So könnte das zweigeschossige Gebäude direkt an der B 3 einmal aussehen. Ins Erdgeschoss kommt ein Drogeriemarkt, die Mieter für das Gesundheitszentrum im Obergeschoss stehen noch nicht endgültig fest. Links ein aktuelles Bild des 3115 Quadratmeter großen Areals, auf dem gebaut wird. Visualisierung und Plan: IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft/Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Lange war es ruhig um die Projekte für das Areal südlich des Edeka-Marktes in Großsachsen. Doch nun kommt Bewegung in die Sache. Seit wenigen Tagen liegt der Bauvorbescheid für das dort geplante Gesundheitszentrum samt Drogeriemarkt vor. Das sagte Werner Kroffl auf RNZ-Anfrage. "Noch im Oktober wollen wir den Bauantrag stellen", erklärte Kroffl, Teil einer Investorengesellschaft, die das Areal erworben hat.

Er ist zudem Geschäftsführer der IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft aus Mannheim, die das Projekt entwickelt und den Bau überwacht. Die Gemeinde bestätigt den Verkauf des Geländes. Das Areal hatte zwölf Teileigentümer, darunter die Kommune. Laut Kämmerin Anna Dorothea Richter wurde der Kaufvertrag Ende Juli unterzeichnet. Über den Verkaufspreis wollte sie sich nicht äußern.

So könnte das zweigeschossige Gebäude direkt an der B 3 einmal aussehen. Ins Erdgeschoss kommt ein Drogeriemarkt, die Mieter für das Gesundheitszentrum im Obergeschoss stehen noch nicht endgültig fest. Links ein aktuelles Bild des 3115 Quadratmeter großen Areals, auf dem gebaut wird. Visualisierung und Plan: IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft/Foto: Kreutzer

Rund vier Millionen Euro - den Grundstückspreis miteingerechnet - lassen sich Investoren die Realisierung des zweigeschossigen Gebäudes kosten, sagte Kroffl der RNZ. Der Geschäftsführer rechnet mit einer Fertigstellung im Frühjahr 2021. Und einen Mieter kann er auch schon bekannt geben, der Vertrag sei bereits unterzeichnet: Budni. Budnikowsky (kurz Budni) ist eine Drogeriemarktkette mit Sitz in Hamburg, welche die Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG betreibt. Bislang hat sie vor allem Filialen im Großraum Hamburg, allerdings expandiert sie derzeit in Zusammenarbeit mit Edeka mit Filialen in weiteren Bundesländern. Im Süden ist Budni bislang noch nicht sehr bekannt. Bei der Online-Filialsuche stößt man auf Drogeriemärkte in Offenburg und Lahr; in Mannheim-Seckenheim hat im Juli eine Filiale eröffnet. Edeka hat die Pressearbeit für Budni im hiesigen Bereich übernommen und bestätigt die Pläne für Hirschberg. Man könne aber aktuell keine detaillierteren Informationen geben.

Wer die Mieter im Obergeschoss, dem eigentlichen "Gesundheitszentrum", werden, ist noch nicht bekannt. "Wir befinden uns in Verhandlungen", sagte Kroffl. Verträge seien hier noch nicht unterzeichnet worden. Als mögliche Nutzer nannte die Gemeinde bereits vor zwei Jahren Krankengymnastik, Ergotherapie und Logopädie.

Fest steht jedenfalls, dass der Drogeriemarkt auf dem 3115 Quadratmeter großen Areal eine Verkaufsfläche von 780 Quadratmetern haben wird. "Böhme Architekten" aus Mannheim sind mit der Planung und Umsetzung des Gebäudes befasst, "Cischek Ingenieure" aus Heidelberg unter anderem mit der Statik. Laut Kroffl soll am Flachdach eine Photovoltaik-Anlage installiert werden.

So könnte das zweigeschossige Gebäude direkt an der B 3 einmal aussehen. Ins Erdgeschoss kommt ein Drogeriemarkt, die Mieter für das Gesundheitszentrum im Obergeschoss stehen noch nicht endgültig fest. Links ein aktuelles Bild des 3115 Quadratmeter großen Areals, auf dem gebaut wird. Visualisierung und Plan: IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft/Foto: Kreutzer

Diese Nachrichten dürften viele Hirschberger freuen, gab es doch nach der Schließung von "Schlecker" in Großsachsen jahrelang keinen Drogeriemarkt in der Gemeinde. Doch das Vorhaben kam nicht bei allen gut an: So gab es in der Vergangenheit Widerstände gegen das Gesundheitszentrum samt Drogeriemarkt und die Verkaufsflächenerweiterung des Edeka-Marktes. Die hierfür erforderliche und mehrheitlich beschlossene Bebauungsplanänderung sorgte im Vorfeld für Diskussionen. Bürger und die Grüne Liste Hirschberg fürchteten, dass Großsachsen mehr Verkehr zu verkraften hätte und die Einzelhändler in Hirschberg und in den umliegenden Gemeinden hohe Umsatzeinbußen hinnehmen müssten. Die Bürgerinitiative Sterzwinkel und das Forum für Ortsgestaltung und Ortserhaltung sahen die Entwicklung kritisch.

Befürworter wie die Ortsverbände des Bundes der Selbstständigen, der Bürgermeister und die Mehrheit der Gemeinderäte werteten das Vorhaben als Bereicherung für die Kommune. Sie sahen die Bedenken auch dank eines Einzelhandels- und eines Verkehrsgutachtens sowie einer Bestandsgarantie für den Leutershausener Edeka-Markt bis 2026 als entkräftet an. Auch wenn die Bebauungsplanänderung schließlich im Juni 2018 mehrheitlich beschlossen wurde, ging es erst mal nicht weiter: Denn nicht alle Eigentümer des Areals südlich vom Edeka-Markt wollten verkaufen. Daher beschloss der Gemeinderat in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am 12. Dezember 2018, eine Teilungsversteigerung in die Wege zu leiten. Damit sollte die Eigentümergemeinschaft aufgelöst werden, "um die Realisierung des Drogeriemarktes und Gesundheitszentrums im Sterzwinkel weiter voranbringen zu können", wie die Verwaltung damals schrieb.

Im März dieses Jahres teilte der damalige Bürgermeister Manuel Just dann aber mit, dass das Verfahren ausgesetzt sei, weil sich inzwischen alle Eigentümer zum Verkauf bereit erklärt hätten. Sehr zur Freude von Kroffl, der mit seinem Konzept überzeugte. 2009 hatte er sich bereits mit einem "Netto"-Supermarkt für das Grundstück beworben, auf dem sich heute der Edeka-Markt befindet, wie er der RNZ verriet. Nun ist es das Areal nebenan geworden.