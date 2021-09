Von Alexander Albrecht

Hirschberg-Leutershausen. Der Satz aus dem Off wirkt wie ein Fanal: "Wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass das Printgeschäft eine Zukunft hat." Drei Mal schallt die Botschaft aus den Lautsprechern des Olympia-Kinos, bleibt die Leinwand schwarz und bricht der Streifen abrupt ab. Es handelt sich aber nur um ein technisches Problem. Die rührigen Mitarbeiter bringen die sehenswerte Dokumentation schließlich zum Laufen, der Donnerstagabend ist gerettet. Film ab für "Die letzten Reporter".

Zu sehen ist der Arbeitsalltag von drei Lokaljournalisten aus dem hohen Norden: eine Jungredakteurin, ein erfahrener Sportkollege und der schräge Kolumnenschreiber eines Anzeigenblättchens. Sie gehen dorthin, wo es stinkt, wehtut und schriller kaum sein könnte: zur Biogasanlage, zur Blutgrätsche auf den Fußballplatz, zur durchgeknallten Sopranistin. Leidenschaftliche Reporter, voll im Leben, neugierig auf Gesichter und Geschichten. Mittendrin statt nur dabei.

Zu kämpfen hat das Trio wie sämtliche Journalisten zwischen Konstanz und Flensburg mit sinkenden Abonnentenzahlen und einbrechenden Werbeerlösen. Und – mal mehr, mal weniger – mit dem digitalen Wandel in den Verlagshäusern. Oft reicht es eben nicht mehr aus, vom Termin zu kommen und die 120 Zeilen für die Zeitung zu füllen, Online-Kanäle und Soziale Medien müssen sofort bedient werden.

"Es ist sportlicher geworden", sagt auch die RNZ-Hirschberg-Redakteurin Annette Steininger. Sie und Hans-Peter Riethmüller, der die Gemeinde für die "Weinheimer Nachrichten" betreut, stellen sich im Anschluss an die Filmvorführung den Fragen von Wiebke Dau-Schmidt, Erste Vorsitzende des Förderkreises des Olympia-Kinos, und der Journalistin Anna Raiber. Das Publikum mischt sich ebenfalls in die spannende Diskussion mit ein.

Obwohl die Ansprüche an die Lokalreporter ständig wachsen, die Arbeit (noch) stressiger geworden ist – beide Interviewpartner wollen ihren "total abwechslungsreichen" Job nicht missen. Für Steininger sind die Menschen, mit denen sie es zu tun hat, "die wahren Schätze". Kaum eine Woche vergehe, wo ihr nicht jemand eine spannende Lebensgeschichte erzähle, die sie dann für die RNZ aufschreibt.

Steininger und Riethmüller ist es wichtig, ihren Lesern Hintergründe zu liefern und sie umfassend zu informieren. Das gilt etwa für Beiträge von Facebook-Nutzern, die vor ausgelegten Hundegiftködern warnen. "Dann fragen wir bei der Polizei, Hundebesitzern und manchmal sogar Tierärzten nach, ob da was dran ist", schildert Steininger den Rechercheweg. Schnellschüsse sind ihre Sache nicht. "Ich hätte Bauchschmerzen, einen Artikel ohne die nötigen Fakten zu veröffentlichen", sagt sie.

Konsequent halten Steininger und Riethmüller an der hehren Trennung zwischen Bericht und Kommentar fest. Mitunter wird den beiden – wie allgemein den Lokaljournalisten – eine allzu große Nähe zu bestimmten Akteuren des Orts vorgehalten. "Natürlich gibt es Menschen, die einem sympathischer oder unsympathischer sind", sagt Riethmüller. "Aber da muss man trennen." Nur keine falsche Rücksicht: Steininger bekräftigt, sie wolle morgens noch in den Spiegel schauen können und kritisiere, wenn es die Sache erfordere, in Meinungsbeiträgen auch Entscheidungsträger aus Verwaltung und Kommunalpolitik, die sie mag.

Nicht aufgeben wollen die Hirschberg-Redakteure ihr Engagement dafür, junge Menschen über verschiedene Kanäle für die Zeitung zu begeistern. Bei älteren Lesern wie Jürgen Glökler ist das überflüssig: "Ich finde es toll, was ihr macht", lobt der ehemalige Grünen-Gemeinderat. Vor der Zukunft ist Steininger nicht bange. Lokaljournalismus werde immer gebraucht und könne nicht "eingekauft" werden. "Deshalb werden wir tatsächlich einmal die letzten Reporter sein."