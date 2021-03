Von Nadine Rettig

Hirschberg. Wer am Wochenende einen Spaziergang in Hirschberg machte, der sah vermutlich an der einen oder anderen Stelle Kleingruppen in gelben Warnwesten, die mit Handschuhen, Eimern und Zangen bewaffnet, die Kommune vom Müll befreiten. Denn während "Hirschberg putzt sich raus" im vergangenen Jahr noch der Corona-Pandemie zum Opfer fallen musste, hat sich die Gemeinde in diesem Jahr etwas einfallen lassen.

Michael Lang und Christine Pietsch-Lang sowie Tochter Antonia fanden in der Nähe des Betonwerks einiges Kurioses (li.). Auch Bürgermeister Ralf Gänshirt, seine Töchter Eva (li.) und Lena sowie seine Frau Astrid Ehni entdeckten beim Kreisverkehr einigen Müll. Fotos: Dorn

Anders als sonst gingen die Hirschberger in Kleingruppen aus maximal zwei Haushalten mit jeweils maximal fünf Personen ihre Runde. "Die Resonanz zeigt auch, dass das der richtige Weg war", sagt Bürgermeister Ralf Gänshirt am Samstagmittag. Insgesamt 60 Erwachsene und 48 Kinder hatten sich zu der Aktion gemeldet und übernahmen zwischen Freitag und Sonntag eines der 20 Gebiete. Auch die Kinder der Grundschule Großsachsen putzten in corona-konformen Kleingruppen ihren Schulhof raus. "Es ist wirklich toll, wie viele Menschen sich auch in diesem Jahr gemeldet haben", lobt der Bürgermeister seine Gemeinde.

Auch er selbst beteiligt sich gemeinsam mit seiner Frau Astrid Ehni und seinen beiden Kindern Eva und Lena an der Aktion, die nun schon das achte Mal in Hirschberg stattfindet. Und so startet Familie Gänshirt am Samstagmittag am Park & Ride-Parkplatz und arbeitet sich zunächst Richtung Bahnhof und anschließend ins Gewerbegebiet vor.

Den Ort habe er ausgewählt, weil er dort häufig mit dem Fahrrad vorbeifahre und sehe, dass hier Bedarf sei, erläutert der Bürgermeister. "Die Verknüpfung zum Bürgerentscheid ist reiner Zufall", scherzt er darüber, dass ihn seine Runde auch durch das Gewerbegebiet führt. Doch schon auf dem ersten Teil der Route, in der Böschung unterhalb des Park & Ride-Parkplatzes, zeigt sich, dass für die Aktion Bedarf besteht. Innerhalb weniger Minuten sind die ersten Eimer gefüllt mit Flaschen, Plastikverpackungen und allerhand anderem Müll.

Ein Stückchen weiter stürzt sich etwa zwei Stunden später auch Familie Lang ins Müll-Abenteuer. Rund um das Betonwerk ist ihr Revier an diesem Samstagnachmittag. Wie jede teilnehmende Familie hat auch Familie Lang ihre Ausrüstung von den Mitarbeitern des Bauhofes kontaktlos vor die Tür gestellt bekommen. "Wir haben unser Auto hier abgestellt und direkt unser Betätigungsfeld gefunden", scherzt Michael Lang aus einem riesigen Gestrüpp heraus.

Innerhalb kürzester Zeit fördert dieses allerhand zu Tage: Autoreifen, Feuerlöscher und ein Fahrradrahmen sind die Ausbeute, die Langs schon nach wenigen Handgriffen aus dem Gebüsch ziehen. Für die Familie, die sich bereits seit 2018 an der Aktion beteiligt, erschreckenderweise allerdings nichts Außergewöhnliches.

"Das ist nicht das erste Fahrrad, das ich aus einem Gebüsch ziehe", erzählt Michael Lang. "Der Rekord war einmal eine Waschmaschine", erinnert er sich. Auch die elfjährige Tochter Antonia füllt fleißig ihren Eimer. Für die Familie ist es wichtig, dass alle mitmachen. "Es geht ja auch ums Vorleben für die jüngere Generation", sagt Mutter Christine Pietsch-Lang. Doch so mancher Fund, den die Familie macht, lässt auch den erfahrenen "Herausputzern" den Mund offen stehen. In einem Waldstück neben dem Betonwerk liegt ein Plastikfass, das bis zum Rand mit Müll gefüllt ist. Doch das kann die Familie nicht selbst abtransportieren. "Da werde ich der Gemeinde Bescheid geben", sagt Michael Lang.

Der Einsatz der Familie ist aber am Samstag noch nicht beendet. Auch am Sonntag steht an anderer Stelle noch mal eine Schicht an. Dieses Mal allerdings nicht nur für die Familie. Schon im vergangenen Jahr habe man sich bei "Hirschberg putzt sich raus" als Vereinsinitiative beteiligen wollen, berichtet Michael Lang, Vorsitzender der Sängereinheit. Und so habe man sich dazu entschlossen, das in diesem Jahr nachzuholen. Auch wenn man nicht gemeinsam unterwegs sein könne, so sei es doch toll, wenn sich möglichst viele Mitglieder daran beteiligen. "Für unseren Verein ist es enorm wichtig, sich für den Umweltschutz zu engagieren", sagt er. Denn man wolle zeitgemäß sein. "Auf diese Weise können wir vom Verein aus auch ein bisschen was für die Allgemeinheit tun", freut er sich. "Und es macht ja auch Spaß, sich hier im Freien zu betätigen."

Das können die anderen rund 100 anderen fleißigen Hirschberger "Putzer" nur bestätigen. Am Samstagabend vermeldet Bauhof-Leiter Carsten Ewald als erstes Zwischenergebnis, dass 361,5 Kilo Müll gesammelt worden sind.