Von Annette Steininger

Hirschberg. Als Bürgermeister ist man nicht selten mit Kritik konfrontiert – "sogar tagtäglich", konkretisiert das Hirschberger Gemeindeoberhaupt, Ralf Gänshirt (Foto: Dorn). Die Rhein-Neckar-Zeitung hat mit ihm über die Bedeutung von Meinungsfreiheit gesprochen, ob es für ihn Grenzen gibt und wie er mit Kritik umgeht.

"Ich sehe Meinungsfreiheit so, wie es das Grundgesetz vorsieht; sie ist ein Grundpfeiler der Demokratie, eine Basis des gesellschaftlichen Miteinanders", betont Gänshirt. Und die Demokratie sei für ihn das "Non plus ultra" aller Staatsformen. Hätte man diese nicht, gäbe es keine Möglichkeit, in den Diskurs zu gehen, der letztlich in einer Mehrheitsentscheidung münden würde.

Meinungsfreiheit bedeutet auch, mit Aussagen konfrontiert zu sein, die man nicht unbedingt teilt. Wie geht der Bürgermeister damit um, wenn ihm Kritik entgegenschlägt? "Ich höre mir zunächst alles in Ruhe an und versuche auch, die Perspektive meines Gegenübers einzunehmen." Und gegen Kritik hat Gänshirt generell gar nichts einzuwenden; im Gegenteil: Ist sie sachlich-fundiert, öffne sie auch den Blickwinkel für die andere Seite. Beruflich spiele Kritik für ihn nun eine größere Rolle, seit die Hirschberger ihn zum Bürgermeister erkoren haben, sagt der einstige Hauptamtsleiter der Gemeinde. So muss und will er sich mit Kritik aus der Mitte der Bürgerschaft, aus den Reihen des Gemeinderats und aus der Verwaltung auseinandersetzen. Aus seiner Sicht gehört das auch einfach zum Job des Bürgermeisters dazu.

"Und freundliche Kritik ist für mich wichtiger als jedes Lob", erläutert Gänshirt. Seine ungewöhnliche Haltung zu dem Thema erklärt er so: Wenn man nur gelobt werde, verharre man in seiner eigenen Zufriedenheit und sei nicht achtsam genug für neue Wege. Die Freundlichkeit ist bei der Kritik aber für Gänshirt von großer Bedeutung. "Mit Sachlichkeit und in freundlichem Ton – so kriegt man mich am leichtesten", verrät der Bürgermeister.

Allergisch reagiere er dann, wenn diese Sachlichkeit verlassen und die Etikette vergessen werde. In der aktuellen (Corona-)Situation hat Gänshirt schon festgestellt, dass die Menschen dünnhäutiger würden und auch mal ihre gute Kinderstube vergessen. Der Bürgermeister glaubt auch, dass heutzutage ein böses Wort per Mail oder sozialen Medien schneller geschrieben ist als früher in einem Brief.

Gerade in der Corona-Zeit hat es auch immer wieder Kritik an den Verwaltungen gegeben. Zu der Problematik, dass oft Vorgaben von Land und Bund kommen, die die Kommunen dann zeitig umsetzen müssen, haben sich erst kürzlich die zwölf Sprengel-Bürgermeister geäußert. Und doch hinterfragt sich Gänshirt, ob er sich mitunter nicht doch vielleicht mal eine Stunde hätte Zeit nehmen sollen, um noch mal mit den Beteiligten oder Betroffenen zu sprechen. Auch die Kritik an der Verwaltung zum Umgang mit den Corona-Schnelltests an Schulen hat sich der Bürgermeister zu Herzen genommen und sagt selbstkritisch, dass man vielleicht in einen noch intensiveren Austausch mit den hiesigen Ärzten und Eltern hätte gehen müssen.

"Wir hätten es früher und deutlicher kommunizieren müssen", findet Gänshirt rückblickend. Während er mit sachlicher Kritik umgehen kann, treibt es ihn dagegen zur Weißglut, wenn es "verbal in die falsche Richtung geht". Wenn zum Beispiel Ausdrücke gewählt würden, die unpassend oder beleidigend seien. Oder wenn Falschmeldungen verbreitetet würden. Gänshirt kann es auch nicht leiden, wenn man gezielt versucht, der Gemeinde die Verantwortung für etwas zuzuschreiben, für das sie aber gar nichts kann.

Der Bürgermeister selbst ist auch schon beleidigt worden. Er wurde schon per Mail als "Depp" oder als "Vollidiot" beschimpft. "Zum Glück gab es bislang aber nur eine Handvoll solcher Fälle", erzählt Gänshirt, der im August 2019 zum Bürgermeister gewählt wurde.

Wie er dem begegnet? "Ich biete in solchen Fällen immer ein Gespräch an", sagt der Bürgermeister. Und drei Viertel hätten es auch angenommen. "Man muss dem ja auf den Grund gehen, warum sie sich so äußern." Aber alles hat seine Grenzen. Gänshirt würde sich auch nicht davor scheuen, jemanden anzuzeigen, wenn er zu weit geht.

Das würde er aber natürlich ungern. Am allerliebsten sind ihm die Dialoge mit Menschen, die sich sachlich und freundlich mit ihm auseinandersetzen wollen.