Hirschberg. (ans) Die Aula der Martin-Stöhr-Schule wird sicher voll werden, wenn am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr, Manuel Just, nun Oberbürgermeister von Weinheim, als Bürgermeister von Hirschberg verabschiedet wird. Nach fast zwölf Jahren im Amt will ihn die Gemeinde gebührend verabschieden. Angedacht sind Reden und musikalische Beiträge. Auch Just selbst wird das Wort ergreifen. Im Anschluss an den offiziellen Teil soll es einen geselligen Abschluss geben.