Am Ende der Zukunftswerkstatt "Wir in Hirschberg" zogen die Prozessbegleiter Dagmar Gebhardt und Christoph Weinmann ein positives Fazit. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Es war ein hartes Stück Arbeit", stellte Bürgermeister Ralf Gänshirt am Ende der Zukunftswerkstatt "Wir in Hirschberg" in der Aula der Martin-Stöhr-Schule fest. Dort hatten sich am Samstagabend gut 40 der insgesamt rund 60 Teilnehmer zur Abschlussrunde versammelt. Zu Beginn der Veranstaltung galt es, Themenfelder wie etwa "Kinder und Familie", "Verkehr und Mobilität" oder "Wohnen und Mietkonzepte" festzulegen. Aus den 13 nach der Befragung der Hirschberger herausgearbeiteten Themenfeldern wurden so neun. "Manche Themenfelder waren zu allgemein", erläuterte die Moderatorin und Prozessbegleiterin Dagmar Gebhardt im Pressegespräch.

Wachsen die Ortsteile so zusammen?

Prozessbegleiterin Dagmar Gebhardt. Foto: Dorn



Vergessen würden diese Themen aber nicht. In zehn Gruppen für die neun Themenfelder entwickelten die Teilnehmer daraufhin ein gemeinsames Zukunftsbild, erörterten Ziele und Möglichkeiten und trafen Vereinbarungen. "Das alles unter dem Aspekt ,soziales Miteinander’", betonte die Prozessbegleiterin.

Was für die Zukunft wichtig ist, wurde in der gemeinsamen Abschlussrunde sehr deutlich: die Kommunikation. Wobei die Bürger sowohl die Kommunikation untereinander, mit den Einwohnern Hirschbergs, als auch mit der Gemeindeverwaltung meinten. Mehrere Teilnehmer hoben die oftmals immer noch praktizierte Trennung zwischen den beiden Ortsteilen Großsachsen und Leutershausen hervor. Hier könne die Zukunftswerkstatt zu einem Zusammenwachsen führen.

Prozessbegleiter Christoph Weinmann. Foto: Dorn



Erfreut war man auch über die Möglichkeit, durch diese Veranstaltung mit anderen Menschen in persönlichen Kontakt zu treten, was während der Corona-Pandemie nur eingeschränkt geschehen konnte. "Es war beeindruckend, mit Menschen von Angesicht zu Angesicht zu reden", formulierte dies Manfred Maurer und stellte fest: "Reden hilft."

Deutlich wurde ebenso, dass die Finanzen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung vieler Projekte spielen. So etwa bei der Realisierung eines Mehrgenerationenhauses. "Wir können damit erst weitermachen, wenn von der Gemeinde gesagt wird: ,Ja, wir unterstützen das’", spielte Fidelis Stachniß ihr den Ball zu. Dementsprechend bat er um einen Gesprächstermin mit den Gemeinderäten.

"Wir stehen noch am Anfang, doch wir sind in Bewegung gekommen, und aus dieser Bewegung kann viel erwachsen, wenn Sie dranbleiben", zog Moderator und Prozessbegleiter Christoph Weinmann ein positives Fazit der Veranstaltung. "Es gilt nun, zwei Austauschtreffen zu organisieren", verdeutlichte Gebhardt die nächsten Schritte. Mit Donnerstag, 30. Juni, steht bereits der erste Termin für ein Austauschtreffen fest.

Ergebnisse wurden auf einem Whiteboard festgehalten. Foto: Dorn

Die Prozessbegleiter Dagmar Gebhardt und Christoph Weinmann (li. unten) zogen nach der Veranstaltung in der Martin-Stöhr-Schule ein positives Fazit. Sie erläuterten den rund 60 Teilnehmern der Zukunftswerkstatt auch, wie die nächsten Schritte aussehen. Fotos: Dorn Die Prozessbegleiter Dagmar Gebhardt und Christoph Weinmann (li. unten) zogen nach der Veranstaltung in der Martin-Stöhr-Schule ein positives Fazit. Sie erläuterten den rund 60 Teilnehmern der Zukunftswerkstatt auch, wie die nächsten Schritte aussehen. Fotos: Dorn

Ein weiteres Treffen aller Gruppen soll im Oktober stattfinden. Bis dahin haben die Gruppen Zeit, miteinander zu arbeiten und Projekte weiterzuentwickeln. Im November sollen die Ergebnisse zusammengetragen und eine Arbeitsliste für die kommenden Monate erstellt werden. Für das Frühjahr 2023 ist eine Bürgerversammlung geplant, bei der die Projekte einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden sollen.

"Bleiben Sie so motiviert, wie Sie es heute waren, dann können wir Hirschberg ein Stück sozialer machen", ermunterte Gänshirt in seinem Schlusswort die Teilnehmer zur Fortsetzung ihrer Arbeit.