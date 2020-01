Seit 1. November hat der Obsthof Mayer in der Jahnstraße 3 geschlossen. In die Räume im Erdgeschoss soll nun eine Praxis für Physiotherapie einziehen. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Aus dem ehemaligen Obsthof Mayer in der Großsachsener Jahnstraße 3 soll eine Praxis für Physiotherapie werden. Das geht aus den Unterlagen des Ausschusses für Technik und Umwelt hervor, der am Dienstag, 14. Januar, um 18.30 Uhr, im Rathaus tagt.

Das beliebte Geschäft mit Café ist seit 1. November vergangenen Jahres geschlossen. Annelie und Karl Mayer gaben damals Altersgründe für die Schließung an. 40 Jahre lang gab es das Geschäft mit Obst, Gemüse und weiteren Dingen des täglichen Bedarfs in der Jahnstraße, das Café war Treffpunkt auch für einen Männerstammtisch.

Annelie Mayer hatte sich gewünscht, dass sich jemand findet, der das Ganze in ähnlicher Form weiterbetreibt. Nun soll es also eine Physiotherapiepraxis werden. Den Ausschussunterlagen ist zu entnehmen, dass die Praxis lediglich im Erdgeschoss des Gebäudes betrieben werden soll. Im Ober- und Dachgeschoss befinden sich weiterhin Wohnräume.

Die Verwaltung schlägt dem Ausschuss vor, dem Bauantrag zur Nutzungsänderung zuzustimmen. Zumal an der Kubatur des Gebäudes keine Veränderungen vorgenommen werden sollen und die Wohnnutzung weiterhin den überwiegenden Anteil ausmacht.

Der ATU befasst sich am Dienstag auch einmal mehr mit dem Neubau des evangelischen Kindergartens Leutershausen in der Fenchelstraße. Zum einen soll der Ausschuss darüber entscheiden, ob eine Photovoltaikanlage auf dem Dach errichtet werden soll, was die Verwaltung befürwortet. Das Architekturbüro Fischer hat dazu verschiedene Varianten erarbeitet, wie eine solche Anlage installiert werden könnte.

Die Mehrkosten, um die Voraussetzungen auf dem Dach zu schaffen, würden je nach Variante zwischen 44.700 und 90.500 Euro liegen. Architekt Simon Fischer wird die Varianten in der Sitzung erläutern. Die Kosten für die Photovoltaikanlage an sich beliefen sich je nach Variante geschätzt auf 53.000 bis 238.000 Euro, die der Betreiber tragen müsste. Nun schlägt die Verwaltung dem Ausschuss vor, sich grundsätzlich für eine Photovoltaikanlage auszusprechen. Außerdem soll die Gemeinde nach ihrer Auffassung die Kosten für die baulichen Voraussetzungen tragen und durch Pachtzinsen refinanzieren.

Der Ausschuss soll die Verwaltung zudem damit beauftragen, die Rahmenbedingungen für die Montage einer Anlage mit möglichen Betreibern zu prüfen. Und zum anderen soll die Möglichkeit untersucht werden, diese in Eigenregie zu betreiben. An dieser Stelle weist die Verwaltung allerdings darauf hin, dass sie bislang kein Fachwissen zum Betrieb einer Photovoltaikanlage habe. "Dies müsste gegebenenfalls durch eigenes (neues) Personal abgedeckt oder durch einen Dienstleister erbracht werden", heißt es in der Sitzungsvorlage.

Der ATU wird am Dienstag außerdem darüber entscheiden, ob der Kindergarten eine Regenwasserzisterne erhält. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass gerade die Gemeinde "in ihrer Vorbildfunktion" den Einbau einplanen sollte. Bislang war beim Kindergarten keine Zisterne vorgesehen.

In neueren Bebauungsplänen schreibt die Gemeinde Regenwasserzisternen beziehungsweise die Versickerung des Regenwassers bereits vor. Dadurch werde der Zulauf von Regenwasser in die Kanalisation etwas gedrosselt. Außerdem lässt sich dadurch der Wasserverbrauch reduzieren.

Bei der von der Verwaltung favorisierten Variante läge die jährliche Kosteneinsparung durch die Reduzierung der Wasser- und Abwassergebühren bei rund 400 Euro. Das Planungsbüro Balck und Partner hat verschiedene Möglichkeiten untersucht und drei Varianten erarbeitet. Bei der nun von der Verwaltung vorgeschlagenen Alternative ist ein Regenspeicher mit rund 30 Kubikmetern vorgesehen. Mit einer Pumpe kann hier Wasser für das Außengelände entnommen werden. Sollte die Zisterne voll sein, wird jedoch kein Regenwasser zurückgehalten. Die Kosten für diese Variante belaufen sich auf gut 30.000 Euro brutto.