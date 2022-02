Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Drei Stellplätze für Wohnmobile wollen die Eigentümer des Anwesens Marbacher Hof 1 auf ihrem Grundstück schaffen. Ein entsprechender Bauantrag lag dem Ausschuss für Technik und Umwelt am Dienstag vor. "Es handelt sich hier um einen landwirtschaftlichen Betrieb im Außenbereich", verdeutlichte Bürgermeister Ralf Gänshirt die rechtlichen Voraussetzungen. Danach sind im sogenannten Außenbereich Bauvorhaben zulässig, wenn sie privilegiert sind und deren Erschließung gesichert ist. Dies gilt etwa auch für die bereits bestehende Ferienwohnung, die im Jahr 2019 auf dem Hof eingerichtet wurde.

Kritische Punkte sollen als Hinweise ans Landratsamt

In den zusätzlichen drei Stellplätzen für Wohnmobile sehe das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz eine Erweiterung und Ergänzung der Beherbergung auf dem Marbacher Hof, so Gänshirt. Zudem nehme die Beherbergung nur einen untergeordneten Umfang zur Landwirtschaft ein. Somit stellten Gästebeherbergung und Wohnmobilstellplätze noch ein landwirtschaftliches Vorhaben dar und sind laut Landwirtschaftsamt privilegiert.

Zudem erfolge durch die Schaffung der Wohnmobilstellplätze keine weitere Versiegelung, da diese auf einer bereits befestigten Hoffläche eingerichtet werden sollen. Ein Abwasserproblem stelle sich ebenfalls nicht, da Wohnmobile autark seien und ihre Abwässer an dafür vorgesehenen Stellen einleiteten. Eine Abwasserentsorgung biete der Bauherr daher auch nicht an.

Trotzdem entzündende sich am Punkt Abwasserentsorgung eine Diskussion unter den Ausschussmitgliedern. "Es ist ein Ärgernis, dass die Höfe immer noch nicht an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen sind", machte Werner Volk (Freie Wähler) den Stand der Dinge deutlich. Ebenso forderte Christian Würz (CDU), dass die Abwasserentsorgung für dieses Anwesen endlich geklärt werden müsse. "Da sind bereits wir dran", teilte Ralf Gänshirt mit.

Ein anderer Punkt, auf den die Ausschussmitglieder hinwiesen, war der Zufahrtsweg für die Wohnmobilbesitzer zum Marbacher Hof. Diese könnten keinesfalls über die zum Hof führenden Feldwege fahren, sondern nur über einen bereits vorhandenen, betonierten Weg. "Über diesen müsste es gehen", nahm Thomas Scholz (SPD) an. Und Würz forderte: "Die Zufahrt muss klar geregelt sein". Dieser Meinung schloss sich Oliver Reisig (FDP) an. Für Monika Maul-Vogt (GLH) waren dagegen die Erschließung und Entsorgung für dieses Vorhaben gesichert.

Der Ausschuss erteilte daraufhin bei einer Enthaltung von Jörg Mayer (Freie Wähler) sein Einvernehmen zu der Schaffung von drei Stellplätzen auf dem Marbacher Hof 1. Gänshirt sicherte zudem zu, auf die kritischen Punkte Entsorgung und Erschließung in der Stellungnahme der Verwaltung an das Landratsamt hinzuweisen. So wird auch die endgültige Entscheidung über dieses Bauvorhaben erst im Landratsamt fallen, wie Reisig treffend feststellte.