Von Marco Partner

Hirschberg. Neuer Termin, neues Format – und die Hoffnung auf das gute, alte Glück: Die eigentlich für den 6. September 2021 geplante Neuauflage des "Cross Triathlon Rhein-Neckar" soll nun am 31. Oktober durchgeführt werden. Allerdings "nur" als Duathlon, mit den Disziplinen Trail-Laufen und Radfahren, ohne die angedachte Schwimmstrecke durch den Weinheimer Waidsee. Grund für die abermalige Verschiebung ist aber nicht die Corona-Pandemie, sondern eine Straßenbaumaßnahme.

Aus drei mach zwei: "Leider müssen wir aufgrund der Tatsache, dass unser Transferstück vom Waidsee in den Event-Zielbereich nach Hirschberg-Großsachsen nun für eine Umleitungsstrecke einer komplexen Straßenbaumaßnahme benötigt wird, umplanen", teilt Veranstalter Markus Kunkel, der Vorsitzende des Odenwald-Bike-Marathon-Vereins, mit. Gemeint ist der Autobahnzubringer an der L 541 zwischen Hirschberg und Heddesheim, dessen Baumaßnahme im September eine terminliche Verschiebung des Sportevents bedingt.

Auch der dritte Bauabschnitt des "Bypasses" Ende Oktober wird zwar zu einer Vollsperrung und somit zu Umleitungen führen. Ganz ausgebremst werden die Multisportler dadurch aber nicht. "Aber es ist klar, dass man Ende Oktober keine Schwimmdisziplin anbieten kann", begründet Kunkel die Formatänderung.

Und sieht das Positive: Mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald, mit dem man bereits bei Veranstaltungen wie den OBM Kids Races gemeinsame Sache macht, wurde ein Organisationspartner für den herausfordernden Duathlon gefunden.

"Mit dem Event wollen wir unsere Outdoor-Region etwas bekannter machen und auf der Deutschland-Karte verorten", erklärt Kunkel. Den Cross-Ausdauersport sieht er als "Offroad-Variante" zum Triathlon: "Es geht über Stock und Stein, das Rennrad wird durchs Mountainbike ersetzt", betont er. Ein Highlight wird der "Zickzackweg" an der Kunz’schen Mühle, der Burgensteig soll zweimal bergauf gelaufen werden. "Man macht viele Höhenmeter auf kurzer Strecke", betont der Organisator.

Besonders reizvoll: Der Cross-Duathlon bildet auch das Finale der "XTerra German Tour". Mit dem Kampf um die besten Platzierungen werden also noch die letzten Startplätze für die XTerra-Weltmeisterschaften vergeben, die am 5. Dezember auf der Hawaii-Insel Maui ausgefochten werden. "Wie beim Iron Man kann es aber sein, dass dieses Event verschoben wird", so Kunkel. Auch, ob man aufgrund des Wegfalls der Schwimmdisziplin noch die Qualifikationskriterien erfüllt, ist aktuell unklar.

Für den Trail-Run samt Mountainbike-Parcours in Großsachsen sind prominente Namen der Extremsport-Szene im Gespräch, wie der Heidelberger Student Malte Plappert, der zuletzt den Vulkan-Cross-Triathlon in der Eifel gewann. Auch mit den europäischen Ironman-Siegern Laura Philipp und Florian Angert stehe man in Kontakt. Vor allem aber soll der Cross-Duathlon ein Ereignis für jedermann sein, also auch für passionierte Radfahrer und Jogger machbar sein.

Bei vier verschiedenen Wettbewerben kann man an den Start gehen. Die insgesamt 37 Kilometer lange Distanz "XTerra" setzt sich aus acht Kilometern Trail-Laufen, 2mal5 Kilometern Mountainbike und weiteren vier Kilometern Trail-Laufen zusammen. Als weitere Disziplinen werden "XTerra-Light" (zweimal vier Kilometer Trail-Laufen und 15 Kilometer MTB), "XTerra-Fitness" (2,5 Kilometer Trail-Laufen, sieben Kilometer MTB und 1,2 Kilometer Trail-Laufen) sowie ein Staffelwettkampf angeboten.

Eigentlich war die Wiederauflage des bereits 2010 in Hirschhorn durchgeführten "Dreikampfes" für September 2020 vorgesehen. Doch die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. "Es ist auch jetzt ein Puzzlespiel, Planungen im Herbst sind nur unter Vorbehalt möglich. Aber ich bin guter Dinge", sagt Kunkel – und hofft auf einen Indian Summer, auf einen Ausdauerlauf durch eine farbenreiche Herbstlandschaft, die von Teilnehmern wie Zuschauern unter Berücksichtigung der 3 G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) gleichermaßen genossen werden kann.

Info: Weitere Infos zur Anmeldung und zum Wettbewerb gibt es unter www.odenwald-bike-marathon.de.