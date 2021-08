Von Max Rieser

Hirschberg. Der mit Traktoranhängern umgrenzte Stoppelacker neben dem Hof der Familie Reisig war die perfekte Kulisse für das Programm der Band "Running Five". Die Stimmung erinnerte durchaus an eine Farm im mittleren Westen der USA, wo die Show "History of Rock’n’Roll" der sieben Spitzenmusiker ihre Wurzeln hat. Die siebenköpfige Band um Sänger Robert Führer führte die Gäste musikalisch durch die Geschichte des Rock’n’Roll. Angefangen beim Gospel von schwarzen Sklavenarbeitern, die den gemeinsamen Gesang nutzten, da ihnen das Sprechen unter Strafe verboten war, über Blues, Country und Swing bis zum Goldenen Zeitalter des Genres in den 1950er-Jahren.

Es war der erste Tag des zweiten Wochenendes bei der Premiere des "Saasemer Stoppelacker-Festivals", das die Familie Reisig gemeinsam mit dem Weinheimer Kabarettisten Franz Kain auf die Beine gestellt hat. Kain ist allerdings nicht nur Geschäftspartner und selbst Teil des Programms, sondern ebenfalls "Familienmitglied", da er mit der Tochter von Hermann und Karin Reisig verheiratet ist.

Doch trotz der hochkarätigen Band war die Veranstaltung am Freitag nur mäßig gut besucht. Rund 150 Zuschauer waren gekommen, wie Simon Reisig berichtete. Beim Auftritt der Band "Abba Explosion" am Auftaktwochenende waren es über 500. Reisig sah es positiv: "Da haben wir ein bisschen mehr Luft, um selbst zu feiern. Es hat zwar alles sehr gut funktioniert, aber es war letzte Woche schon auch stressig", sagte er.

Als die untergehende Sonne den Augusthimmel gegen 20 Uhr zu einem Postkartensonnenuntergang einfärbte, startete Kain den Abend. Er freue sich, die Gruppe begrüßen zu dürfen und hoffte auf eine ebenso "tolle Stimmung" wie am Wochenende zuvor. Dass die Band begehrt sei, verdeutlichte er mit einer kleinen Anekdote aus dem Kartenverkauf. Eine Dame habe ihm berichtet, dass ihr Ehemann sie nur unter der Bedingung geheiratet habe, dass die Band "Running Five" auf der Hochzeit spielen würde. Dann ging es auch schon los, als Kontrabassist Felix Wiegand das flotte Tempo vorgab und die Band mit "Baby Let’s Play House" vom "King of Rock", Elvis Presley, ihre Show startete.

Nach einer kurzen Begrüßung des Sängers nach dem ersten Lied ging es gleich mit Legende Chuck Berry weiter, und die ersten Gäste begannen auf ihren Plätzen schon stark zu wippen und mit zu "grooven". Nach dem dritten Lied ging die Zeitreise dann richtig los. Nach einer etwas steifen Blues-Interpretation, in der die Gruppe versuchte, die traurige Stimmung in den "Bayous" im Süden der Vereinigten Staaten zu Beginn des 20. Jahrhunderts einzufangen, erklärte Führer versiert die unterschiedlichen Einflüsse, die letztendlich zum Rock’n’Roll geführt haben. "Boogie-Woogie", "Old Town Music", "Bluegrass" und "Swing" sind nur einige der Strömungen, die den Rock prägten und die die "Five" jeweils anspielten. Robert Führer schlüpfte nahtlos in die verschiedensten Rollen wie unter anderem Bill Haley, Dean Martin oder eben Elvis Presley. "Der King" ist Führers Paraderolle, in dessen nuschelndem Timbre er sich auch zwischen den Songs mehrfach an die Zuschauer wandte.

Außerdem gab es immer wieder Gesangseinlagen von anderen Bandmitgliedern wie Gitarrist Martin Führer, der der Bruder des Leadsängers ist, oder Kontrabassist Felix Wiegand. Dieser spielte eine zentrale Rolle im Programm, da er mehrmals mit waghalsigen Soli brillierte, die er auch mal im Liegen oder über Kopf spielte, was dem Publikum jedes Mal großen Jubel abrang. Als es dunkel über dem Acker wurde und die Band sich richtig warm gespielt hatte, hielt es viele nicht mehr auf den Bänken. Überall sah man Rockbegeisterte sich der Musik hingeben und ausgelassen tanzen. Eine der leidenschaftlichsten Tänzerinnen war Renate Hagmann, sie war mit einer Gruppe von Freunden gekommen, weil sie die Musikrichtung liebe und die Band schon lang kenne. Einer ihrer Freunde, Udo Viertel, sagte: "Es ist immer wieder beeindruckend, wie da alles sitzt. Das sind wirklich richtige Profis."

Gitarrist Martin Führer freute sich in der Pause des gut zweistündigen Programms, dass sie die "History of Rock’n’Roll" zum ersten Mal in diesem Jahr spielen konnten. Für die Zukunft zeigte er sich allerdings verhalten, da durch die anziehenden Infektionszahlen die Buchungen der Band für den Herbst eher schleppend liefen.