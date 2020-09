Bei den Überlegungen der Hallenkommission zum Neubau einer Halle und zu Sanierungen hat auch Platz für die Kultur eine Rolle gespielt: So wäre ein Anbau an die Heinrich-Beck-Halle (hier auf der Dr.-Walter-Schmitt-Anlage) ebenso denkbar wie deren Umbau. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Die erste Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause am Dienstag, 29. September, um 18.30 Uhr, im Rathaus, hat es in sich: So geht es unter anderem um die Ergebnisse der Hallenkommission, die bislang nicht-öffentlich getagt hat.

Diese Kommission, bestehend aus Vertretern der Schulen, des Gemeinderats, von TVG und SGL sowie des Planungsbüros Kopp-Architekten, das bereits verschiedene Varianten zu Hallenneubauten und Sanierungen erarbeitet hat, kommt zu einigen eindeutigen Aussagen: So soll es keine Fitnessräume und keinen Gastronomiebetrieb geben. Die Kommission kam laut Sitzungsvorlage auch zu dem Schluss, dass alle Varianten mit zwei Spielfeldern ausscheiden und ein drittes erforderlich ist. Ebenso diejenigen ohne eine kulturelle Nutzung.

Und hier wird es interessant: Denn bei der von der Verwaltung vorgenommenen Umfrage zu einem möglichen Standort eines Kulturhauses gab es eine eindeutige Mehrheit für "innerhalb des Ortes". Genau hier hat auch die Kommission Überlegungen angestellt: So sprach sie über einen Umbau der Heinrich-Beck-Halle, der eine Mischnutzung mit einer Zuschauerkapazität von gut 360 Plätzen ermöglichen würde. Aber: "Diese Variante setzt den Neubau einer Sporthalle auf der grünen Wiese voraus."

Eine weitere Möglichkeit: Im Bereich der Dr.-Walter-Schmitt-Anlage könnte eine Kulturhalle als Anbau an die Beck-Halle entstehen mit einer Zuschauerkapazität von gut 480 Plätzen. Parallel müsste über eine Sanierung der Beck-Halle – mit oder ohne Ertüchtigung zur Zweiten Liga – oder den zusätzlichen Neubau einer Sporthalle "auf der grünen Wiese" entschieden werden. Nicht nur die Vereine, auch die Schule könnte von einem solchen Gebäude profitieren, geht aus der Sitzungsvorlage hervor. Klar ist aber auch schon jetzt, dass die vorhandenen Stellplätze im Falle eines Um- oder Anbaus nicht ausreichen werden.

Ob und in welcher Form nun neben dem Neubau oder der Sanierung von Sportstätten auch Räume für kulturelle Nutzung geschaffen werden sollen, entscheidet der Gemeinderat. Ein entsprechender Beschlussvorschlag soll in der Sitzung am Dienstag formuliert werden.

Ebenso zur Frage, ob und in welcher Form der Neubau einer Sporthalle "auf der grünen Wiese" umgesetzt werden soll. Die Standortfrage soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Die Hallenkommission hält es bei der Frage nach einem Neubau "für unerlässlich", dass sich der Gemeinderat vor weiteren Entscheidungen dafür oder dagegen ausspricht. Zumal es hierbei um hohe Investitionen, städteplanerische und ökologische Aspekte geht.

Sicher ist auf jeden Fall, dass der Sanierungsbedarf bei beiden Hirschberger Sporthallen, vor allem bei der Heinrich-Beck-Halle, dringend ist und möglichst bald angegangen werden soll. Der Sanierungsaufwand für die Beck-Halle beläuft sich auf rund 2,95 Millionen Euro (die Ertüchtigung für die Zweite Liga inklusive). Um das stemmen zu können, will die Verwaltung Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm "Investitionspaket Sportstätten" generieren. Der Gemeinderat soll nun über die Antragstellung entscheiden.

Auf der üppigen Tagesordnung befindet sich auch ein Antrag zur "Schaffung von bezahlbarem Wohnraum" innerhalb eines Neubaugebiets von CDU, Freien Wählern und FDP. Hierüber herrscht zwar Konsens im Gremium, aber besagte Fraktionen hätten nun gern einen Grundsatzbeschluss hierzu für ein noch zu erschließendes Wohngebiet unterhalb der B3 in Leutershausen. Die Verwaltung empfiehlt zwar die Zustimmung, will aber keine Beschränkung auf einen Ortsteil bei den Überlegungen.

Außerdem entscheidet das Gremium über den Prozess einer "offenen Zukunftswerkstatt" zu sozialen Hirschberger Bereichen. Nicht zuletzt steht der Antrag von GLH und SPD zur Erstellung von Leitsätzen und Ansiedlungskriterien für die Gewerbepark-Erweiterung auf der Agenda. Auch mit der Außengestaltung des evangelischen Kindergartens Leutershausen befasst sich der Rat.