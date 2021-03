So sieht das Ergebnis des Bürgerentscheids, aufgeschlüsselt nach Wahlbezirken, aus. Screenshot: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Der Bürgerentscheid zur Gewerbegebietserweiterung hat ein Ergebnis gebracht: Die Mehrheit – 52,05 Prozent gegenüber 47,98 Prozent – will die Erweiterung. Es lohnt aber noch einmal ein Blick auf die einzelnen Wahlbezirke, um zu sehen, wo sich eher die Gegner durchsetzen konnten und wo die Befürworter stark waren.

Ihr stärkstes Ergebnis holten die Gegner, also diejenigen die mit "Ja" gestimmt hatten, in Leutershausen, und zwar im Oberdorf Nord mit 56,78 Prozent. Die Befürworter, ergo die "Nein"-Stimmer, waren wiederum in Großsachsen erfolgreich: Im "Alten Ortskern" von Großsachsen zeigten sich 57,14 Prozent von der Gewerbegebietserweiterung überzeugt. Nicht uninteressant ist dabei, dass das künftige Erweiterungsgebiet von dort aus gar nicht so weit weg ist.

Wunder: "Das befriedet sich sehr rasch wieder"

Dass in Leutershausen die Wahlbezirke "Unterhalb B 3 Nord" und "Unterhalb B 3 Süd" an die Gegner gingen, mag auch daran liegen, dass SPD und GLH immer wieder davor gewarnt hatten, dass es womöglich eine Zu- beziehungsweise Ausfahrt zum Gewerbegebiet an der Heddesheimer Straße geben könnte und somit dort noch mehr Verkehr drohen könnte. Hier hatte Bürgermeister Ralf Gänshirt aber vehement widersprochen: Es soll dort nur eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge geben.

Alle drei Briefwahlbezirke – Leutershausen I und II sowie Großsachsen – konnten die Befürworter für sich entscheiden. In Leutershausen holten sie 52,34 und 53,23 Prozent, im benachbarten Ortsteil 55,64. Die Briefwahlbeteiligung war, vermutlich vor allem corona-bedingt, hoch und lag bei 34,89 Prozent.

Vergleicht man beide Ortsteile, zeigt sich, dass es in Leutershausen zumindest bei den Vor-Ort-Wählern sehr ausgewogen zuging, was die Stimmenverteilung angeht. Drei Wahlbezirke holten hier die Befürworter, drei die Gegner. Nur bei den Briefwählern hatten, wie gesagt, die Befürworter die Nase vorn. Auch in Großsachsen ging es bei den Vor-Ort-Wählern paritätisch zu: Hier holten sowohl die Befürworter wie auch die Gegner jeweils zwei Wahlbezirke. Bei der Briefwahl allerdings entschieden sich die Großsachsener, mehrheitlich pro Erweiterung zu stimmen.

Die Wahlbeteiligung war mit 68,94 Prozent recht hoch und ähnlich derjenigen bei der Landtagswahl in Hirschberg. Edgar Wunder, der als Vertrauensperson das Bürgerbegehren in der Gemeinde begleitet hat, sieht sich darin bestätigt, dass es eine gute Idee war, den Bürgerentscheid parallel zur Landtagswahl stattfinden zu lassen. Er war aber auch davon überzeugt, dass das Quorum unabhängig davon zustande gekommen wäre.

Wunder hatte sich am Montag noch vorgenommen, Bürgermeister Ralf Gänshirt zu kontaktieren. Auch dieser hatte am Sonntag schon angekündigt, Wunder sprechen zu wollen. Denn die hitzigen Diskussionen um die Erweiterung hatten das Gemeindeoberhaupt sichtlich bewegt. Er sprach sogar davon, dass der Bürgerentscheid die Menschen im Ort entzweit habe.

Daher wollte er mit Wunder sprechen, der sich mit dem Verein "Mehr Demokratie" schon bei über 300 Bürgerbegehren beteiligt hat und sich mit der Thematik wissenschaftlich auseinandersetzt. Wunder betonte im Gespräch mit der RNZ, dass Bürgerentscheide Orte nicht entzweien würden. Im Vorfeld werde schon heftig diskutiert, "aber das befriedet sich sehr rasch wieder". Voraussetzung sei natürlich, dass die Unterlegenen die Entscheidung akzeptieren, was in der Regel aber auch so sei. Und dass sich die Überlegenen nicht als "Alleinselige" verstehen.

Bei Hirschberg sei besonders gewesen, dass sehr intensiv berichtet und gestritten worden sei. Gegner wie Befürworter hätten auch immer rasch aufeinander reagiert. Den Wahlkampf habe er zumindest zu Beginn als "relativ sachlich" wahrgenommen; erst zwei, drei Wochen vorher sei es dann "relativ scharf" geworden. Wunder geht davon aus, dass es möglicherweise daran gelegen hat, dass beide Seiten geahnt haben, dass es knapp werden könnte. Er selbst hätte sich mit einer Prognose auch schwer getan.

Wunder rechnet damit, dass bald Ruhe einkehrt. Bei seinen Studien zu Bürgerentscheiden kam zudem heraus, dass die Menschen auch im Nachhinein, egal ob unterlegen oder nicht, sagen, dass der Bürgerentscheid gut und richtig war. So sei es kürzlich in Donzdorf gewesen, wo es ebenfalls um ein Gewerbegebiet ging. Dort hätten rückblickend 92 Prozent den Bürgerentscheid begrüßt.

Bürgerentscheide seien eine "Sternstunde der Demokratie", findet Wunder. Und im Endeffekt sei das Ganze "eine riesige Bildungsveranstaltung der Bürger". Wunder geht auch davon aus, dass sich viele Menschen in Hirschberg jetzt mehr mit Kommunalpolitik befasst haben, sich vielleicht mit Haushaltsthemen oder dem Gewerbepark auseinandergesetzt haben.

Und er glaubt auch, dass sie die weitere Entwicklung hinsichtlich der Erweiterung genau verfolgen werden. Wunder war zudem überzeugt davon, dass Gemeinde und Gemeinderat künftig vorsichtiger agieren werden, wenn es um große Entscheidungen geht, diese nicht mehr so schnell treffen und die Bürger im Vorfeld mehr involvieren werden.