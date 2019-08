Hirschberg. (ans) "Herr Gänshirt ist gewählt", sagte die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann, am heutigen Montagvormittag der RNZ. Das Kommunalrechtsamt hat die Wahl Ralf Gänshirts zum Bürgermeister vom 4. August für gültig erklärt. Bis Fristende am Freitag, um Mitternacht, waren keine Einsprüche gegen die Wahl eingegangen.

Somit kann Gänshirt, wie er es geplant hatte, am morgigen Dienstag sein Amt antreten. "Die Übernahme des Amtes als Bürgermeister der Gemeinde Hirschberg ist für mich in erster Linie Aufgabe und Verpflichtung zugleich", schreibt er dazu in einer Pressemitteilung.