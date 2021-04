Hajnalka Dénes vor ihrem Bistrowagen „Aubergin“, von wo aus man eine fantastische Aussicht in die Rheinebene genießt. Die 49-Jährige hat sich nicht auf eine bestimmte Küche festgelegt, kocht aber gerne saisonal und kooperiert mit regionalen Betrieben. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. "Ach Gott, is des schee", sagen zwei Frauen mit Wanderstöcken und bleiben verzückt vor dem Bistrowagen "Aubergin" inmitten der Weinberge stehen. Hajnalka Dénes, die den kleinen, aber feinen "Foodtruck" rund 100 Meter vom Weingut Teutsch entfernt betreibt, kennt solche Reaktionen schon. "Die Menschen freuen sich so", erzählt die 49-Jährige begeistert. Seit zwei Wochen steht sie mit ihrem schwarz-weißen Wagen an einem großen Nussbaum und erfreut sich regen Zuspruchs. Auch der Schriesheimer Bürgermeister Hansjörg Höfer sei privat schon da gewesen, erzählt die Ungarin.

Seit fünf Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Deutschland und fühlt sich hier pudelwohl. "Die Menschen sind so nett." Eigentlich ist die im rumänischen Transsilvanien geborene Hajnalka Dénes studierte Sportlehrerin und war als solche auch viele Jahre in Ungarn tätig.

Nach der Hochzeit und der Geburt ihrer beiden Kinder sattelte sie aber um und ließ sich in Ungarn zur Weinexpertin ausbilden. Sie arbeitete zunächst in einem Weinladen. Weil Hajnalka Dénes aber auch gerne kocht und gutes Essen liebt, veranstaltete sie dann "Social Dining" im eigenen Haus gemeinsam mit ungarischen Winzern. Passend zu den kredenzten Weinen servierte sie leckeres Essen.

Als es ihren Mann beruflich nach Deutschland verschlug, stellte sich für die zupackende und fröhliche Ungarin die Frage, was sie dort beruflich machen könnte. So verkaufte sie unter anderem ungarische Weine, war damit vor drei Jahren auch erstmals auf dem Leutershausener Weihnachtsmarkt präsent. Dabei wurde Winzer Johannes Teutsch auf sie aufmerksam, dem die edlen Tropfen aus Dénes’ Heimatland auch mundeten.

Sie blieben in Kontakt und entwickelten gemeinsam die Idee, Picknickkörbe zu vertreiben – mit Essen der Ungarin und Teutsch-Weinen. Im Sommer vergangenen Jahres berichtete Hajnalka Dénes Johannes Teutsch dann von ihrem Lebenstraum: einem Bistrowagen. Der Winzer war angetan von der Idee; mit dem Standort beim Nussbaum war schnell ein Platz gefunden, und die Ungarin erstand einen gebrauchten Bistrowagen, den sie gemeinsam mit ihrer Familie liebevoll umgestaltete. Eine talentierte ungarische Grafikdesignerin entwarf die Folie für den schwarzen Wagen, den unter anderem Weinflasche, Kaffeetasse und natürlich eine Aubergine in Weiß zieren. Im knallig-türkisfarbenen Inneren befinden sich ein Slow-Cooker, ein Backofen und ein Kühlschrank, eben alles, was man auf engstem Raum zum Kochen unterbringen kann. Die Webseite kreierte Hajnalka Dénes’ 13-jähriger Sohn. Das Essen bereitet sie selbst zu, Freundinnen und Familie helfen beim Kassieren oder beim Getränkeverkauf.

Dénes ist nicht auf eine bestimmte Küche festgelegt, sie lässt sich auch gerne mal spontan inspirieren und schafft eigene Kreationen. Dabei achtet sie darauf, dass das Essen saisonal ist und bezieht auch viele Produkte aus der Region. Ständig auf ihrer Speisekarte stehen beispielsweise Pulled Pork Burger, Chilli con Carne und ein Odenwälder Hot-Dog in der Laugenstange, der bei Kindern besonders gut ankommt – und natürlich Teutsch-Weine. Letztere werden aber aufgrund des Corona-bedingten Alkohol-Ausschank-Verbots nur flaschenweise verkauft. Wöchentlich wechselnd hat Dénes auch eine Empfehlungskarte, auf der sich vergangene Woche ein Wrap mit Ente in Pflaumensauce oder ein Kornbrötchen mit hausgemachter Auberginencreme und Schafskäse befand. Diese Woche will sie Spargel mit Birne und Schafskäse anbieten. Außerdem kann man bei Dénes Picknickkörbe erwerben, die man allerdings bis mittwochs per Mail vorbestellen muss. Brot und andere Backwaren bezieht sie von der Bäckerei Kapp aus Edingen, den Kaffee von der Kaffeestopp Privatrösterei aus Birkenau und den Kuchen vom Leutershausener Café Erdmann.

Wenn man Kunde bei "Aubergin" sein möchte, muss man Corona-bedingt natürlich einige Regeln befolgen. So zeigen Absperrbänder an, wo Bestellungen aufgenommen werden und wo bezahlt wird. Das Tragen einer Maske ist Pflicht. Und nun wird Dénes auch noch Schilder aufstellen, die darauf hinweisen, dass man sich für den Verzehr der erworbenen Speisen mindestens 50 Meter weit weg niederlassen muss.

Die lebenslustige Frau, die auch in Leutershausen lebt, lässt sich von der Pandemie aber nicht abschrecken und plant schon für die Zukunft. So würde sie gern, sobald es wieder möglich ist und sie die entsprechende Genehmigung hat, in unmittelbarer Nähe des Wagens ein paar Tische und Stühle aufstellen, damit sich ihre Kunden hier gemütlich niederlassen können.

Aber auch schon jetzt kann man den Aufenthalt dort, natürlich vom Wagen entfernt, richtig genießen. Denn der Blick in die Rheinebene ist traumhaft. "Ein bisschen wie in der Toskana", schwärmt Hajnalka Dénes und tätschelt dabei ihr Maskottchen, Hund "Maxi".

Info: Die Öffnungszeiten von "Aubergin": Donnerstag und Freitag jeweils von 15 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr. Homepage: www.auberginhd.com, E-Mail: Aubergin.Hd@gmail.com.