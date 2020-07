Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Es ist das größte Fest in Hirschberg und lockt alljährlich ein paar Tausend Besucher an: das Straßenfest. Eigentlich steigt es immer am ersten Juli-Wochenende. Die RNZ hat mit Organisator Walter Scholl (67) über die diesjährige Absage gesprochen, über die Gründe des Erfolgs – und wie lange er noch die Fäden in der Hand halten will.

Fest-Organisator Walter Scholl. Foto: Dorn

Herr Scholl, dieses Wochenende würde eigentlich das Straßenfest steigen. Wie viel Wehmut empfinden Sie angesichts der Absage?

Es ist halt vernünftig. Natürlich ist es schade, dass das 44. Heisemer Straßenfest ausfällt, aber Gesundheit geht eben vor.

Wie viel Zeit hatten Sie denn schon in die Vorbereitungen gesteckt?

Es ging. Schon im März war ja klar, dass wir das Fest absagen müssen. Da hatte ich bereits den Fanfarenzug und den Toilettenmann engagiert; auch der Vergnügungspark war abgesprochen. Die Hauptvorbereitungen beginnen eigentlich im April und Mai.

Wie haben die Vereine reagiert, als Sie mit Ihnen über den Ausfall gesprochen haben?

Ich habe ihnen im April geschrieben, dass wir nichts machen können. Da gab es keinerlei Beschwerden. Diejenigen, die geantwortet haben, fanden es zwar schade, haben aber Verständnis gezeigt. Die Absage war keine große Sache.

Wie wichtig ist denn für die Teilnehmer das Straßenfest als Einnahmequelle?

Für die meisten Vereine ist das Straßenfest eine große, um nicht zu sagen, die Haupteinnahmequelle. Das gilt beispielsweise auch für den Posaunenchor. Wir hoffen einfach, dass wir es überleben. Zum Glück haben wir auch einen Förderverein. Daher werden wir schon in der Lage sein, unsere Dirigentin weiter zu bezahlen. Aber ohne das Straßenfest wären wir nicht da, wo wir heute sind. Viele Instrumente konnten nur dank der Einnahmen dort angeschafft werden.

Was haben Sie von den Schaustellern gehört? Ihnen mussten Sie ja auch beibringen, dass Sie nicht zum Zuge kommen.

Ich arbeite hier mit der Firma Trost aus Gorxheim zusammen; die organisiert den kompletten Vergnügungspark. Als ich Anfang April die Absage mitgeteilt habe, waren die Mitarbeiter nicht überrascht. Sie haben schon damit gerechnet. Aber man hört ja immer wieder, dass es den Schaustellern schlecht geht.

Sie hatten auch mal über eine Verschiebung nachgedacht. Ist diese definitiv vom Tisch?

Ja, ich habe nur kurz mal am Anfang darüber nachgedacht. Aber bis zum Herbst wird es wohl keinen Impfstoff geben. Eine Veranstaltung im September oder Oktober wäre daher aus meiner Sicht tödlicher Leichtsinn. Zudem würden wir dann mit anderen Events terminlich kollidieren.

In diesem Jahr hatten Sie ja ein paar Änderungen geplant – wie die Erweiterung des Flohmarkts um mehr gewerbliche Anbieter. Planen Sie diese nun für nächstes Jahr?

Falls das Straßenfest – und da bin ich mir noch nicht sicher – nächstes Jahr stattfinden kann, soll es auf jeden Fall die eine oder andere Neuerung geben. Am Anfang gab es einen großen Teilnehmer-Ansturm auf den Flohmarkt. Das ist heute nicht mehr so. Es gibt Lücken. Daher bin ich dafür, den Flohmarkt für Gewerbetreibende komplett zu öffnen. Hier muss ich aber noch Gespräche mit dem Rathaus führen.

Das Straßenfest ist das größte Fest in Hirschberg. Wie erklären Sie sich, dass es nach wie vor so erfolgreich ist?

Es müssen halt alle mitmachen – und in Leutershausen machen alle mit. Außerdem versuche ich, jedes Jahr ein paar Neuerungen reinzubringen. Als ich das Fest vor 28 Jahren als Organisator übernommen habe, war es ein einfaches Fest – mit Bratwurstverkauf in den Höfen. Mittlerweile gibt es den Heisemer Zweikampf, Gottesdienst, Kinder-Olympiade, Vergnügungspark, das Seifenkistlrennen – das zuletzt pausiert hat –, und Discos in den Höfen. Das Fest ist viel, viel größer geworden. Seit zwei Jahren nutze ich auch verstärkt die sozialen Netzwerke, um für das Fest Werbung zu machen. Und natürlich braucht man einen, der das alles vorantreibt und weiterentwickelt (lacht).

Was war für Sie das außergewöhnlichste Fest bislang?

Das Straßenfest vor zwei Jahren. Da waren die meisten Leute überhaupt da, und ich habe ganz viele positive Rückmeldungen bekommen. Das Wetter hat mitgespielt, und ich denke auch, dass die Werbung in den sozialen Netzwerken ihr Übriges getan hat.

Sie sind ja nun schon seit 28 Jahren Organisator. Wie lange wollen Sie denn dies weitermachen?

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ein paar Jährchen werde ich es wohl noch machen. Mir macht es nach wie vor Spaß, und ich bin fit.

Was machen Sie denn jetzt an Ihrem straßenfestfreien Wochenende?

Ich bin ja Rentner und habe einen ausgefüllten Tagesablauf (schmunzelt). Vielleicht gehe ich im Gedenken durch die Straßen, wo sonst das Fest steigen würde.