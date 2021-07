Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr kam am Donnerstag ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises in die Heinrich-Beck-Halle. Auch das DRK unterstützte die Aktion. Foto: Kreutzer

Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Es war das zweite Mal in diesem Jahr, dass ein mobiles Impfteam des Kreises in der Heinrich-Beck-Halle Halt machte. Einiges war am gestrigen Donnerstag jedoch anders als bei der ersten Runde im April, als 144 Bürger geimpft wurden. Und das lag nicht an der herabgesetzten Priorisierung, denn es hätte sich jeder, der das 18. Lebensjahr erreicht hatte, impfen lassen können. Zwar hätten wieder 150 Dosen des US-Pharmaunternehmens Moderna zur Verfügung gestanden, gemeldet hatten sich allerdings nur 32 Interessierte, von denen zwei noch kurzfristig absagten. Die Aktion, die eigentlich von 10 bis 14.30 Uhr hätte laufen sollen, war schon um 11.45 Uhr weitestgehend am Ende.

Hauptamtsleiterin Dorothea Richter berichtete vor Ort, dass die Werbetrommel stark gerührt worden sei: "Wir haben es den Ehrenamtlichen mitgeteilt, den Vereinen, den Hausärzten und auch den kommunalen Gremien, damit es wirklich viele Leute erfahren." Eine spontane Entscheidung, sich doch noch impfen zu lassen, sei nicht möglich gewesen, denn die Anmeldungen seien dem Landratsamt mitgeteilt worden, sodass auch nur die gemeldete Menge an Impfstoff mitgebracht wurde.

Der Erfolg hielt sich also in Grenzen, wie auch Bürgermeister Ralf Gänshirt bedauernd erklärte, der ebenfalls anwesend war. Er vermutete, dass es zum einen daran liege, dass sich viele bereits haben impfen lassen und die Notwendigkeit etwas geringer wird. Andererseits liege es aber an einer "generellen Impfmüdigkeit", wofür der Bürgermeister wenig Verständnis hat, denn die Kapazitäten seien jetzt da. "Wer sich nicht impfen lässt, wird seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nicht gerecht", sagte er deutlich. Man habe mittlerweile sogar den Luxus, sich sein Wunschpräparat aussuchen zu können. Wenn man dieses breite Angebot nicht annehme, sei das "nicht zu akzeptieren". Jeder Ungeimpfte stelle ein Risiko für sich und die Allgemeinheit dar und begünstige die Ausbreitung der Delta-Variante. Trotzdem sei er froh, dass es das Angebot im Ort gebe und dass alle Beteiligten für einen zuverlässigen Aufbau und reibungslosem Ablauf gesorgt hätten, denn: "Jede Impfung ist ein Erfolg und bringt uns ein bisschen Normalität zurück."

Einer der Beteiligten war der Bereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes, Carsten Ewald. Er war mit drei Helfern des DRK gekommen und hatte gemeinsam mit Mitarbeitern des Bauhofs schon am vorigen Nachmittag die zwei Kabinen und die Wartebereiche vor und nach dem "Piks" aufgebaut. Generell gehe die Arbeit im Verein langsam wieder los, da es nun auch mehr Veranstaltungen gebe. Hinzu kämen die Einsätze für die Impfteams, für die das DRK eine wichtige Unterstützung darstellt.

Michas Alexandros wartete derweil auf seine Impfung und freute sich schon darauf. Er hatte von einem Arbeitskollegen von dem Termin erfahren und sich gleich angemeldet. Nachdem er erst keine Rückmeldung erhalten hatte, meldete sich Alexandros auch noch in Weinheim und Heidelberg an. Als am 30. Juni dann der Bescheid aus Hirschberg kam, erhielt der Ort den Zuschlag. Die anderen Termine habe er selbstverständlich abgesagt. Aufgeregt sei er kaum, es sehe alles gut aus, sagte er mit einem Lächeln. Die viele Negativwerbung über das Impfen halte er für ungerechtfertigt, denn "da steckt viel Geld und Arbeit drin von Leuten, die wissen, was sie tun".

Für den diensthabenden Arzt des Kreisimpfteams, Stefan Soleder, war der Leutershausener Einsatz bereits sein zwölfter im Kreis. Auch er sah den Rückgang der Impfungen kritisch. Viele Leute seien jetzt zwar im Urlaub, das Virus mache aber keine Ferien, sondern grassiere weiter. Der aktuell niedrige Inzidenzwert sollte nicht als Hinweis gesehen werden, dass das Virus besiegt sei. Maria B. ist das bewusst; sie hatte die Impfung schon hinter sich und war guter Dinge: "Es ging sehr flott, und alle waren zuvorkommend und freundlich."