Moderatorin Dagmar Gebhardt, Bürgermeister Ralf Gänshirt und die Seniorenbeauftragte der Gemeinde, Claudia Werheid (v.l.), präsentierten im September am Edeka-Markt in Leutershausen die Flyer, die für die Bürgerbefragung verteilt wurden. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Mit zwei Neuigkeiten zum Projekt "Wir in Hirschberg" meldet sich die Gemeinde zu Wort: So hat sie auf ihrer Homepage die Ergebnisse der Bürgerbefragung und des zweiten Treffens der Steuerungsgruppe am 18. Oktober im Anbau der Alten Turnhalle dokumentiert. Moderatorin Dagmar Gebhardt hat bei der Veranstaltung den derzeitigen Projektstand, die Ergebnisse der Bürgerbefragung und die Vorbereitung zur Zukunftswerkstatt am 13. November vorgestellt. Dabei ging es auch um den Rahmen und wie man eine solche Veranstaltung attraktiv macht. Bei der Ergebnispräsentation der Umfrage sei kritisiert worden, dass der soziale Status nicht erfasst worden sei. Auch sollten nach Überzeugung einiger Teilnehmender der Steuerungsgruppe, Menschen zur Teilhabe motiviert werden, die sich bisher kaum zugehörig fühlen, insbesondere sozial schwache Gruppen oder auch Menschen mit Behinderung. Generell auffällig bei der von der Gemeinde und dem Institut Katz veröffentlichten Umfrage ist, dass vielen Hirschbergern ein "Miteinander der Generationen" fehlt.

Wer mitgemacht hat: An der Umfrage, die von 19. Juli bis 26. September lief, haben sich 244 Hirschberger beteiligt. 127 haben ihren Fragebogen schriftlich ausgefüllt, 117 online. Rund 900 Fragebögen wurden an Ständen verteilt und an verschiedenen Stellen ausgelegt. Die Projektbeteiligten sehen den Rücklauf – es wurden drei Prozent der Bürger erreicht – als Erfolg. Die Hirschberger, die sich an der Aktion beteiligt haben, sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in der Gemeinde tendenziell häufiger im Rentenalter oder in Familien mit Kindern zu Hause. Single-Haushalte sind in der Umfrage deutlich unterrepräsentiert.

Wie lange die Umfrage-Teilnehmer schon in Hirschberg leben: 30 Prozent der Befragten leben bereits seit ihrer Geburt in Hirschberg oder mindestens seit 50 Jahren. Die durchschnittliche Zugehörigkeit zur Gemeinde liegt bei 27 Jahren bei einem Altersdurchschnitt von 51 Jahren. Zwischen einem Jahr und 80 Jahren liegen die Angaben.

So zufrieden beziehungsweise unzufrieden sind die Bürger mit den Möglichkeiten in der Gemeinde: Während die Hirschberger zwar lange in ihrer Kommune leben, sind sie doch mit vielem nicht glücklich, wie die Umfrage zeigt. So ist bei den verschiedenen Möglichkeiten jeweils ein Drittel bis knapp über die Hälfte der Befragten mit dem "Miteinander der Generationen" nicht zufrieden. "Hier ist noch Luft nach oben im Miteinander", heißt es daher in der Auswertung. Immerhin sind 60 Prozent der Teilnehmenden "sehr oder eher zufrieden" mit der Möglichkeit, Hilfe und Unterstützung in Hirschberg zu erhalten. In diesem Bereich sind vor allem die "Jungen" (bis 34 Jahre) signifikant zufriedener, deutlich weniger allerdings bei der Teilhabe an kulturellen Angeboten. Bei der Auswertung ist dem Institut auch besonders die Gruppe der erst kürzlich Zugezogenen aufgefallen: "Abgesehen vom Sport besteht hier deutlich größere Unzufriedenheit bei allen anderen Themen rund um ,Teilhabe und Kontakt’."

Veränderungswünsche und Ideen: Hier gab es immerhin 383 Einzelnennungen. Auffällig oft erfolgten diese in den Bereichen "Infrastruktur", "Handel/Gastro", "Mobilität und Verkehr" sowie "Kinder, Jugend, Familie". Geht man in die Details, so findet sich dort oft der Wunsch nach mehr Aufenthaltsplätzen und Begegnungsstätten. Manche wünschen sich bessere Fuß- und Radwege, manche die Umgehungsstraße. Es sollte mehr Gaststätten und Einzelhandel geben, schreiben einige auf den Wunschzettel. Mehr Angebote für Kinder und die Jugend hätten andere gerne. Und dann wird auch der Wunsch nach "mehr Leben in Hirschberg im Alltag" laut.