Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Uns steht das Gedenken ohne Zeitzeugen bevor, ich glaube aber an die Kraft der Kunst", sagte die Hirschberger Malerin Veronika Drop zu Beginn ihres vom Arbeitskreis "Ehemalige Synagoge Leutershausen" veranstalteten Online-Vortrags über "Jüdische Künstlerinnen in der NS-Zeit". Sie erinnerte damit daran, dass es immer weniger Überlebende des Holocaust gibt, die über die schrecklichen Ereignisse des Nationalsozialismus berichten können. Jedoch könnten Kunstwerke, selbst nachdem der letzte Überlebende des Holocaust gestorben ist, noch von den Gräueltaten der damaligen Zeit und von den Schicksalen der Künstler berichten.

"Wir wissen, dass Frauen es als Künstlerinnen sowieso schwerer hatten", wies Drop ihre am Sonntagabend rund 40 zugeschalteten Zuhörer auf die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in der Kunstszene hin. Und jüdische Künstlerinnen hatten es während des Nationalsozialismus besonders schwer. Sie erhielten Arbeitsverbot und wurden verfolgt, vertrieben oder sogar in Vernichtungslagern ermordet. Daher hatte Drop das Schicksal und die Kunstwerke von drei jüdischen Künstlerinnen in den Fokus ihres Vortrags gestellt, den der Vorsitzende des Arbeitskreises, Michael Penk, begleitete, indem er einige Textteile übernahm.

Malerin Veronika Drop. Foto: Dorn

Die 1881 in Bremen geborene Dora Bromberger wuchs in einer Künstlerfamilie auf. Ihr Vater, David Bromberger, war Musiker und Komponist und ihre jüngere Schwester Henriette gefeierte Pianistin. "Wie kann ich ihr, der Künstlerin, am besten gerecht werden?", hatte sich Drop bei der Ausarbeitung ihres Vortrags gefragt. Ist doch nicht bekannt, welche Gefühle Dora Bromberger etwa beim Malen hatte. Deshalb gab Drop der Künstlerin ihre Stimme und berichtete so über deren Leben. "Mein künstlerisches Interesse lag in der Malerei", schilderte sie. Ihr Vater erkannte und förderte dies und erlaubte ihr, Malschulen in München und Paris zu besuchen. Sie malte vor allem Landschaften und Stillleben.

Nachdem eine ihrer Ausstellungen in den 1930er Jahren sehr erfolgreich war, wurden die Behörden auf sie aufmerksam, und sie bekam Ausstellungsverbot. 1941 wurde sie nach Minsk deportiert und 1942 "vermutlich erschossen", so Drop.

Auch die 1898 in Wien geborene Friedl Dicker-Brandeis konnte ihren Vater überzeugen sie an der "Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien" anzumelden. Nach Abschluss des Studiums wechselte sie zur Wiener Kunstgewerbeschule. "Es zeigte sich, dass sie auf vielen Gebieten begabt war", wusste Drop. Dicker-Brandeis schrieb Theaterstücke oder gestaltete Kostüme. Sie lernte den Kunstpädagogen und Meister am Bauhaus in Weimar, Johannes Itten, kennen.

So zog sie nach Weimar, wo Franz Singer ihr langjähriger Partner wurde. Mit ihm zusammen entwarf sie stapelbare Stühle, Klappsofas und andere praktische Dinge. "Wer etwas auf sich hielt, modern und schick war, hatte ein Stück von Singer-Dicker in seiner Wohnung", erläuterte Drop. Friedl Dicker-Brandeis engagierte sich auch politisch, weshalb sie 1936 nach Prag flüchtete, wo sie Pavel Brandeis heiratete. 1942 wurden beide in das Ghetto Theresienstadt deportiert, und 1944 kamen sie in das Konzentrationslager Auschwitz, wo Friedl Dicker-Brandeis einen Tag nach ihrer Ankunft am 9. Oktober 1944 ermordet wurde. Ihr Mann Pavel überlebte das Konzentrationslager.

Auch die 1929 in Prag geborene Helga Weiss, besser bekannt als Helga Hošková-Weissová, überlebte die Zeit des Holocaust. "Zeichne, was Du siehst", hatte ihr Vater sie ermutigt, künstlerisch tätig zu werden. 1941, bei ihrer Ankunft in Theresienstadt malte sie ein Bild mit einem Schneemann. "Es zeigt noch die Unbeschwertheit", erklärte Drop. Helga Weiss entwickelte einen besonderen Blick für alles, was um sie herum geschah. "Sie malte magere Menschen, SS-Männer in Uniform, einfach alles, was ihr vor die Augen kam", beschrieb Drop die Bilder.

1944 kam sie nach Auschwitz und von dort nach Freiberg und Mauthausen, wo sie im Mai 1945 amerikanische Truppen befreiten. "Erst in den 1960er Jahren beginnt sich Helga Weiss künstlerisch erneut mit dem Holocaust auseinanderzusetzen", erläuterte Penk. Doch erst nach 1990 erschienen ihre Zeichnungen unter dem Titel "Zeichne, was Du siehst".