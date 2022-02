Von Annette Steininger

Hirschberg. Fährt man von der Galgenstraße aus auf den Parkplatz ins Sportzentrum, wird’s erst mal holprig. In den Schlaglöchern hat sich das Regenwasser der vergangenen Tage gesammelt. Ähnlich sieht es an den Parkplätzen entlang der Straße gegenüber vom Hilfeleistungszentrum aus. Auch hier sammelt sich das Regenwasser in zahlreichen Löchern. Die SPD hatte daher für diese Parkplätze sowie für diejenigen in der Jahnstraße und an der alten Schillerschule im Rahmen der Haushaltsberatungen beantragt, Gelder in die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 aufzunehmen. Das lehnte der Gemeinderat allerdings mehrheitlich ab.

Wenn es regnet, bilden sich Pfützen auf dem Parkplatz an der Schillerschule. Foto: Kreutzer (2)/SPD (1)

Die Sozialdemokraten hätten für den Parkplatz im Sportzentrum gern 120.000 Euro, für den an der Schillerschule 50.000 Euro und für den in der Jahnstraße gern 60.000 Euro eingeplant gesehen, wobei sie sich bei letzteren beiden auch eine Beleuchtung gewünscht hätten.

Die RNZ hat sich nun mit dem Fraktionsvorsitzenden Thomas Scholz und dem Ortsvereinsvorsitzenden Rüdiger Kanzler ein Bild von der Lage vor Ort im Sportzentrum gemacht. Und in der Tat: Die Löcher sind da – "und das nicht erst seit gestern", wie Scholz anmerkt. Er erinnert daran, dass die SPD bereits 2019 mit einem Antrag zur Verbesserung der Situation an der Schillerschule, in der Jahnstraße und beim Park-and-Ride-Parkplatz am oberen Kreisel beim Gewerbepark gescheitert ist.

Weil die Gemeinde nun 280.000 Euro für die Neugestaltung des Parkplatzes gegenüber vom Rathaus in die Hand nehme, der für Rathaus und künftiges Gemeindehaus gedacht ist, hätten sie den Antrag erneut gestellt, verdeutlicht der SPD-Fraktionsvorsitzende. Zumal seiner Meinung nach der Zustand so nicht bleiben kann. "Es muss ja nicht sofort sein, aber in der mittelfristigen Finanzplanung wäre es gut aufgehoben gewesen", findet Scholz.

Der Parkplatz am Sportzentrum sei viel frequentiert bei Spielen und Fußballturnieren oder auch Wettbewerben der Schützen. Und er sei letztlich das Erste, was Gäste von außerhalb sehen. Diese würden dann im Zweifelsfall erst mal nasse Füße bekommen. Bürgermeister Ralf Gänshirt hatte im Rahmen der Haushaltsberatungen argumentiert, dass er Parkplätze bei Sportanlagen kenne, die in einem weitaus schlechteren Zustand seien. "Aber das ist doch kein Argument", findet Scholz.

Auch im Sportzentrum auf dem Parkplatz sowie auf den Stellflächen an der Galgenstraße sieht es ähnlich aus. Foto: Kreutzer (2)/SPD (1)

Auch Verletzungsgefahr sehen er und Kanzler, sowohl im Sportzentrum als auch an der alten Schillerschule. Zumal eben bei Letzterer noch die fehlende Beleuchtung hinzukomme. "Da fragt man sich schon manchmal, ob erst was passieren muss, bis gehandelt wird", meint Kanzler kopfschüttelnd. Auch dieser Parkplatz sei rege frequentiert, beispielsweise von Besuchern des Olympia-Kinos. "Und manchmal geht der Bewegungsmelder am Haus an, aber das war es schon an Beleuchtung", schildert der Ortsvereinsvorsitzende die Situation. Da er auch Vorsitzender der Sportgemeinde Leutershausen ist, die dort ihre Geschäftsstelle hat, kennt er sie gut.

Dass im Rahmen der Beschlussvorlage für die Haushaltsberatungen eine Thematisierung im Ausschuss für Technik und Umwelt, frühestens in der zweiten Jahreshälfte, in Aussicht gestellt wurde, tröstet ein bisschen: "Es wäre immerhin die zweitbeste Lösung, wenn es denn so kommt", findet Scholz. Sollten die Parkplätze jedoch nicht auf die Tagesordnung kommen, dann bleibe die SPD auf jeden Fall dran, sichert er zu.

Auf die Problematik angesprochen, betont Bürgermeister Ralf Gänshirt: "Wir bessern die Plätze immer nach." Wichtig sei, dass die Verkehrssicherungspflicht stets gewährleistet sei. Er erinnert zudem an einen Beschluss des Ausschusses für Technik und Umwelt aus dem Jahr 2014 hinsichtlich des Ausbaustandards für den Parkplatz am Sportzentrum. So entschied dieser, die defekten Einfriedungen und Bordsteine auszutauschen und den mineralischen Belag aus den unbefestigten Parkflächen und Fahrgassen partiell zu erneuern. Die Kosten betrugen damals rund 42.000 Euro. Dabei habe sich das Gremium ausdrücklich gegen eine Neugestaltung des Parkplatzes ausgesprochen, die geschätzt rund 280.000 Euro gekostet hätte.