Hirschberg. (ze) "Die Hirschberger CDU hat viele Philosophen", stellte Moderator Franz Kain angesichts der Lebensweisheiten fest, die die Kandidaten der CDU für die Gemeinderatswahl bei ihrer Vorstellung am Samstag auf dem Spargelhof Reisig präsentierten. "Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen, denn Zukunft kann man bauen", stellte etwa Achim Sagstetter eine Lebensweisheit vor.

Zusammen mit Christian Würz, Christian Mayer und Andreas Ruland nahm er Stellung zum Thema "Verkehr und Finanzen". "Unser Hauptproblem ist die Ortsdurchfahrt Großsachsen", gab Würz in dieser ersten Vorstellungsrunde die Richtung vor. Das konnte Mayer nur bestätigen, der beruflich täglich in der Gemeinde mit dem Auto unterwegs ist.

Würz sah eine Lösung für die Verkehrssituation in Großsachsen nur darin, wenn jetzt "alle Möglichkeiten auf den Tisch" kommen und sich daraus eine mehrheitsfähige Variante ergibt, gleichgültig, ob dies eine Ortsumgehung im Süden oder Westen bedeutet oder gar einen Tunnel für die Straßenbahn. Bezüglich der Finanzen sah Ruland die Gemeinde gut aufgestellt, das müsse aber so bleiben.

"Wir brauchen lebendige Ortskerne", sagte Thomas Götz und ging mit Christian Gölz, David Kunkel und Felix Lauterborn die Ortsentwicklung an. In Leutershausen sah Götz im Bereich der Raiffeisenstraße die Möglichkeit, diesbezüglich etwas zu machen.

Für die Schaffung von Begegnungs- und Kommunikationsplätzen in den Ortskernen trat Lauterborn ein, und Kunkel war dafür, die Jugend in die Entwicklung Hirschbergs einzubinden. Gölz verwies schließlich darauf, dass für die Tagestouristen die Wanderwege von großer Bedeutung sind, und sprach sich für deren Erhalt aus.

Die Hallensituation war unter anderem Thema von Matthias Dallinger, Wolfgang Pfisterer, Karl Brand und Martin Stepic. "Kein einfaches Thema", wie Dallinger betonte. Denn bei den möglichen, vor einigen Wochen vorgestellten Lösungen, gelte es immer zu berücksichtigen, was sich die Gemeinde überhaupt leisten könne. Pfisterer forderte zudem eine Lösung für kleinere Vereine, die eine große Halle nicht benötigten. Für diese wäre ein Bürgerhaus ideal.

Bei all diesen Diskussionen um eine "dritte Halle" vergaß Stepic nicht, auf die Bedeutung des Ausbaus des schnellen Internets hinzuweisen. Brand ging auf den Flächenverbrauch von Windrädern in Wäldern ein.

Mit den Themengruppen "Familie und Beruf" sowie "Umwelt und Natur" befassten sich schließlich Ferdinand Graf von Wiser, Brigitte Lieder, Philippe Schmit und Michael Frauenkron. "Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in die Kinderbetreuung investiert", verwies Wiser auf den Ausbau von Krippen und Kindergärten. Nun müsse man sich auch um die älteren Mitbürger kümmern.

Die Probleme berufstätiger Eltern in den Ferienzeiten sprachen Lieder und Frauenkron an. Daher sei es notwendig, weitere Betreuungsangebote in der Gemeinde für diese Zeiten zu schaffen. Schmit verdeutlichte außerdem, dass auch eine verlässliche Betreuung der Grundschulkinder an den Nachmittagen notwendig sei.

Die Kandidatinnen Anja Jakob und Uschi Pschowski, die aus verschiedenen Gründen an der Kandidatenvorstellung nicht teilnehmen konnten, bekommen am Samstag, 18. Mai, um 17 Uhr auf dem Weingut Teutsch noch eine Gelegenheit, sich den Wählern zu präsentieren.