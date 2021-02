Lernen mit Abstand heißt es wieder ab Montag; die Schüler sitzen einzeln an den Tischen in der Martin-Stöhr-Schule. Foto: Dorn

Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg. In den Fastnachtsferien hat Sabine Keuthen-Brandt, Leiterin der Martin-Stöhr-Grundschule in Leutershausen, viele Stunden in ihrem Büro verbracht. Galt es doch, den Präsenzunterricht vorzubereiten, der schon nach den Weihnachtsferien nicht mehr möglich war. Am Montag werden die Erst- und Zweitklässler zwei Zeitstunden an der Schule verbringen, dann mit Hausaufgaben nach Hause gehen oder in die Notbetreuung. Die Dritt- und Viertklässler sind dann am Dienstag dran.

Den schulischen "Lockdown" kennt die Rektorin schon vom Frühjahr. Doch das Konzept von damals ließ sich – abgesehen von den Hygienemaßnahmen – nicht einfach übertragen. "Das sind jetzt andere Kinder, andere Lehrkräfte, andere Deputate", sagt Sabine Keuthen-Brandt im Gespräch mit der RNZ. Demnach muss die Planung des Wechselunterrichts mit halben Klassen eine regelrechte Rechenaufgabe sein. "Zum Glück verfügen wir über zwölf Klassenzimmer und einige kleinere Räume", sagt sie über das Organisatorische im Schulgebäude.

Leiterin Sabine Keuthen-Brandt hat mit ihrem Team alles vorbereitet. Foto: Dorn

Und sie spendet den Eltern ein dickes Lob: Demnach waren bisher nur rund 40 von circa 240 Schülern für die Notbetreuung angemeldet, also nur ein Sechstel der Gesamtzahl. Einige davon sogar nur tageweise. "Da hat uns sehr geholfen", so die Rektorin, die überdies behaupten kann, die Zeit zwischen der ersten und zweiten Schulschließung mit ihrem Team gut genutzt zu haben. Demnach plante die Martin-Stöhr-Grundschule auch in puncto Technik voraus.

Noch im Dezember trafen 56 iPads aus einem Förderprogramm ein, sodass nun alle Kinder und Lehrer auf dem neuesten Stand sind. Der "virtuelle Kontakt" sei in den letzten Wochen jedenfalls gut gelaufen. Die Wiedersehensfreude vor Ort dürfte aber auf jeden Fall groß sein. Die Schüler werden nochmals an die Einbahnstraßenregelung im Foyer und an die Wartezonen auf dem Schulhof aufmerksam gemacht. Aber die kennen die Mädchen und Jungen ja schon und werden sich wohl schnell daran erinnern.

Auch einen Testraum für Lehrer und Schulbeschäftigte gibt es. Foto: Dorn

Und was passiert ab Montag in den Kindergärten von Hirschberg? Zum Beispiel in der katholischen Einrichtung von Leutershausen? "Das lässt sich noch gar nicht so richtig abschätzen", sagt Leiter Jascha Schaljo. Was nicht bedeutet, dass die Wiedereröffnung nicht schon länger ein Thema gewesen wäre. Rund die Hälfte der Kinder war dort für die Notbetreuung angemeldet. Das Hygienekonzept bleibt das gleiche wie bisher. Dazu gehört auch, dass der Wechsel zwischen den Gruppen nicht mehr möglich ist und das Mittagessen in zwei Schichten eingenommen wird.

Vieles hat das 20-köpfige Betreuungsteam dem Nachwuchs längst spielerisch beigebracht. Etwa das Händewaschen, verbunden mit einem Fingerspiel. Abstand halten? Das ist schon schwieriger. Aber die Kleinen wissen zumindest, warum die Großen darauf achten und sind in Sachen Corona gut informiert – meistens auch durch das Elternhaus. Aus dem evangelischen Kindergarten "Das Baumhaus" in Großsachsen heißt es derweil: "Das ist doch alles schon Routine, das kriegen wir auch dieses Mal wieder hin." Der dortige AWO-Waldkindergarten ist fein raus. Was schützt schließlich besser vor Infektionen und stärkt das Immunsystem besser als der stundenlange Aufenthalt an der frischen Luft? Man stelle sich nur mal vor, wie die Kinder in der Notbetreuung im Schnee spielten, und jetzt können sie alle wieder mitten im Wald das erste Frühlingserwachen erleben.