dienst wurde dieses Ehrenzeichen in Gold Werner Schollenberger verliehen. > Langjährige Mitgliedschaft: Für 40 Jahre Mitgliedschaft bekamen Markus Geißler und Hermann Ripp sowie für 60 Jahre Mitgliedschaft Friedrich Flößer und Hermann Volk die Ehrennadel in Gold überreicht. (ze)

Ein besonderes Dienstjubiläum gibt es ebenfalls zu feiern. Die Erstzulassung des Tanklöschfahrzeugs 16 (TLF 16) jährt sich im Februar zum 40. Mal. Diesen runden Geburtstag will man mit einem Umtrunk und einem Imbiss am Samstag, 1. Februar, um 17 Uhr in der Fahrzeughalle des Hilfeleistungszentrums feiern. Im kommenden Jahr könnte dieses Fahrzeug zusammen mit dem Löschfahrzeug 8 (LF 8) dann in Rente gehen, wenn deren Nachfolger, das HLF 20, Anfang 2021 in Dienst gestellt wird.

In seinem Grußwort wies Bürgermeister Ralf Gänshirt darauf hin, dass sich 2019 bei einigen Einsätzen gezeigt hätte, dass die Freiwillige Feuerwehr schnell an ihre Grenzen stoße. So sei man sich bewusst darüber, dass nicht alles mit dem Ehrenamt zu leisten sei. "Wir werden uns mit dem Kommandanten darüber unterhalten", sagte er. Die Gemeindeverwaltung sei bereit, die Feuerwehr bei ihren Aufgaben zu begleiten. Zwar müsse man auf das Geld schauen, doch für die Sicherheit der Einwohner sei dem Gemeinderat fast nichts zu teuer, so Gänshirt.

Einer der Einsätze des vergangenen Jahres sorgt bereits dafür, dass sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema Notstromversorgung befasst und gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung über ein entsprechendes Konzept berät. Im Juni war es durch eine überlastete Trafo-Station zu einem stundenlangen Stromausfall in Teilen Hirschbergs gekommen. "Da auch die Telefone nicht funktionierten, wurde vorsorglich das Hilfeleistungszentrum von uns besetzt", erläuterte Sebastian den rund 60 erschienenen Mitgliedern der Feuerwehr.

Ein anderes Problem zeigt sich in der Mitgliederzahl der Hirschberger Feuerwehr. Insgesamt 191 Mitglieder zählt diese derzeit, das sind sechs weniger als im Vorjahr. Dabei ist besonders die Zahl der aktiven Feuerwehrleute zurückgegangen, und zwar von 77 im Jahr 2018 auf 70 Ende vergangenen Jahres. Dagegen konnte die Jugendfeuerwehr einen kleinen Zuwachs von 26 auf 27 Mitglieder verzeichnen.

Bei den Wahlen wurde Martin Angelberger einstimmig für den auf eigenen Wunsch ausscheidenden Claus Kohl, der bisher die Öffentlichkeitsarbeit übernommen hatte, gewählt. Michael Braun und Monika Schmitt werden zukünftig die Kasse prüfen.