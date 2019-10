Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Sorgen bereitete den Mitgliedern des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag die vorgesehene Teilaufhebung des Bebauungsplans "Endweg II" in Leutershausen. Die eingegangen Stellungnahmen von Bürgern ließen nämlich vermuten, dass gegen diese Teilaufhebung eine Klage eingereicht werden könnte.

Die Teilaufhebung dieses Bebauungsplans war von der Verwaltung als notwendig erachtet worden, da das Verwaltungsgericht Karlsruhe und der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg festgestellt hatten, dass der Bebauungsplan fehlerhaft ist. Betroffen davon sind drei, in der Straße "Im Brambusch" gelegene Grundstücke. Zwei davon sind bereits bebaut, für das Dritte lag eine Baugenehmigung vor.

Gegen die sofortige Vollziehbarkeit dieser Baugenehmigung sei Klage eingereicht worden, so Bauamtsleiter Rolf Pflästerer. Die Gerichte hätten in einem Eilentscheid den Klägern Recht gegeben und dabei die Fehlerhaftigkeit des Bebauungsplans angemerkt. Der von der Gemeindeverwaltung daraufhin erstellte Entwurf für die Teilaufhebung des Bebauungsplans lag im August zur Stellungnahme aus. "37 Behörden wurden angeschrieben, von diesen gingen 19 Stellungnahmen ein", berichtete Bürgermeister Ralf Gänshirt.

Die Träger öffentlicher Belange hätten der Teilaufhebung zugestimmt. Ganz anders verhält es sich bei den drei eingegangenen Stellungnahmen von Bürgern. So kam daher etwa von Anwohnern der Einwand, dass durch die Teilaufhebung des Bebauungsplans nur ein Grundstückseigentümer Vorteile hätte. In der Teilaufhebung wurde sogar eine Gefälligkeit seitens der Gemeinde gegenüber dem Bauherren des unbebauten Grundstücks vermutet.

Dies wies Pflästerer jedoch zurück, indem er darauf verwies, dass von der Teilaufhebung nicht nur ein Grundstück betroffen sei, sondern mehrere. Zudem habe der Bauherr von der Teilaufhebung nicht nur Vorteile. Der Bebauungsplan biete dem Bauherrn Rechtssicherheit, durch dessen Aufhebung gelte der Paragraf 34 des Baugesetzbuchs, nachdem sich die Bebauung in die Umgebung einfügen müsse. "Das macht es für den Bauherrn und die Verwaltung nicht einfacher", betonte Pflästerer.

Zudem würden sich durch den fehlerhaften Bebauungsplan Teile der bereits errichteten Gebäude außerhalb des eigentlichen Baufensters befinden. Das sei, laut Pflästerer, ein rechtswidriger Zustand. Ebenso wies der Bauamtsleiter den Einwand zurück, dass andere Verfahren, wie etwa die Änderung des Bebauungsplans, nicht geprüft worden seien. Dies sei durchaus der Fall gewesen, jedoch erschien eine Planänderung für ein einzelnes Grundstück nicht sinnvoll.

Das sahen auch Monika Maul-Vogt (GLH) und Werner Volk (Freie Wähler) so. "Was wir verabschieden, wird mit großer Aufmerksamkeit verfolgt", verwies Maul-Vogt zudem darauf, dass ein gewisses "Prozessrisiko" bestehe und es daher gelte, die Stellungnahme der Verwaltung sorgfältig abzuwägen. "Wir sollten uns Zeit nehmen", sprach sich Volk daher für eine Verschiebung der Teilaufhebung des Bebauungsplans aus. Das erschien dem Ausschuss auch deswegen erforderlich, da erst kürzlich eingegangene Anmerkungen des Planungsbüros MVV Regioplan noch nicht in den Beschlussvorschlag eingearbeitet waren.

Außerdem sprach sich etwa Oliver Reisig (FDP) dafür aus, die Stellungnahme der Verwaltung rechtlich prüfen zu lassen. "Rechtssicherheit ist für alle wichtig" betonte ebenso Christian Würz (CDU) und Ulrich Schulz befand: "Wir dürfen keine offene Flanke bieten."

Daher kam man überein, die Teilaufhebung des Bebauungsplans erst nach der Einarbeitung der Vorschläge von MVV Regioplan und einer möglichen rechtlichen Prüfung der Abwägung der Gemeinde zu den Stellungnahmen der Bürger weiter zu beraten.