> Die Umstellung auf Abhol- und Bringservices hat im Frühjahr viele Gastro-Betriebe "über Wasser" gehalten und stellte für viele Menschen in der Stadt eine Dienstleistung dar, die das Leben erleichterte – nicht zuletzt für ältere Mitbürger. Daher will die Stadt die Wirte auch im von Montag an beginnenden Lockdown unterstützen.

> Wahrscheinlich ist die Nachfrage jetzt, beim "Lockdown light", höher, weil mehr Menschen als damals regulär zur Arbeit gehen, vermuten die Verantwortlichen der Stadt. Auch diesmal soll das Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeit die Hol- und Bringangebote auf einer Plattform auflisten, die über die Webseite www.weinheim.de zu erreichen ist. So haben die Bürger die Möglichkeit, sich dort zu informieren.

> Die Plattform soll am Montag starten, Gastronomen, die aufgelistet sein wollen, können sich ab sofort mit einer formlosen Mail an tourismus@weinheim.de wenden. Wichtig ist, den Namen des Betriebs, die Telefonnummer und – wenn vorhanden – die Internetseite anzugeben. web/zg