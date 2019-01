Hirschberg. (RNZ) Aus der 2018 in der RNZ erschienenen Serie "Mit der Feuerwehr durch den Sommer" ist eine Broschüre geworden. Die Feuerwehr selbst unter der Federführung von Erwin Schollenberger hat die von Redakteurin Annette Steininger konzipierte Serie herausgegeben. Das kompakte, 33 Seiten starke DIN-A5-Heft steckt voller lebhafter Porträts und Wissenswertem rund um den ehrenamtlichen Einsatz der Floriansjünger. Am heutigen Freitagabend soll es bei der Jahreshauptversammlung an die Feuerwehrkameraden und Gäste verteilt werden. Wer nicht da ist, aber Interesse an der Broschüre hat, kann sich an Erwin Schollenberger wenden und eine E-Mail schreiben an: ff-hirschberg@gmx.de. Das Heft kostet nichts, die Wehr freut sich aber über eine Spende.