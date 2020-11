Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Entgegen der Meldung in der RNZ vom Mittwoch, dass der Tennisclub Leutershausen den Trainingsbetrieb einstellen würde, stellt Pressewartin Saskia Brandt klar, dass dem nicht so ist. Der Trainingsbetrieb werde weiterhin stattfinden. So sei Tennisspielen unter Auflagen erlaubt. "Derzeit wird sehr viel Arbeit investiert, um Tennisspielen so umzuorganisieren, dass eben dies möglich gemacht wird und weiter trainiert werden kann", betonte Brandt. So müssten zum Beispiel Mannschaftstrainingsgruppen in Einzeltrainings umgeplant werden.

Seit Tagen arbeite die Tennisschule an Lösungen; erste Gruppen seien bereits neu eingeteilt beziehungsweise umverteilt worden. Der Vorstand informiere seine Mitglieder zeitnah, wie weiter gespielt und trainiert werden kann.

Von sportlicher Seite her nicht stattfinden konnten lediglich einige Termine in den Herbstferien wie etwa die Kindertennistermine von der Tennisschule. Auch zukünftig sei nicht klar, ob weitere sportliche Termine mit mehreren Teilnehmern, etwa in den Weihnachtsferien, geplant werden können, teilt Brandt mit.

Der Medenspielbetrieb ruht aktuell im November. Und natürlich falle auch im November das vom Club geplante Gans- essen aus.

"Die Informationslage zum "Tennisspielen" ist sehr differenziert, und wir beobachten sehr genau die Informationen, die vom Badischen Tennisverband eingehen", erläutert die Pressewartin des Tennisclubs. So kompliziert die Lage auch ist, Fakt sei jedenfalls: "Der Trainingsbetrieb beim TCL wird nicht eingestellt!" Offiziell ist die Freiluftsaison beendet, das heißt die Tennisspieler befinden sich bereits in der "Wintersaison". Das Wintertraining des TC Leutershausen findet in der Tennishalle in Heddesheim statt. Dennoch hat der TCL auf seiner Außenanlage auch noch zwei Freiluftplätze offen, um Mitgliedern bei entsprechendem Wetter noch die Möglichkeit für "freies Spiel" draußen zu geben. Das Training findet also in der Halle Heddesheim statt, "freies Spiel" ist aber auch noch auf zwei Plätzen der Außenanlage des TC Leutershausen möglich.