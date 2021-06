Von Max Rieser

Hirschberg. Den Impfpass bequem auf dem Handy mit sich führen, ohne immer an das kleine gelbe Heftchen denken zu müssen: Seit einer guten Woche ist der digitale Impfnachweis auch in den Hirschberger Apotheken verfügbar. Nach Überprüfung der Impfdokumente und des Personalausweises bekommt man dort einen "QR-Code" ausgestellt, den man beispielsweise für die "Corona-Warn-App" oder die "CovPass"-App einlesen kann. Eigentlich ein flotter Vorgang, aber es gibt immer mal wieder Ausfälle bei der vom Robert-Koch-Institut bereitgestellten Software. Die Apotheken in Hirschberg machten unterschiedliche Erfahrungen. Die Nachfrage nach Schnelltests sinkt außerdem rapide.

> Stern-Apotheke in Großsachsen: "Wenn der bekloppte Server läuft, läuft es reibungslos, wenn der bekloppte Server hängt, ist es die undankbarste Aufgabe der Welt", berichtet Frank Nemetschek, Inhaber der Stern-Apotheke. Die "Mucken" des Programms würden in unregelmäßigen Abständen auftreten, der schlimmste Tag sei Dienstag vor einer Woche gewesen, als der Server acht Stunden nicht erreichbar war. Trotzdem ist der Apotheker froh, dass das Vorhaben technisch so schnell umgesetzt wurde.

Das Team der Stern-Apotheke prüft die Unterlagen immer zu zweit nach dem Vier-Augen-Prinzip, um mögliche Fälschungen oder Fehler zu erkennen. Den einen oder anderen Kunden musste Nemetschek auch schon wegschicken, da beim Arzt oder im Impfzentrum schlampig gearbeitet wurde. Mal fehlte eine Unterschrift, mal ein Stempel oder der Name des Vakzins. In solchen Fällen würde kein Zertifikat ausgestellt, da eine Fälschung nicht mehr auszuschließen sei: "Dafür möchte ich meinen Kopf nicht hinhalten", sagt der Apotheker. Durch die sorgfältige, personalaufwendige Kontrolle und das Risiko, doch einer Fälschung aufzusitzen und angeklagt zu werden, findet er die Vergütung von 18 Euro pro ausgestelltem Zertifikat keinesfalls überzogen.

Weniger zu tun gibt es bei der Stern-Apotheke bezüglich der Corona-Schnelltests. Hier geht die Nachfrage zurück. Der Inhaber nimmt an, dass es sowohl an der höheren Anzahl von Geimpften liegt als auch daran, dass man für immer weniger Aktivitäten überhaupt einen Test bräuchte. Am stärksten nachgefragt seien die Tests in den Pfingstferien gewesen. Es kämen außerdem mehr Leute spontan, was es für die Apotheke schwieriger macht zu planen: "Am Anfang haben sich die Kunden ein paar Tage vorher angemeldet, jetzt kommen sie häufig dann, wenn sie einen Test brauchen." Die geplante Senkung der Vergütung für die Tests sieht Nemetschek kritisch. Lieber wären ihm strengere Kontrollen, bei denen die schwarzen Schafe aussortiert würden.

> Turmapotheke in Großsachsen: Die Inhaberin der Löwen-Apotheke in Leutershausen und der Turmapotheke, Ursula Cortelezzi, findet es "sehr gut, dass es den digitalen Impfpass jetzt gibt". An der Umsetzung hapere es aber. Erst um 8 Uhr konnte sie am ersten Tag auf die Plattform zugreifen, was ihr keine Möglichkeit mehr für einen Testlauf gab, denn der "Run" kam direkt. Cortelezzi freut sich, dass sie den Service anbieten kann, es sei aber eine enorme Zusatzbelastung neben dem normalen Betrieb. Viele der Kunden bräuchten Hilfe beim Scannen des Zertifikats oder sogar beim Installieren der Apps.

Dienstag und Freitag sei der Server so in "die Knie gegangen", dass die Mitarbeiter der Apotheke nach der Prüfung die Impfpässe gescannt hätten und sie jetzt nach und nach abarbeiten. Das Team versucht, diejenigen vorzuziehen, die gerade in Urlaub fahren wollen, alle anderen müssen sich gedulden. Die Inhaberin kritisiert auch die Handhabung der Software. Beide Impfungen müssten einzeln eingetragen werden, was nicht nur lang dauere, sondern auch ein höheres Fehlerpotenzial berge: "Dann kann man wieder von vorne anfangen."

Auch in der Turmapotheke sinkt die Nachfrage bei den Tests, weshalb die Zeitfenster kleiner werden. Falls die Frequenz so bleibe, plant Cortelezzi, ab 1. Juli nur noch donnerstags und freitags zu testen.

> Löwen-Apotheke in Leutershausen: "Die Nachfrage ist groß, und wir kommen gut klar", sagt Mitarbeiterin Hannah Rinke zum digitalen Impfpass. Alles funktioniere reibungslos, solange die Software mitspielt. Sie sieht das Problem allerdings nicht so gravierend: "Es hängt schon ab und zu, aber das ist meistens nach fünf Minuten erledigt." Danach kann es gleich weitergehen, und die Kunden sind nach einigen Minuten abgearbeitet. In der Löwen-Apotheke sinkt ebenfalls die Nachfrage bei den Schnelltests.

> Hirschberg-Apotheke in Leutershausen: Bei dem kostenlosen Impfpass-Angebot war auch die Hirschberg-Apotheke von Anfang an dabei. Inhaberin Dagmar Sülzner macht bestimmte Zeitpunkte aus, in denen die Software schwächelt: "Frühmorgens und am Nachmittag ist es eigentlich optimal." Am Vormittag käme das Programm häufiger zum Erliegen. Sülzner vermutet, dass es einfach an der großen Nachfrage um diese Uhrzeit liegt. Da auch die Kreisimpfzentren an die Software angeschlossen seien, wäre das System einfach überlastet, schätzt sie ein. Trotzdem laufe es sehr gut, und die Wartezeiten für die Kunden hielten sich in Grenzen: "Dass es gar nicht klappt, das gibt’s nicht. Nur manchmal dauert es einen Moment."

Die Hirschberg-Apotheke bietet selbst keine Schnelltests an. Den Rückgang bei der Nachfrage vermutet Sülzner aber auch bei den gestiegenen Impfungen.