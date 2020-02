Zahlreich kamen die Feuerwehrleute am Samstag in die Fahrzeughalle des Hilfeleistungszentrums, um ihr „Geburtstagskind“, das Tanklöschfahrzeug von 1980, hochleben zu lassen. Erst im Jahr 2021, wenn das neue HLF 20 kommt, wird es ausgemustert. Foto: Kreutzer

Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg. Im Alter von 40 Jahren sind Feuerwehrautos in aller Regel schon ausgemustert. Nicht so in Hirschberg. Dort feierte die Freiwillige Feuerwehr in geselliger Runde am Samstag die Erstzulassung eines Einsatzfahrzeugs im Februar 1980. Es war das erste mit einem 2500 Liter fassenden Wassertank an Bord und hat nach vier Jahrzehnten erst 13.710 gefahrene Kilometer auf dem Buckel. Zuletzt im Einsatz war das Fahrzeug am 3. November 2019 auf der A 5.

Als das Fahrzeug im Wert von rund 215.000 D-Mark angeschafft wurde, geschah dies für die Wehr in Großsachsen. Die Freiwillige Feuerwehr Leutershausen bekam die gleiche Ausstattung. 1980, wenige Jahre nach der Gemeindereform, war die Fusion, die mit der Einweihung des Hilfeleistungszentrums 2012 stattfand, noch kein Thema.

Laut Feuerwehr-Kommandant Peter Braun ist das 40 Jahre alte Fahrzeug für den Einsatz von "sechs Mann" ausgerichtet. Mit diesem werden in begrenztem Umfang auch Gerätschaften für besondere Situationen transportiert. Etwa die Kettensäge zur Beseitigung umgestürzter Bäume oder die Tauchpumpe, die ebenfalls dem Katastrophenschutz dient. Löschwasser mitzuführen und nicht erst einen Hydranten anzapfen zu müssen, kann zudem je nach Einsatz von Vorteil sein.

Feuerwehrfahrzeuge sind zwar sehr teuer, legen im Laufe ihres Lebens im Vergleich zu einem Auto aber oft nur wenige Kilometer zurück. Beim "40-Jährigen" von Hirschberg wären das im Jahresdurchschnitt nur rund 344. Was wiederum ein Grund zur Freude ist, weil die Freiwillige Feuerwehr dann nicht so oft ausrücken musste. Der größte Einsatz für das "Geburtstagskind" fand laut Peter Braun 2003 statt, als das Alte Rathaus in Großsachsen brannte und der Dachstuhl ein Opfer der Flammen wurde.

Die Wehr soll im Jahr 2021 ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) bekommen, das schon bestellt, in Arbeit und rund eine halbe Million Euro wert ist. Erst wenn es angerollt ist und in der Fahrzeughalle steht, will sich Braun vom 40-jährigen Veteranen und einem weiteren 35 Jahre alten Einsatzfahrzeug trennen. Diese werden vermutlich über die Gemeindeverwaltung versteigert.

Damit nochmals zum besagten Veteranen, bei dem in vier Jahrzehnten noch keine größeren Reparaturen nötig waren, der sein Aussehen aber verändert hat. "Früher war er einfach nur rot", weiß Peter Braun. Jetzt hat er auf dem Heck gelbe Streifen als Signalfarbe.

Laut Braun ist die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg mit 69 Aktiven ganz gut aufgestellt. Die Jugendabteilung ist 27 Männer und Frauen stark. Außerdem gibt es 94 Alterskameraden.