Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Die Gastronomie hat nach mehrwöchigem Lockdown wieder geöffnet. Dazu zählen auch die Cafés in Hirschberg, bei deren Betreibern sich die RNZ umgehört hat. Auch hier schlagen die Hygienevorschriften finanziell und personell als höherer Aufwand zu Buche. "Wir brauchen zwei Leute mehr wegen der Auflagen", sagt Karin Reisig vom Spargelhof Reisig, wo das nicht nur bei Fahrradfahrern beliebte Hofcafé an den Wochenenden wieder offen ist.

Die Tische müssen häufiger gereinigt werden, ebenso der Sanitärbereich. Und jemand müsse darauf schauen, dass die Kontaktformulare ausgefüllt werden. Dabei geben die Gäste ihren Namen und ihre Adresse an, um bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus leichter nachvollziehen zu können, wer mit wem in Kontakt stand, um eine weitere Ausbreitung möglichst zu verhindern.

„Wir sind insgesamt zufrieden“, sagt Karin Reisig vom Spargelhof Reisig – und das trotz zusätzlichem Stress aufgrund der Auflagen. Foto: Dorn

"Ja, es ist schon zusätzlicher Stress – gerade jetzt in der Spargel- und Erdbeersaison", gibt Karin Reisig zu. Doch sie sagt auch, dass sich die Gäste freuen würden über die Öffnung. Und zu 98 Prozent kämen die Beschränkungen bei ihnen auch problemlos an. "Wir sind insgesamt zufrieden", meint sie. Der Hofladen musste ja auch nicht schließen, das Angebot, Kuchen mitzunehmen, sei ebenfalls gut angekommen. "Da kamen doch einige mit dem Fahrrad, haben Kuchen gekauft und sich ins Grüne gesetzt." Klar, das Ostergeschäft mit "Gegrilltem" fehle natürlich. Ein klarer Vorteil sei, dass im Freiluftcafé kein Mundschutz vonnöten sei.

"Die Stimmung bei uns ist super, und wir sind froh, dass wir wieder aufmachen durften", sagt Karl-Jürgen Bitzel. Auch auf dem Obsthof lief der Verkauf im Hofladen weiter, die Backwaren zum Mitnehmen sind gefragt, die Kuchenstücke bekanntermaßen so groß wie Scheunentore. "Man muss ja immer das Gute sehen", sagt Bitzel. Und das sei, dass für den Cafébetrieb das Ende des Lockdowns mit der Sommerzeit zusammenfiel. Das bedeutet, dass die Gäste bei dem aktuell guten Wetter draußen sitzen können. "Das tun sie auch ohne Corona lieber", meint Bitzel. Im Bauerncafé regeln Markierungen den Laufweg, einige Tische wurden entfernt. "Wir können hier gut Platz schaffen", sagt Bitzel weiter. Und betont: "Es ist ja auch in unserem Interesse, dass alles sicher ist." Aus diesem Grund gibt es das sonst übliche Frühstücksbüffet zurzeit auch nicht. Stattdessen haben sich Bitzel und sein Team andere Frühstücksideen einfallen lassen, die am Tisch serviert werden.

Im Hofcafé Bitzel ist man froh, dass man nun, zum Sommer, wieder aufmachen durfte. Foto: Dorn

Den großen Stamm an Festangestellten habe man in der Zeit der Café-Schließung eher im Außenbereich eingesetzt, sagt Bitzel. Teambildung und Arbeitsatmosphäre hätten sich dadurch noch verbessert, findet er. Seinen Leuten habe es Spaß gemacht, auch mal in den Weinbergen zu arbeiten. Sorgen bereite ihm und anderen, wie lange man mit dem Virus und seinen Folgen zu kämpfen habe. "Das weiß kein Mensch." Seine Bitte: "Die Leute sollen jetzt an die Gastronomen und Cafébetreiber denken, Vertrauen haben und rausgehen."

Im Café Erdmann ist der Außenbereich ebenfalls wieder offen, allerdings auch nur mit reduzierter Tischanzahl. Draußen mache man vielleicht nur noch zu einem Viertel Umsatz, sagt Klaus Erdmann. Innen werden er und seine Frau Monika erst dann öffnen, wenn der Mundschutz "weg ist". Der Aufwand sei sonst zu hoch.

Immerhin lief auch hier der Ladenverkauf "zum Glück sehr gut" weiter, wenngleich die Herstellung so mancher Hochzeitstorte abgesagt oder verschoben wurde. Bestellungen, so sagt Erdmann, habe er in diesem Bereich jetzt für den Herbst vorliegen.

Noch weiterhin geschlossen ist "Tine’s Café" in Großsachsen. "Die Auflagen kann ich bei mir nicht durchführen, dafür ist das Café zu klein. Und Außenbestuhlung habe ich nicht", sagt Tine Wallat. Sie werde abwarten müssen, bis es weitere Lockerungen gebe. Wenn sie im Café nur jeden zweiten Tisch besetzen könne, habe sie lediglich sechs Gäste im Haus: "Das trägt sich nicht." Sie sagt: "Ich werde das aussitzen müssen – das klappt hoffentlich."