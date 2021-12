In Hirschberg wurde die Anschaffung von Luftfiltergeräten heiß diskutiert. Während in Leutershausen der Elternbeirat einstimmig dafür votierte, ergab eine Umfrage unter Großsachsener Eltern, dass die Mehrheit gegen den Kauf von solchen Geräten ist. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Es ist schon kurios: Da gibt es zwei Schulen in Hirschberg, die eine hat inzwischen Luftfiltergeräte in allen Klassenzimmern, die andere hingegen keine. Die RNZ hat recherchiert, wie es dazu kommen konnte.

Schon vor den Sommerferien sei die Gemeindeverwaltung mit den Schulleitungen sowie Elternbeiratsverterterinnen und -Vertretern der beiden Hirschberger Grundschulen "in einen intensiven Austausch" zum Thema Luftreinigungsgeräte in Klassenräume getreten, teilte Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf RNZ-Anfrage mit. Wie bereits berichtet, hatten sowohl die Grundschule Großsachsen als auch die Martin-Stöhr-Schule Leutershausen nach den Ferien testweise je ein Gerät erhalten.

Schon früh zeichnete sich ab, dass die Meinungen hinsichtlich der Luftfiltergeräte auseinandergingen. "Um dem heterogenen Bild zu diesem Themenbereich in der Elternschaft gerecht zu werden, hat der Elternbeirat in der Grundschule Großsachen eine Elternbefragung durchgeführt mit dem Ergebnis, dass keine Luftreinigungsgeräte für die Einrichtung angeschafft werden sollen", so Richter. In Leutershausen dagegen hat sich der Gesamtelternbeirat für die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten entschieden.

Die Folge: In einem Ortsteil gibt es nun keine, an der Martin-Stöhr-Schule wiederum sind alle Klassen- und Fachräume sowie die Betreuungsräume und die Mensa damit ausgestattet. Die Gemeinde hat sich das was kosten lassen: So wurden für die Martin-Stöhr-Schule insgesamt 18 Geräte für 25.000 Euro brutto angeschafft und am 3. Dezember geliefert.

Dabei geht die Kommune auch das Risiko ein, dass sie vollumfänglich auf dem Betrag sitzen bleibt. So hat die Verwaltung zwar beim Landesprogramm einen Zuschuss von 50 Prozent beantragt. Aber: "Da die Auszahlung der Mittel priorisiert wird – schlecht belüftete Zimmer vor gut belüfteten – rechnen wir nicht mit einer Förderung", sagt Richter.

An der Martin-Stöhr-Schule freut man sich, diese Möglichkeit erhalten zu haben. "Die Luftfiltergeräte sind ein deutliches Signal, dass Schule und Kommune alle Möglichkeiten der Infektionsprävention nutzen und perspektivisch auch in den kommenden Winter schauen", findet die dortige Leiterin Sabine Keuthen-Brandt. Die RNZ wollte von ihr auch wissen, wie die Entscheidung pro Luftfiltergeräte bei den Lehrern angekommen ist. "Die Lehrkräfte unterstützten die Anschaffung", betonte Keuthen-Brandt.

Nun konnte die Schule mit den Geräten bereits Erfahrungen sammeln. Oft wird bei den Nachteilen auch die Lautstärke genannt. Die scheint aber bei denjenigen an der Stöhr-Schule offensichtlich "Die Geräte sind nicht sehr laut, wir konnten einen Prototyp erproben und uns mit diesem Thema beschäftigen", berichtet die Schulleiterin. Wie vielerorts gibt es auch hier, in der Leutershausener Einrichtung, Corona-Fälle. In den vergangenen drei Wochen sei die Zahl der Infektionen gestiegen, erzählt Keuthen-Brandt. Insgesamt seien es circa zehn Kinder (Stand: Freitagmittag). "Glücklicherweise war bisher immer nur eine Klasse Kohorte, sodass dies organisatorisch noch leistbar war, wenn mehrere Klassen gleichzeitig Kohorte sind, wird das schwieriger", sagt die Schulleiterin.

