Von Annette Steininger

Hirschberg. "Mensch, Ralf, weißt du noch, wie ich dich da immer weggegrätscht habe?", fragt der Geschäftsführer der Hirschberger Veranstaltungsagentur DeMi Promotion, Dennis Gissel, beim Blick auf eines der Kleinspielfelder im Leutershausener Sportzentrum. Bürgermeister Ralf Gänshirt windet sich etwas: "Aber nicht immer." Nur wenige Meter weiter, mitten auf dem "richtigen" Spielfeld, findet kurz darauf das Gespräch zu den bevorstehenden Großkonzerten in Hirschberg statt, die genau an dieser Stelle über die Bühne gehen werden.

Das Konzert von Johannes Oerding am 8. Juli sei schon ausverkauft, für Revolverheld am 9. Juli gebe es noch Restkarten, erzählt Gisssel am Montagmittag. "Aber ich gehe davon aus, dass wir hier auch Mittwoch oder Donnerstag ausverkauft sein werden. Wer also noch Karten will, sollte sich sputen." Jeweils 1000 Zuschauer werden bei den Konzerten erwartet. Sofern die behördlichen Corona-Regeln es zu diesem Zeitpunkt zulassen. Aber davon ist DeMi-Gesellschafter Uli Roth überzeugt. "Es gibt Signale, dass es möglich sein wird."

Roth, auch Geschäftsführer der kooperierenden Künstlermanagementagentur Live Act Music, betont, dass sie der Gemeinde und dem Bürgermeister sehr dankbar seien, dass sie so kurzfristig bereit gewesen seien, das Areal im Sportzentrum zur Verfügung zu stellen. Auch mit dem Gemeinderat wurde dies abgestimmt, wie Gänshirt ergänzt. "Es gab kein Veto, sondern positive Resonanz." Und nicht nur das: In Absprache mit dem Gemeinderat hat sich die Gemeinde auch dazu entschlossen, DeMi die Miete für das Areal zu erlassen. "Die Kulturszene ist eh schon sehr gebeutelt. Ich sehe das als Wirtschaftsförderung für ortsansässige Betriebe", betont der Bürgermeister.

Er ist schon ein wenig stolz, dass nun solche bekannten Musiker in die Gemeinde kommen. "Berlin, Hamburg, München und dazwischen Hirschberg auf dem Tourneeplan – das ist schon was Besonderes", findet Gissel. Sie seien schon gefragt worden, wo das eigentlich liege, verraten der Geschäftsführer und der Gesellschafter. "Aber die vom Management kennen uns ja und wissen, sie können uns vertrauen", erzählt Roth. "Wir sagen ihnen dann, das ist bei uns, im schönen Hirschberg."

Und dort finden die Veranstalter ideale Bedingungen vor: "Strom, Wasser – hier ist alles vorhanden", schwärmt Gissel. Die Veranstaltungsagentur hat schon vor 20 Jahren Erfahrungen mit Sportplatz-Konzerten gesammelt, damals bei zwei PUR-Konzerten in Schriesheim. "Ich war auch dort, fand das richtig klasse und dachte da schon: Das wäre mal was für Hirschberg", erinnert sich Gänshirt.

Und nun finden gleich zwei große Konzerte in der Gemeinde statt. DeMi Promotion ist es dabei wichtig, dass sich die Besucher sicher fühlen. Es gibt nur Klapp- und Liegestühle; bewegt man sich außerhalb davon, muss man Maske tragen. Beispielsweise beim Toilettengang oder beim Ein- und Auslass. Roth geht davon aus, dass es kein großes Gedränge beim Einlass geben wird, da längere Einlasszeiten das Ganze entzerren würden. Essen und Getränke kann man sich via App dann ganz bequem an den Platz bringen lassen. Auch mit örtlichen Anbietern ist DeMi diesbezüglich schon im Gespräch. Von den hiesigen Betrieben habe man auch schon Unterstützung zugesagt bekommen, ist Roth begeistert. Beispielsweise von einem Gartenbauunternehmen. Schließlich steht Gissel zu seinem Wort, dass er den Rasen nach den Konzerten wieder in seinen Ursprungszustand versetzen will. Auch mit den Vereinen, die das Sportzentrum nutzen, sollen noch Gespräche geführt werden.

Fest steht schon, wo die Bühne stehen soll: nämlich auf der Südseite des Rasenplatzes, ausgerichtet gen Norden. "Wir sind ja Hirschberger und haben uns gedacht, dass die Großsachsener auch was davon haben sollen", witzelt Roth.

Ernste Worte dagegen schlägt Gänshirt in einem eindringlichen Appell an die Hirschberger an: Er bittet sie, das Konzept zu unterstützen und dem nicht allzu kritisch gegenüberzustehen. Schließlich gibt es das auch nicht alle Tage. "Das steht Hirschberg gut zu Gesicht", findet Gänshirt. > siehe weiteren Bericht

Info: Weitere Infos zu den Konzerten und Tickets gibt es unter www.demi.de oder www.eventim.de. Auch Karten für die "Beat & Eat"-Festivals in Weinheim und Ladenburg sind noch erhältlich. Bei diesem Konzept ist ein Picknickkorb im Preis enthalten.