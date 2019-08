Von Werner Hildebrand

Hirschberg. Was wäre eine Gemeinde ohne ein Rathaus? Neben der Kirche und der Schule gehört es zu den Mittelpunkten des gemeindlichen Lebens ein. Die RNZ befasst sich heute mit den beiden Rathäusern in Leutershausen und Großsachsen und wirft dabei besonders einen Blick in die Geschichte ihrer Glockentürme.

Bevor es zum Bau eines neuen Rathauses der Einheitsgemeinde Hirschberg kam, hatten die Ortsteile Leutershausen und Großsachsen jahrzehntelang jeweils ihre eigenen Rathäuser. Hier wurden die Geschicke der jeweiligen Gemeinde seit dem Jahr 1945 vom Gemeinderat, Bürgermeister und der Verwaltung bestimmt. Am 25. Juni 1945 wurde zum Beispiel von Landrat Geppert mit Zustimmung der Militärregierung in der Gemeinde Leutershausen der damals 32 Jahre alte Volksschullehrer Herbert Kunkel als Bürgermeister eingesetzt.

Drei Mal wählten ihn die Bürger danach noch zum Gemeindeoberhaupt. Viele bekannte Gemeinderäte wie Alfons Kunkel, Josef Bickel, Nokolaus Kanzler, Friedrich Hüller, Franz Zemann oder Heinz Jäck und Walter Stöhr standen Kunkel beratend zur Seite.

Schon damals bestand der Gemeinderat in Leutershausen aus zwölf Räten, die allerdings alle drei Jahre zur Hälfte gewählt wurden. In Leutershausen war das Interesse bei den Gemeinderatswahlen sehr groß, was als gutes Zeichen für die noch junge Demokratie gewertet wurde. Bereits im Jahr 1924 schaffte der Gemeinderat eine Glocke für das Leutershausener Rathaus an. Dieses Glöckchen fiel zunächst der Materialsammelwut des Zweiten Weltkriegs zum Opfer, doch es wurde glücklicherweise im Jahr 1956 auf einem Schrottplatz im Ruhrgebiet wieder entdeckt. Und so kaufte die Gemeinde dieselbe Glocke zum zweiten Mal. Seit dieser Zeit erklingt sie wieder zu bestimmten Zeiten.

Besonders markant am Rathaus in Großsachsen ist die Uhr im Glockenturm. Es lässt sich heute allerdings nicht genau bestimmen, wann diese gebaut oder angebracht wurde. In Großsachsen gab es stets zwei Uhren: Eine auf dem Rathausturm und eine Uhr im Kirchturm. Beide waren Eigentum der politischen Gemeinde. An ihren Zifferblättern konnten die Großsachsener jedenfalls ablesen, was die Uhr geschlagen hatte. Dazu war es notwendig, dass das Uhrwerk beständig gewartet, aufgezogen und geschmiert wurde. Zuständig dafür war lange Zeit der Schulmeister im Ort, der als Gegenleistung ein Entgelt mit dem schönen Namen Uhrschmiergeld beanspruchen konnte.

Mit der Rathausglocke wurde auch die Einwohnerschaft versammelt, zum Beispiel zur Versteigerung des Grases vom Landgrabendamm und von der Waid. Dass man die Glocke für wichtig und unverzichtbar betrachtete, zeigt sich daran, dass man in wirtschaftlich sehr schwieriger Zeit die im Krieg abgelieferte Rathausglocke durch eine neue ersetzte. Als sie geliefert und angebracht war, wurde festgesetzt, dass der Polizeidiener täglich um 12 Uhr und in der Abenddämmerung zu läuten habe. Mit dem Abendläuten scheuchte man wohl auch die Kinder ins Haus.

Der Erste Weltkrieg verzögerte die Lösung der drängenden Rathausfrage in Großsachsen. Ein Neubau, der das für eine moderne Verwaltungstätigkeit unzureichende alte Gebäude ersetzt hätte, kam nicht zustande. Vielmehr profitierte die Gemeinde letztlich von der wirtschaftlichen Notlage in den 1920er Jahren.

Die Bast-AG zu Nürnberg, Nachfolger der Firma Müller und Feder, verkaufte 1929 das "Beamtenwohnhaus" an der Landstraße an die Gemeinde für 28.000 Reichsmark. Nachdem man die Bewohner des Erdgeschosses ins Obergeschoss umgesiedelt hatte, konnte die Großsachsener Gemeindeverwaltung Ende September 1930 in das nun mehr neue Rathaus umziehen.

Das alte Rathaus ging in den Besitz von Julius Adler über, der dort sein "Warenhaus" unterhielt, bis infolge der "Zwangsarisierung" das Gebäude wieder an die Gemeinde zurückfiel. Das Alte Rathaus wurde renoviert und später zu Wohnungen und Geschäftsräumen umgebaut.

Im neuen Rathaus der Einheitsgemeinde Hirschberg gibt es zwar keinen ausgewiesenen, reinen Glockenturm mehr, aber ein modernes, neues Glockenspiel, das dank einiger Spender tagtäglich erklingt und auch bei verschiedenen Festlichkeiten zu hören ist. Für Besucher und Spaziergänger ist das stets ein echter Hingucker und natürlich ein Ohrenschmaus.