Weinheim/Hirschberg. Bereits im Zuge der Fusion von Volksbank Weinheim und Volksbank Kurpfalz sowie in einem späteren Bilanzpressegespräch hatte es Carsten Müller angedeutet: Der Sprecher des Vorstands der neuen Volksbank Kurpfalz hatte betont, dass man die Filialstruktur mit Blick auf die künftige Ausrichtung der Bank hinterfragen müsse. In einer Mitteilung informierte er jetzt über die Pläne für die nördliche Bergstraße zwischen Lützelsachsen und Leutershausen. Die größten Veränderungen dabei: Die Volksbank-Filialen in Lützeslachsen und in der Leutershausener Raiffeisenstraße werden reine SB-Standorte (also nur mit Automaten), die Zweigstelle in Großsachsen wird zum Beratungszentrum für die Bergstraße ausgebaut.

"In unserem Strategieprozess, den wir unter Beteiligung von Mitgliedern sowie Mitarbeitern ausgearbeitet haben, ist klar geworden, dass eine persönliche Beratung weiter einen hohen Stellenwert haben muss", berichtet Müller. "Mit dem Beratungszentrum in Großsachsen, für das wir unsere dortige Filiale ausbauen, werden wir dem Rechnung tragen." Der Plan sieht vor, die Filiale in Großsachsen mit modernen Beratungszimmern auszustatten. Zusätzlich sollen im ersten Obergeschoss neue Räume für die Vor- und Nachbereitung, für Videoberatungen sowie für interne Besprechungen entstehen. Die Umbauarbeiten in Großsachsen sollen Anfang 2022 beginnen und spätestens Mitte des zweiten Halbjahrs abgeschlossen sein.

Wie Müller auf RNZ-Nachfrage erläuterte, befindet sich im Obergeschoss noch die Schwimmschule "Delfish", der man aber angeboten habe, in der heutigen Lützelsachsener Voba-Filiale Untermieter zu werden. "Wir befinden uns noch in Gesprächen", so Müller. "Delfish" bietet an mehreren Standorten, auch im Dulger-Bad in Hohensachsen, Schwimmkurse an. Eine telefonische Anfrage bei der Schwimmschule blieb bis zum Redaktionsschluss am Freitag unbeantwortet.

"Aus betriebswirtschaftlicher Sicht hätte man die Filiale in Lützelsachsen schließen müssen", sagt Müller. "Wir wissen aber, dass für viele die Versorgung mit Bargeld immer noch ein wichtiges Thema ist. Deshalb werden wir unsere Filiale dort zum Jahresende in einen SB-Standort umbauen. Wir haben unseren Mitgliedern und Kunden versprochen, dass sie, sofern sie in unserem Geschäftsgebiet wohnen, für eine persönliche Beratung nicht mehr als 15 Minuten Fahrt auf sich nehmen müssen, das gilt auch weiterhin."

Hintergrund "Es ist sehr schade" Lützelsachsener Ortsvorsteherin Doris Falter bedauert das Aus für die Volksbankfiliale Doris Falter hat es einen Tag vor der Presse erfahren. "Ein Volksbank-Verantwortlicher rief mich am Donnerstag an und informierte mich darüber, dass die Filiale bei uns im [+] Lesen Sie mehr "Es ist sehr schade" Lützelsachsener Ortsvorsteherin Doris Falter bedauert das Aus für die Volksbankfiliale Doris Falter hat es einen Tag vor der Presse erfahren. "Ein Volksbank-Verantwortlicher rief mich am Donnerstag an und informierte mich darüber, dass die Filiale bei uns im Ort schließt und durch einen Automatenstandort ersetzt wird. Ich war ziemlich schockiert", so die Ortsvorsteherin des rund 6000 Einwohner zählenden Weinheimer Stadtteils: "Man kann wohl nichts mehr daran ändern." Ihr tue die Entscheidung der neuen Volksbank Kurpfalz besonders für die alten Menschen leid, sagt sie: "Mir wurde gesagt, dass es vor dem neuen Beratungszentrum in Großsachsen Parkplätze gibt, aber das bringt manchen alten Leuten nichts", so Falter. Als Kennerin der Ortsgeschichte weiß sie, dass der Filialstandort in der Sommergasse eine lange Raiffeisen-Tradition aufweist. In einem Teil des Gebäudes war einst ein kleinerer Raiffeisenmarkt, der Produkte für Gartenbau und Landwirtschaft verkaufte. Die dazu passende Raiffeisenbank war direkt nebenan. Der Markt habe schließen müssen, erzählt Falter, die Raiffeisenbank ging im Zuge einer Fusion in der alten Volksbank Kurpfalz auf. Diese fusionierte bekanntlich mit der Volksbank Weinheim zur neuen Volksbank Kurpfalz. "Es geht erneut ein Stück Lebensqualität verloren", bedauert die Ortsvorsteherin. Früher habe es in den Volksbankräumen Veranstaltungen wie etwa Ausstellungen gegeben. Wenn Kerwe gefeiert wurde, kamen die Banker geschlossen zum Frühschoppen. "Sie trugen auch dort ihre dunklen Anzüge", berichtet Falter. Aus ihrer Sicht sind es gerade Kleinigkeiten wie diese, die eine Bank im Dorf ausmachen. "Das wird wohl ein Stück weit verloren gehen", befürchtet sie. Ob die Lützelsachsener Volksbankkunden sich nun eher in Richtung Großsachsen oder in Richtung Weinheim orientieren, sei sicherlich schwer zu sagen, meint sie. Dass das Aus für die Filiale im Ort bedauert wird, weiß sie aber mit großer Sicherheit: "Ich weiß von vielen, dass sie dort Kunden sind." Die Bank habe in Lützelsachsen ihren Stellenwert gehabt. (web)

Neben dem geplanten Beratungszentrum in Großsachsen bietet sich laut Müller vor allem die Hauptstelle in Weinheim an, deren Neugestaltung noch im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein soll. Aber auch die Filialen in Leutershausen seien in dieser Zeit gut erreichbar.

"Aktuell haben wir in Leutershausen zwei Filialen, die nur wenige Meter voneinander entfernt liegen. Diese wollen wir mittelfristig zusammenlegen", informiert Müller. Man habe entschieden, dass die Filiale in der Bahnhofstraße der künftige Standort für Leutershausen sein wird. Die Filiale in der Raiffeisenstraße soll in ein Dienstleistungszentrum umgebaut werden. Wie der Vorstandssprecher auf Nachfrage sagte, gehe es hierbei um das Thema "Gesundheit". Erste Gespräche mit Interessenten und Vertretern der Gemeinde hätten bereits stattgefunden. Auch an diesem Standort will die Volksbank mit SB-Geräten, vor allem einem Geldautomaten, vertreten sein. Der Bauantrag für das Dienstleistungszentrum "Gesundheit" soll noch in diesem Jahr eingereicht werden, für das zweite oder dritte Quartal 2022 ist der Beginn der Umbauarbeiten geplant.

"Wichtig ist uns, dass bei allen Änderungen der persönliche Berater – sofern möglich – erhalten bleibt, wenn auch nicht immer an dem gewohnten Standort", sagt Carsten Müller. Der Vorstandssprecher betonte auf RNZ-Anfrage auch, dass keine Stellen abgebaut werden sollen.