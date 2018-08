Hirschberg. (ze) Für Gewerbetreibende hat mit der Ende Mai in Kraft tretenden europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGV) der Schrecken einen neuen Namen bekommen: Nicht nur ein hoher bürokratischer Aufwand wird befürchtet, sondern es geht die Angst um, dass die bei einem Fehlverhalten drohenden Geldstrafen ein Unternehmen in den Ruin treiben könnten. Aber wird das alles wirklich so schlimm werden? Dieser Frage ging die Hirschberger FDP in ihrer Liberalen Runde am vergangenen Donnerstag nach. Dazu hatten die Freien Demokraten mit Uwe Probst vom Verein für liberale Netzpolitik "Load", der sich für Bürgerrechte und Digitalisierung einsetzt, einen Fachmann eingeladen, der sich auch beruflich mit der Umsetzung der DSGV in einer großen deutschen Bank beschäftigt.

"Die Datenschutz-Grundverordnung geht auf eine urdeutsche Initiative zurück", erinnerte Probst zunächst einmal an die Entstehung der Verordnung. So verwundert es nicht, dass die DSGV im wesentlichen auf dem deutschen Datenschutzgesetz beruht. "Die Regelungen zum Datenschutz gab es schon seit vielen Jahren in Deutschland", verdeutlichte Probst, dass gar nicht so viel Neues auf die Bürger zukommt. Und doch gibt es einige wesentliche Veränderungen.

Geschützt werden mit der DSGV vor allem die personenbezogenen Daten, deren Erfassung und Weitergabe grundsätzlich erst einmal verboten ist, außer die betroffene Person gibt ihre Einwilligung dazu. Das bedeutet, dass ein Unternehmen, das persönliche Daten erfasst und speichern möchte, jeden konkret um seine Einwilligung bitten muss. "Jugendliche unter 16 Jahren können diese Einwilligung nicht abgeben", wies der Datenschutzexperte auf Einschränkungen hin, die die DSGV vorgibt.

Zudem darf nur so viel an Daten gesammelt werden wie etwa für einen Geschäftsvorgang notwendig ist. "Die Gründung von Facebook wäre mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung gar nicht möglich gewesen", zeigte Probst, welche Auswirkungen die DSGV haben kann. Entsprechend der bisherigen Regelung ist es für Unternehmen notwendig, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, wenn mehr als zehn Mitarbeiter mit der Datenverarbeitung befasst sind. "Das trifft auch auf Vereine zu", erläuterte Probst. Für Vereine gilt es also darauf zu achten, dass nur wenige Vereinsmitglieder auf die personenbezogenen Daten zugreifen können oder einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Genauso ist darauf zu achten, dass personenbezogene Daten nur dem dafür bestimmten Mitarbeiterkreis zugängig sind. "Wenn ich mein Büro verlasse, schalte ich den Monitor aus und schließe den Rollcontainer ab", schilderte Probst seine diesbezüglichen Vorsichtsmaßnahmen. Die gewählte Vorgehensweise zum Datenschutz sollte auch dokumentiert werden, damit bei einer möglichen Kontrolle, klar ist, wie in einem Verein oder Unternehmen in puncto Datenschutz verfahren wird.

Ebenso nicht neu ist das Informationsrecht der Betroffenen, allerdings ist es jetzt umfangreicher. So müssen etwa Firmen Auskunft über die Speicherdauer von Daten geben. Diese dürfen überhaupt nur maximal zehn Jahre lang gespeichert werden.

Kräftig angehoben wurden die Bußgelder. Diese können nun bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des weltweit erzielten Konzernumsatzes betragen, je nachdem welcher Wert der höhere ist. Außerdem können Mitbewerber und Abmahnvereine Abmahnungen aussprechen. Die Kosten solcher Verfahren können schon außergerichtlich leicht vierstellige Summen erreichen. Noch teurer kann es werden, sollte die Angelegenheit vor Gericht geklärt werden.

Insgesamt bewertete Probst die neue DSGV als "gut", da sie die Rechte der Bürger stärke. Allerdings sei die DSGV möglicherweise im Detail manchmal übertrieben.