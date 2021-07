Wohin nach der Grundschule? Erstmals dürfen die Eltern der Viertklässler in Baden-Württemberg frei entscheiden, welchen Weg der Nachwuchs nach den ersten vier Jahren einschlagen soll. Der Wegfall der verbindlichen Schulempfehlung wirkt sich an den weiterführenden Bildungseinrichtungen in der Region unterschiedlich aus. Foto: dpa

Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Bildungslandschaft Baden-Württemberg bleibt weiter in Bewegung. Nach Diskussionen um die Abschaffung der klassischen Hauptschule, möglichen Einführungen von Gemeinschaftsschulen und dem Comeback des neunjährigen Gymnasialzugs sorgte und sorgt dieser Tage eine Veränderung bei den Schulempfehlungen für die Viertklässler im Ländle für Gesprächsstoff: Die ist nämlich neuerdings nicht mehr verbindlich, sondern hat nun in der Tat nur noch einen empfehlenden Charakter. Entscheiden dürfen (oder müssen?) die Eltern, wo der Sohn oder die Tochter nach Abschluss der Grundschule den Bildungsweg weitergehen soll - Hauptschule, Werkrealschule, Realschule oder Gymnasium?

An den weiterführenden Schulen in der Region (die RNZ hat sich bei einigen davon umgehört) macht sich der Wegfall der Verbindlichkeit mal mehr, mal weniger bemerkbar. "Der vorhergesagte Run auf die Realschulen ist nicht festzustellen", berichtet Ingeborg Koch, Schulleiterin der Pestalozzi-Realschule in Mosbach. Wie schon im Vorjahr, als es die verbindliche Vorgabe noch gab, gehe man mit vier fünften Klassen in das Schuljahr 2012/13. Aktuell habe man 89 Anmeldungen vorliegen, "da kommen aber erfahrungsgemäß noch einige dazu", so Koch. Im laufenden Schuljahr setzen 109 Schüler ihre schulische Laufbahn in den fünften Klassen an der PRS fort.

"Keine größeren Veränderungen" meldet auch die Realschule Obrigheim, wo im September ebenfalls vier Klassen mit just entlassenen Grundschülern frischen Wind in die Schulgänge bringen werden. Dass der prognostizierte Trend steigender Schülerzahlen an den Realschulen sich in Obrigheim und Mosbach nicht bestätigt, liegt nach Einschätzung von Ingeborg Koch wohl auch an der Einrichtung des G9-Modellzugs am Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz. Dort liegen 139 Anmeldungen für den neunjährigen Zug vor, gerade man elf für den eigentlichen Standardweg G8 (wir berichteten). Im Vorjahr habe man noch gut ein Drittel Schüler gehabt, so Koch weiter, die sich trotz Gymnasialempfehlung für die Realschule entschieden hätten. Das dürften dieses Jahr deutlich weniger sein.

Ein deutliches Minus hat man bei den Schülerzahlen unterdessen an der Werkrealschule der Lohrtalschule Mosbach zu verzeichnen: 31 Schüler besuchen dort aktuell die beiden fünften Klassen, für 2012/13 hat Schulleiter Carsten Uhrig aktuell lediglich elf Anmeldungen vorliegen. Zwar rechnet man auch hier noch mit weiteren Schülern, muss sich aber über alternative Wege der Klassenbildung Gedanken machen. Eine Möglichkeit sei laut Uhrig die Einrichtung einer "Kombiklasse", in der die Fünftklässler in manchen Fächern gemeinsam mit der Stufe sechs unterrichtet werden könnten. Mindestens 16 Schüler brauche man für eine eigenständige Klasse.

Von "wider Erwarten recht guten Zahlen" berichtet Martina Meixner von der Werkrealschule Limbach. Wie schon im Vorjahr gehe man mit einer fünften Klasse ins Schuljahr 2012/13. Deren zwei wird es ab September an der Schefflenzschule geben. Schulleiterin Gesine Six zeigt sich freudig überrascht von Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein der Eltern: "Die Eltern nehmen das sehr ernst", sagt Six, auch würde der Rat der Pädagogen gesucht und der jeweiligen Empfehlung der Grundschullehrer meist erfolgt. 50 Anmeldungen für 2012/13 liegen der gemeinschaftlichen Werkrealschule der Gemeinden Schefflenz/Billigheim und Seckach vor, das seien sogar ein paar mehr als im Vorjahr.

"In etwa so viele Werkrealschüler wie im Vorjahr" meldet man auch von der Müller-Guttenbrunn-Schule in Mosbach, der Wegfall der verbindlichen Schulempfehlung sorge hier für "keine großen Abweichungen". Gleiches gilt für die Friedrich-Heuß-Schule in Haßmersheim, Schulleiterin Lieselotte Pabst kann sich gar über eine "leichte Steigerung" bei den Anmeldungszahlen freuen. Unter den 24 neuen Werkrealschülern sei ein Gutteil aus umliegenden Gemeinden, "wohl auch, weil wir Ganztagesschule sind", erläutert Pabst. An der Friedrich-Heuß-Schule arbeitet man zudem am Rahmen für die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule, ab 2013/14 will man dieses (neue) Schulmodell anbieten können.

Den kreisweiten Trend einer Schülerzunahme an den Gymnasien - 578 Anmeldungen 2012 gegenüber 518 im Jahr 2011 - bestätigt neben dem APG in Neckarelz auch das Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach. Dort hatte man noch im Vorjahr einen "deutlichen Knick" bei den Sextanern zu verzeichnen. Nach für NKG-Verhältnisse bescheidenen 84 Schülern im Vorjahr geht man laut Andreas Wurz (stv. Schulleiter) im September 2012 nun wieder mit 107 Fünftklässlern ins neue Schuljahr.

Im Fall der Realschulen künden die Zahlen für den gesamten Neckar-Odenwald-Kreis von einem Rückgang: Kreisweit sind 476 Anmeldungen für die fünften Realschulklassen eingegangen, 60 weniger als im Vorjahr. Bei den Werkreal- bzw. Hauptschulen ist der kreisweite Trend ebenfalls rückläufig. 325 Fünftklässleranmeldungen 2012 stehen 385 aus dem Jahr 2011 entgegen.