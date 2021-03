Hirschberg. (ze) Ein reges Kommen und Gehen herrschte am Sonntagvormittag an der Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen und an der Grundschule in Großsachsen, den beiden Hirschberger Wahllokalen. Zeitweise bildeten sich sogar kurze Warteschlangen vor den Eingängen, denn bis sich jeder die Hände desinfiziert hatte, dauerte es. Auch vor den Räumen der Wahlbezirke hieß es manchmal, sich in Geduld zu üben, da sich entsprechend des coronabedingten Hygienekonzepts nicht mehr als zwei Wähler gleichzeitig in einem Raum aufhalten sollten.

Gemeinderat Werner Volk, der im Leutershausener Wahlbezirk 04 als Wahlhelfer tätig war, zeigte sich überrascht vom Andrang. So lag beispielsweise im Wahlbezirk 02 die Wahlbeteiligung um 10 Uhr schon bei sieben Prozent. Immerhin hatten mit 37 Prozent deutlich mehr Stimmberechtigte in Hirschberg Briefwahlunterlagen angefordert als bei vorherigen Wahlen, sodass nicht von einem "Ansturm" auf die Wahllokale auszugehen war.

Mehrarbeit verursachte zudem, dass der Wahlbezirk 04 als "statistischer Wahlbezirk" ausgewählt worden war. "Jede Wahlbenachrichtigung enthält neben der Wählernummer einen Buchstaben", erläuterte Volk. Entsprechend dieses Buchstabens galt es, unterschiedliche Stimmzettel ausgegeben. Dadurch soll festgestellt werden, wie viele Frauen und Männer welcher Altersgruppe eine bestimmte Partei gewählt haben.

Und dann war da auch noch das Hygienekonzept. "Wir desinfizieren nach jedem Wahlberechtigten die Wahlkabine", berichtete Wahlhelferin und Gemeinderätin Monika Maul-Vogt im Großsachsener Wahlbezirk 01, wo alle Wahlhelfer die Möglichkeit wahrgenommen hatten, sich am Tag zuvor kostenlos auf Corona testen lassen.

Da gleichzeitig eine Stimmgabe für die Landtagswahl und den Bürgerentscheid möglich war, galt es entsprechend der Berechtigung zwei oder nur einen Stimmzettel auszugeben. Volk berichtete von einem Sonderfall: Ein Bürger wollte nur den Zettel für die Landtagswahl ausgehändigt bekommen, obwohl er auch beim Bürgerentscheid hätte abstimmen dürfen.