Für den Elternbeiratsvorsitzenden Ben Erdmann war die Entscheidung pro Luftfiltergeräte jedenfalls die richtige: "Wenn wir nur eine Ansteckung damit verhindern, dann hat sich die Anschaffung gelohnt." In Leutershausen fiel das Votum für den Kauf im Elternbeirat: Nach "vernünftigen Sitzungen", bei denen das Für und Wider ausgetauscht worden sei, sprach sich das Gremium einstimmig für die Anschaffung aus. Man habe durchaus auch kritische Punkte diskutiert, die Erdmann aus den gemeinsamen Sitzungen mit der Gemeinde, den Elternebeiratsvertretern und den Schulleiterinnen mitgebracht habe. Letztlich habe aber das Positive überwogen. Er glaubt auch, dass es für die Kleinen ein wichtiges Signal ist: Man trifft außer Masketragen und Lüften noch andere Maßnahmen für das Kindeswohl.

In Großsachsen dagegen war das Stimmungsbild nicht so eindeutig. Bei der Elternbeiratssitzung im Oktober wurde über die Luftfilteranlagen diskutiert. "Da die Meinungen auseinandergingen, wurde beschlossen, dass in die Entscheidung die Elternschaft einbezogen werden sollte", berichtet Elternbeiratsvorsitzende Jennifer Peters. Der Elternbeirat habe deshalb angeboten, die Schule bei der Befragung zu unterstützen und diese aufzubereiten.

Die Elternvertreter hätten daraufhin die Fakten, die in der Sitzung präsentiert wurden, für die Befragung zusammengefasst, und die Schule habe die Befragung dann über das hauseigene Informationssystem verschickt. "Das bedeutet, dass alle Eltern beziehungsweise Familien die Befragung gesehen haben und einfach elektronisch abstimmen konnten", betont Peters.

Dennoch hat sich ein Viertel der Elter, sprich 25 Prozent, nicht an der beteiligt Umfrage beteiligt. Von den Eltern, die abgestimmt haben, war die Mehrheit, nämlich 55 Prozent, gegen die Luftfilter, 15 Prozent wollten die Entscheidung dem Schulträger überlassen und 30 Prozent waren für Luftfilter, erläutert Peters die Ergebnisse. "Es gab also fast doppelt so viele Nein-Stimmen wie Ja-Stimmen."

Nach RNZ-Informationen gibt es ein paar Großsachsener Eltern, die gern für ihre Kinder die Anschaffung von Luftfiltergeräten gehabt hätten, und sich jetzt über das Ergebnis ärgern. Öffentlich äußern wollte sich aber bislang keiner.

Die RNZ wollte von der Elternbeirtsvorsitzenden auch wissen, welche Gründe die Eltern für die Ablehnung angeführt hätten. "Da die Abstimmung keine offenen Angaben erlaubte, können wir hierzu keine genauen Angaben machen", erläutert Peters. Aber in der Elternbeiratssitzung seien verschiedene Argumente zur Sprache gekommen. "Beispielsweise war unklar, was die Anlagen bringen, wenn die Regelungen bezüglich Lüften, Quarantäne und Masken dadurch nicht verändert werden und ob sie überhaupt Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen haben werden." Zudem seien der Stromverbrauch und der von den Anlagen verursachte Lärm als problematisch angesehen worden. "Das Thema Nachhaltigkeit wird hier vermutlich auch eine große Rolle gespielt haben", vermutet die Elternbeiratsvorsitzende.

Laut Schulleiterin Andrea Auer "respektieren und akzeptieren" sowohl sie als auch das Kollegium das Ergebnis der Abstimmung. Über die konkrete Corona-Situation an der Schule dürfe sie keine Auskunft geben, so Auer. Sie verwies an das Gesundheitsamt des Kreises. Wie Kreissprecher Ralph Adameit am Montagmorgen mitteilte, seien dem Gesundheitsamt drei aktive Fälle an der Grundschule Großsachsen gemeldet.